Испытано на себе: как я в море ушла, похудела и миллион «нашла»

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Часть 4 История девушки-журналиста, которая оставила на берегу квартиру, котов, работу и ушла в море на 10 месяцев рыбообработчицей. С какими трудностями на плавучем заводе в открытом море ей пришлось столкнуться? Каково это – обрабатывать рыбу и закатывать консервы по 12 часов в сутки человеку, привыкшему заниматься творческой работой? Насколько тяжело отказаться от обычных удовольствий жизни почти на год? Об этом читайте в серии репортажей «испытано на себе» журналиста Ксении Третельницкой, которая в прошлом году устроилась на плавзавод «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот».

******* Последние три месяца работы – самые тяжелые! Ужасно хочется домой. Порой даже кажется, что что мы застряли посреди океана навечно. Ощущение твердой земли под ногами уже вспоминаешь с трудом. Хочется на берег так сильно, то ничего уже не пугает - ни эпидемия коронавируса, ни курс доллара, которые в России начали расти почти одновременно. Все сводиться к томительному ожиданию, чтобы наконец-то услышать долгожданное объявление капитана об окончании «рыбалки». Плавучий «Дом 2» «Все, что происходит на «Сибирцеве», остается здесь же, на «Сибирцеве»! – с этой фразы еще с самого начала рейса начинается большинство романов, которые завязываются у людей на протяжении рейса. Не успели, как говорится отойти от берега, как уже полетели стрелы Амура, каждая - в свою цель. Одиночки довольно быстро разбиваются по парам, бывают случаи крепких отношений и рождения новой семьи уже на берегу. Но большинство относится к служебным романам довольно прозаично. У многих на берегу есть семьи, так что мимолетные интрижки во время рейса просто скрашивают одиночество. Бывает и так, что девушкам приходится раньше времени списываться на берег в виду незапланированной беременности.

Мотоботы передают рыбу.Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Семейным парам, конечно, проще вместе. Но даже тут случаются казусы. - Бывают приходят вместе, а уже на берег возвращаются каждый с новым партнером. И такое случается, - вспоминают обработчики. – Поэтому многие тут со своими женами. Отпусти мужика на девять месяцев, можно и не дождаться ведь. Хотя есть и стоически верные. Это личное дело каждого. Но, когда ты находишься в замкнутом пространстве, личное дело каждого, очень быстро перестает быть личным. Новости про лямурные дела разлетаются по плавбазе как пожар, а домыслы тем более. Кстати, местное «сарафанное» радио на «Сибирцеве» называют «МОБР FM» (МОБР – сокращённое название матроса-обработчика). - Была у нас как-то уборщица в одном из рейсов – прямо шпионка. Пока коридор моет – ко всем каютам ухом приложится. Знала все! Кто с кем, когда, в каких позах, что говорят и о ком, - рассказывают девчонки. Стоит пару раз накраситься, и пол смены шутит, что ты уже в кого-то втрескалась. - Батюшки! Звезда моя, ты что? Влюбилась? – улыбается мастер разделки, глядя на тебя утром. - Да помаду надо «выгулять» хоть разок! А то целых три, не пропадать же добру. Истинные романтики все же готовы ухаживать красиво. Тут и шоколадки оставленные на иллюминаторе каюты, и вежливое отношение, и прогулки по палубе под звездами.

Коридор с каютамиФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Штормовой «расслабон» С середины ноября и до конца декабря после завершения ивасевой путины начался период штормов! А шторм для нас – это долгожданный период отдыха в ожидании штиля или рыбы. Вплоть до Нового года весь экипаж почти не вылазил из кают. Мы отдыхали изо всех сил, правда ежедневные разводы в раздевалках с мастерами и дежурства на заводе в этот период никто не отменял. Но в это время удалось чаще читать, смотреть фильмы в «красном уголке», ходить в сауну, заниматься спортом в тренажерном зале или плавать в бассейне. Так незаметно приблизился канун Нового года. Первую селедку обещали 1 января, но нам очень повезло – она пришла позже. Удалось спокойно отпраздновать. Справка «КП»: «Красный уголок» - это кают-компания и место общего сбора. На «Сибирцеве» там коллективно смотрели телевизор, либо с помощью проектора (как в кинотеатре) фильм или сериал, загруженные на местный мультимедийный портал. Также в «красном уголке» проходит голосование в период выборов.

Красный уголок, где собираются, чтобы посмотреть телевизор или отдохнуть.Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Новый год и Медовик в открытом море Чтобы почувствовать, как говорят в Америке, «дух Рождества», мы украсили раздевалки гирляндами, мишурой и бумажными снежинками (такие раньше в школах лепили на окна), на стенах или шкафчиках нарисовали новогодние картинки. Получилось довольно мило. 31 декабря для всего экипажа наши повара приготовили специальный праздничный ужин. Вся кулинарная новогодняя классика была на столах: селедка под шубой, оливье, холодец, мясное ассорти, горячее. Также был торт и фрукты. Учетчицы вручили всем сладкие подарки, которые компания отправила заранее на перегрузчике. Украшением вечера стала дискотека в раздевалке на баке - что-то среднее между танцами в студенческой общаге и музыкальным вечером в провинциальном ресторанчике. Очень душевно и празднично. Потом народ отдельно по каютам праздновал, кто на сухую с чаем, кто с бутылочкой шампанского, которое удалось заныкать чуть ли не с начала рейса, либо с чем покрепче. Мы в тесном кругу с девчонками чокнулись настойкой пиона. В новогоднюю ночь был шторм, пришлось понервничать из-за сильного крена. Вот и весь праздник.

