Есть ли дно у Бездонного озера: журналисты побывали в одном из самых загадочных мест столичного региона

Легенда такая. В семидесяти километрах от Москвы (недалеко от Солнечногорска) есть идеально круглое озеро, у которого... нет дна. Сколько мужики ни пытались нырять, бесполезно. И даже возле берега. Озеро так и называется - Бездонное.

О нем в своих дневниках писал даже Блок, живший неподалеку. Местный лесник наплел поэту про уникальность водоема. И связь с мировым океаном. Вдохновился до такой степени, что начал рассказывать про обломки иностранных кораблей, которые здесь всплывают. Причем многие из них затонули давным-давно. И не важно, в Тунисском заливе или близ берегов Португалии. Подземные реки таят в себе много чудес.

Поэт внимательно слушал, записывал байки в блокнот, а потом за обедом пересказывал их тестю Дмитрию Менделееву. Тот был человеком с фантазией, но во все эти блоковские «видения, исполненные прозрения» не верил. И однажды даже притащился к озеру с лодкой, привязал к стометровой веревке булыжник и, выплыв на середину, бросил в воду. Видать, достало слушать басни зятя. Но каково же было его удивление, когда веревки не хватило. Дна камень так и не достал.

Усадьба Д. И. Менделеева закрыта для посетителей из-за пандемии.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Штрафа нет, но бьем долго...».Фото: Михаил ФРОЛОВ

С тех пор этот рассказец оброс самыми разными подробностями, в том числе всякими ужастиками. Поговаривают, что в полнолуние здесь даже всплывают тела моряков. А к утру пучина затягивает их обратно.

По пути в Солнечногорск я рассказал об этом фотокорреспонденту «КП» Мише Фролову. У того не дрогнул на лице ни один мускул.

- Похоже на правду, - говорит. - Ты смотри, близко к берегу не подходи. А то оттуда рука хвать тебя за штанину. И все.

- Еще бы найти это озеро…

Рельеф местности напоминает Пушкинские Горы. Виды тоже впечатляют.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Усадьба Шахматово тоже закрыта. Местный музейный кот, отзевавшись, даже удивился, увидев корреспондентов «КП».Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛЕС ДА ТОПЬ КРУГОМ

Найти и, правда, оказалось не так просто.

Ну вот мы едем по деревушке Вертлино. В ней всего три улочки - Лесная, Полевая, Луговая. Сворачиваем на Таракановское шоссе. И проехав еще километр, останавливаемся. Видим круглое озерцо на карте, но пройти к нему нет никакой возможности. Вода по пояс, болото... Я палкой померил - глубина почти метр. Да и комбинезонов рыбацких мы с собой не брали.

Пошли в обход. То же самое. Да и от озера далеко ушли.

Я начал капризничать. Всё, говорю, съездил на курорт.

Лег на пригорок. Травинку покусываю.

А Мишка достал коптер с четырьмя пропеллерами. И начал, как разведчик, изучать местность.

- Кругом всё затоплено, - говорит. - Не пробраться... Озеро идеально круглое. Как будто циркулем чертили... Вообще красиво... Облака как в зеркале отражаются... Там тоже всё затоплено... А это что?.. Похоже на тропу.

Я вскочил и глянул на экран. И, правда. От шоссе, по которому мы приехали, до озера просматривается полоска.

Пошли туда. Нашли в зарослях ход. Проложили его с помощью деревянных поддонов, которые уже прогнили от сырости. На одном из них доска не выдержала и я провалился. Вода по щиколотку... Ерунда. Лишь бы дойти уже до места.

Земля, поросшая мхом, мягкая как подушка. На ее островках растут кривенькие березы.

И вот, наконец, то самое озеро. Круглое как в сказке. Чистое как слеза Софии Ротару. И зловещее.

Похоже на след упавшего метеорита.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На берегу есть даже скамейки, сбитые, видать, рыбаками. На дереве несколько дощечек с крюками для одежды. На верхней надпись - «Панк. Чувашия». И даже причал есть, качающийся на пустых металлических бочках.

Пока мы осматривались, где-то за спиной зашуршали кусты.

Первая мысль - кабан. Специально притаился на одном из островков и теперь решил бодаться. Вторая - матрос с «Титаника». Сейчас столкнет нас в воду - и всплывем мы где-нибудь в северной части Атлантического океана. Ну и третья... Пока не придумал…

- Это ваш коптер тут летал?

Перед нами предстал хмурый поддатый рыбачок лет шестидесяти. В руках сетка с карасиками. И удочка.

- Наш... Мы тропу искали…

- А что ее искать? Она тут сто лет уже... Мы подумали, рыбнадзор. Сейчас карантин вроде как. Надо дома сидеть.

Там же, за кустами, мы увидели еще человек шесть. Кто-то местный - с Вертлина. А кто-то приехал из Москвы - на дачу.

