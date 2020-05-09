Пример для миллионов

На страницах советских газет, в окопах на передовой, в тылу они были знаменитостями: танковые асы, снайперы, летчики-истребители, пехотинцы, кавалеристы, разведчики, партизаны, артиллеристы, моряки, военные медики, связисты... На таких, как они, равнялись. Они показывали всем, что враг победим. Что созданный немецкой пропагандой образ превосходства особенной расы, «уверенного покорителя мира» и создателя нового мирового порядка - всего лишь образ. Что дать фашизму как следует по зубам очень даже возможно. И дОлжно. И давали фрицу по зубам, выбивая из коллективного сознания «покорителей Европы и мира», что они главнее и ценнее других. Врешь, не ценнее.

Не ради славы шли солдаты в бой. Даже не ради себя. Массовый героизм солдат нашей армии - не лихость. Это холодная ярость за каждого попранного Человека, за каждую сожранную нацизмом Душу.

У кого сила? У того, за кем правда. Никому ее не преодолеть.

За время Великой Отечественной войны более 17 тысяч человек удостоены звания Героев. Но подвиг совершили миллионы советских людей. Мы все в России знаем это не понаслышке - от наших дедушек и бабушек. Если кто по непониманию вдруг спросит, то такому в каждой российской семье объяснят, за что мы так чтим наш День Победы.

12 Маршалов Советского Союза, которые сломили хребет фашистским ордам

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ

В качестве начальника Генштаба с 1942 года участвовал в разработке практически всех крупных операций на советско-германском фронте.

С февраля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил штурмом Кенигсберга. В 1944 году возглавил армию СССР на Дальнем Востоке.

БОРИС ШАПОШНИКОВ

Начальник штаба Западного направления, заместитель наркома обороны СССР, начальник Военной академии Генерального штаба.

Разработал контрнаступление под Москвой и общее наступление Красной армии зимой 1941 - 1942 годов.

РОДИОН МАЛИНОВСКИЙ

Командующий 6-й армией, командующий войсками Южного фронта, командующий 66-й армией, замкомандующего Воронежским фронтом.

Руководил рядом крупномасштабных операций по освобождению Украины, Молдавии, Венгрии, Чехословакии.

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ

Член Ставки Верховного Главнокомандования, командующий Резервным, Ленинградским и Западным фронтами.

В конце войны руководил войсками 1-го Белорусского фронта, брал Берлин. Принял капитуляцию Германии.

ИВАН КОНЕВ

Командовал 19-й армией, войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов.

Планировал Смоленское сражение, Корсунь-Шевченковскую, Висло-Одерскую, Берлинскую операции.

КИРИЛЛ МЕРЕЦКОВ

Заместитель наркома обороны СССР по боевой подготовке, командующий войсками Волховского, Карельского фронтов.

Прорывал блокаду Ленинграда, освобождал Карелию, Советское Заполярье, северные части Норвегии. В 1945-м командовал 1-м Дальневосточным фронтом.

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ

Был командующим Брянским, Донским, Центральным, а также 1-м и 2-м Белорусскими фронтами. Автор операции «Багратион» в 1944 году, в ходе которой была разгромлена немецкая группа армий. Маршал двух стран - Советского Союза (1944) и Польши (1949). Командовал парадом Победы 24 июня 1945 года в Москве.

ФЕДОР ТОЛБУХИН

Командовал штабом За-кавказского, Кавказского и Крымского фронтов, 57-й

и 68-й армиями на Сталинградском и Северо-Западном фронтах. Руководил советскими войсками под Сталинградом. С 1943-го командовал войсками Южного фронта. Освобождал Украину, Румы-нию, Болгарию, Венгрию и Австрию.

СЕМЕН ТИМОШЕНКО

Был членом Ставки Верхов-ного Главнокомандующего - координировал действия ряда фронтов. До этого был главнокомандующим Сталинградским фронтом, Западным и Юго-Западным направлениями. 30 сентября 1941 года Тимошенко возглавил воссозданный Юго-Западный фронт. Освобождал Ростов-на-Дону.

СЕМЕН БУДЕННЫЙ

Командовал группой армий резерва Ставки, войсками Резервного фронта, руководил кавалерией Красной армии.

К концу 1941 года по рекомендации Буденного было развернуто около 80 легких кавалерийских дивизий.

КЛИМЕНТ ВОРОШИЛОВ

Главнокомандующий войсками Северо-Западного направления, командующий войсками Ленинградского фронта. Командовал партизанскими силами СССР. Координировал войска Ленинградского и Волховского фронтов в 1943 году. Был председателем Трофейного комитета.

ЛЕОНИД ГОВОРОВ

Начальник артиллерии Западного направления, командующий войсками 5-й армии Западного фронта, войсками Ленинградского фронта. Его называют «освободителем Ленинграда» - его войска прорвали блокаду. Освобождал Эстонию,координировал действия войск Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.