Медовик на день рождения.Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Кстати, в рейсе мне пришлось отпраздновать и свой день рождения – он был в феврале. Я заказала торт «Медовик» у нашего пекаря. За 1700 рублей я получила 5 кг необыкновенной вкуснотищи. С магазинным не сравнить. Собрались с девочками, с которыми за этот год подружилась, попили чай. Они меня поздравили теплыми словами в открытке и сладостями. Это все, что можно купить в судовом магазинчике. Но если какая-то серьезная дата, то можно заморочиться и заказать доставку с берега с перегрузчиком. Так мы на юбилей коллеге заказали золотые серьги. В общем, праздники старались отмечать, как и все нормальные люди, только в ограниченных условиях. «Селедочные» нервы Январь начался с селедки, которую на плавбазе сортируют по размерам и морозят в брикеты. В сортировке обычно задействуют женщин, а мужчины заняты на морозке. На ней мы, пожалуй, потеряли последние нервные клетки. Нужно учиться буквально «видеть» размер на глаз, потому что если каждую рыбину прикладывать к линейке, то процесс растянется надолго. Обе смены за сутки обрабатывали около 400 тонн рыбы и больше.

Украшение на Новый годФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

К концу января я селедку просто ненавидела. А ведь она была одним и самых моих любимых блюд. Спина и руки у многих болели так, что хоть плачь. К концу рейса усталость уже не просто растет, она накапливается. Все становятся нервными, чаще срываются на других - всем хочется домой. Тем более, что рейс нам продлили на месяц из-за минтаевой путины. Единственное, что хотелось услышать – дату возвращения. Но все понимали, что пока не выберем всю квоту по минтаю – берега не увидим. При этом ловился минтай с таким «скрипом», что шутки про удочки и рыбалку до мая звучали частенько. Минус 25 Самой большой потере в этом рейсе стал мой лишний вес, чему я несказанно радовалась. Мне, несмотря на довольное калорийное питание, удалось скинуть 25 килограммов. 20 ушло благодаря тяжелой физической работе и режиму питания (ели мы все же по часам, что очень дисциплинирует организм). Еще 5 кг ушли, когда я в ноябре начала активно ходить в тренажерный зал. Буквально заставила себя. Ведь после смен устаешь так, что ноги еле-еде доползали до каюты. Но организм привыкает к нагрузкам, а привезенная на плавбазу беговая дорожка все-таки сманила в спортзал. Оказалось, что просто походить полчаса в быстром темпе – это настоящий кайф.

Тренажерный залФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Главврач Максим Дерр, как спортсмен, консультирует по тренировкам не только новичков, но и тех, кто со спортом на «ты». Еще похудению способствует сауна и бассейн, которые есть на судне, но я не любитель таких процедур. А многие, наоборот, ходили расслабиться в парилку довольно часто. Кстати, в сауне женский и мужской дни чередуются, а график строго соблюдается.

Сауна. Фото: ГК Доброфлот

Подсчет барышей Начало марта ушло на последнюю замывку завода, сбор вещей и на очереди в бухгалтерию, где всем выдавалась информация по зарплате. У меня вместе с премиями за рейс вышло более 800 тысяч, это с учетом того, что почти год я питалась и жила на судне бесплатно. Если бы можно было перевести это в деньги, то как раз бы вышел миллион. Средняя зарплата новичков – 70 тысяч рублей в месяц. Те, кто ходит на перегрузы, могут заработать около миллиона, и даже выше. Успешность рейса во многом зависит от капитана, процесса, в котором ты задействован, и от удачной рыбалки.

Картины в коридорахФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Возвращение 12 марта плавбаза пришвартовалась в порту Находки. Первые шаги по земле – их трудно описать словами. Пару дней после списания на берег тебя «штормит», немного кружиться голова и нарушена координация движений. Но это быстро проходит. Уже через месяц я начала скучать по морю, по качке, по обстановке и суете, и даже крикам. Скучаю по понятному режиму работы и отдыха. На земле себя не удается так дисциплинировать. Понимаю, что этот год запомнится на всю жизнь. Теперь я знаю, что работа рыбаков – это очень тяжкий труд. И когда я в магазине купила баночку иваси из той партии, которую делала наша смена – меня взяла гордость. Я была частью этого огромного процесса, в который вкладывается столько сил и терпения. И вот думаю, а не махнуть ли мне в следующий рейс, который стартует буквально через месяц? Все возможно!