Единственный ход к водоему - тропа от шоссе (справа).Фото: Михаил ФРОЛОВ

«БРЕХНЯ ВСЁ ЭТО, НО ДНА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НЕТ»

- Короче, я вам скажу так, - рыбачок даже приосанился, узнав, что мы журналисты. - Все эти ваши байки гроша ломаного не стоят. Ну да, я слышал, что здесь на берегу нашли бескозырку американского моряка. Было это лет десять назад. Но с чего вы взяли, что она всплыла? Молодые ребята выпивали. Ну и бросили ради шутки. А телевизионщики как с цепи сорвались. Ездят сюда толпами. Обычное озеро. Только без дна... Я как-то крючком за березу зацепил. Ну и оступился. От берега десять сантиметров... И что же вы думаете? Только кепка на поверхности и осталась. А я весь ушел под воду.

Зная то, как рыбаки любят преувеличивать, мы с Мишкой достали из сумки бечевку (она у нас на десять метров длиннее, чем у Менделеева была), привязали к ней камень и бросили в озеро.

Ну что же. В десяти сантиметрах от берега - глубина три метра. Еще чуть дальше - уже пять. В двух метрах от земли - семь.

Глубоко, да. Но дно есть. Камень зарывается в ил, безжалостно разрушая все эти сказки.

- Когда какое-то место становится легендарным, люди непременно видят в нем какую-то мистику, - сообщил нам еще один рыбак Юрий Бондарев (приехал из столицы на дачу картошку сажать). - Это уже на уровне самовнушения. Я как-то сидел тут на рассвете. Ротанчиков потаскивал. И вдруг на том конце озера поднялся бешеный ветер. У меня здесь тишь и покой. А там, вижу, дует, аж вода проседает. И как будто рыба расступается... И гул как в тоннеле... Я не пью. Видел это четко. Сфотографировать не успел. Да и длилось всё это не больше минуты. Почему-то нигде больше никаких странностей не замечал, хотя много где рыбачил. А тут какая-то чертовщина.

Вода еще не прогрелась - клюет в основном мелочь. Ротан, например.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мишка тем временем стоял на причале и ловил объективом белую чайку, кружившую над водой. Та подлетала к берегу и хватала куски белого хлеба, который набросали рыбаки. Птица всеядная. И наглая. Может даже улов своровать, если тот лежит на земле в открытом доступе.

Всеядная чайка ищет что-нибудь съестное. Рыбаки делятся с ней хлебом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА

Оказывается, современные ученые тоже, как Менделеев, решили проверить глубину загадочного водоема. И не камнем возле бережочка, как мы, а на льду с помощью специального лот-линя (веревка на катушке длиной 200 метров).

Глубина возле самого берега - три метра. А говорили, дна нет…Фото: Михаил ФРОЛОВ

Взялись за исследование сотрудники Солнечногорского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Руководил экспедицией старший научный сотрудник Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук Михаил Левинтов. И было это в марте 2018 года.

Что необходимо понять в первую очередь. Что дно, которое мы с Мишкой нащупали камнем, может быть ложным. И под ним, вероятно, есть вода.

Дело в том, что в озерцо наше бездонненькое ежегодно падает до 10 тонн листьев. Плюс в воду оседает пыль. Ее тоже немало (около 1200 кг в год). Листья теряют плавучесть за зиму и начинают опускаться. Но! Масса эта замирает там, где большая плотность воды. То есть сверху вниз на листья давит пыль, а внизу, как стена, их встречает и не пускает эта самая плотность.

- Вот и получается, что каждый новый ежегодный слой при погружении ложится на предыдущий, создавая эффект «ложного дна», - поясняет Левинтов. - Вода, как практически несжимаемое физическое тело, периодически прорывает «окна» в этой толще и устремляется вверх, создавая иллюзию подводных ключей, которые часто отмечают дайверы.

Кстати, дайверы тоже пытались доныряться до истины. Но встретили на глубине 4,5 метра этот самый слой отложений и, разумеется, пробиться сквозь него не смогли. Ибо толщина слоя в среднем - 5 метров.

Мишка считает, что происхождение озера явно имеет метеоритный след. Ученый ему отвечает:

- Было бы вполне убедительно, если бы вокруг озера сохранились следы выброса горных пород в форме валов, образование которых неизбежно при ударе метеорита о земную поверхность, сложенную рыхлыми четвертичными осадками. Тут легко использовать сравнения с поверхностью Луны, где такие структуры имеются в большом количестве.

Вероятно, произошел провал горных пород. Это ближе к истине.

Так вот. К веревке во время испытаний привязали металлический лом, чтобы попытаться пробить им «ложное дно». Сделали 21 лунку (крестом). И долбили их в течение пяти часов.

Самое глубокое погружение вот в эту массу торфоподобных органических образований составило 6 метров.

Что под ней, неизвестно.

В итоге неполная глубина озера составила 11,15 метра. Полную измерить не удалось.

ОЗЕРО БЕЗДОННОЕ

Официальное название местности - особо охраняемая природная территория «Озеро Вертлино и его котловина».

Высота над уровнем океана - 179 метров.

Форма - идеально круглое.

Диаметр - 180 метров.

Площадь - 2,4 га.

Возраст - 12 тысяч лет.

Глубина - 11,15 метра (это глубина фактическая, от поверхности воды до ила - вероятно, под ним также есть вода и если это так, то истинная глубина пока неизвестна).

Происхождение (одна из самых вероятных версий) - карстово-провальная гипотеза, согласно которой озерная ванна возникла в результате провала горных пород.