Лучшие из лучших

Михаил Сурков. Фото: upload.wikimedia.org.

Михаил Сурков, советский снайпер

20-летний потомственный таежный охотник воевал с нацистами на Южном фронте и стал легендой среди снайперов. За год Михаил уничтожил 702 гитлеровцев - в среднем 160 врагов в месяц. Награжден орденами Ленина и Красной Звезды. «Какое качество роднит снайпера и художника? - обучал других Сурков. - Внимание к деталям. Цвет выбивается из общей гаммы, тень непонятно откуда взялась. Разница между ними лишь в цели. Цели художников - донести свою мысль, а снайперов - живые, до нажатия на курок».

Иван Кожедуб. Фото: encyclopedia.mil.ru.

Иван Кожедуб, летчик-ас, маршал авиации

Самый результативный летчик-истребитель в авиации СССР и союзников. В войну вступил только в 1943-м, до этого был инструктором авиашколы, которую эвакуировали из-под Харькова в Среднюю Азию. Подал десятки рапортов с просьбой отправить его на фронт. Осуществил 330 боевых вылетов. Принял участие в 120 воздушных боях. Ни разу не был сбит. Официально засчитано 64 лично сбитых самолета противника. Трижды Герой Советского Союза.

Николай Кузнецов. Фото: upload.wikimedia.org.

Николай Кузнецов, знаменитый советский разведчик, партизан

После прохождения спецподготовки действовал в фашистском тылу под видом обер-лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта, который на самом деле погиб во время Битвы под Москвой. За 16 месяцев диверсионной работы Николай Кузнецов ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Погиб в перестрелке с бандеровцами в 1944 году. Удостоен звания Героя Советского Союза.

Валентин Стариков. Фото: upload.wikimedia.org

Валентин Стариков, подводник, вице-адмирал флота

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командуя подводной лодкой «М-171», прорывался во вражеские базы и уже к январю 1942 года потопил пять немецких кораблей, за что ему присвоили звание Героя Советского Союза. Всего за время войны Стариков выполнил 25 боевых походов (123 суток в море) и потопил 13 вражеских судов и боевых кораблей.

Дмитрий Лавриненко. Фото: upload.wikimedia.org.

Дмитрий Лавриненко, танковый ас СССР

За 2,5 месяца боев танковый экипаж под командованием Героя Советского Союза Лавриненко защитил г. Серпухов и уничтожил 52 вражеских танка. Этот показатель за годы войны не удалось превзойти ни одному экипажу. Лавриненко погиб, защитив деревню Горюны под Волоколамском. В конце 60-х годов место захоронения легендарного танкиста отыскали московские школьники, и его останки в торжественной обстановке перезахоронили в братской могиле.

Герои Советского Союза – представители разных наций и народностей

1 тувинец

2 молдаванина

2 якута

4 абхаза

5 крымских татар

6 чеченцев

6 адыгейцев

6 кабардинцев

8 калмыков

8 карелов

9 эстонцев

10 удмуртов

10 коми

12 киргизов

15 литовцев

18 марийцев

18 туркмен

32 осетина

39 башкир

43 азербайджанца

44 чуваша

50 дагестанцев

61 мордвин

69 узбеков

90 армян

91 грузин

96 казахов

108 евреев

161 татарин

311 белорусов

2072 украинца

8182 русских

Я жизнью своей рискую…

Стихотворение замечательного поэта, сценариста и режиссера Геннадия Шпаликова. Его отец, уйдя на фронт, погиб в 1944 году, освобождая Польшу.

«Бой идет не ради славы…»

Я жизнью своей рискую,

С гранатой на танк выхожу

За мирную жизнь городскую,

За все, чем я так дорожу.

Я помню страны позывные,

Они раздавались везде -

На пункты идти призывные,

Отечество наше в беде.

Живыми вернуться просили.

Живыми вернутся не все,

Вагоны идут по России,

По травам ее, по росе.

И брат расставался с сестрою,

Покинув детей и жену,

Я юностью связан с войною

И я ненавижу войну.

Я понял, я знаю, как важно

Веслом на закате грести,

Сирени душистой и влажной

Невесте своей принести.

Пусть пчелы летают - не пули,

И дети родятся не зря,

Пусть будет работа в июле

И отпуск в конце января.

За лесом гремит канонада,

А завтра нам снова шагать.

Не надо, не надо, не надо,

Не надо меня забывать.

Я видел и радость, и горе,

И я расскажу молодым,

Как дым от пожарища горек

И сладок Отечества дым.

Геннадий Шпаликов

(1937 - 1974).

*Стихотворение было написано для песни к фильму «Пока фронт в обороне» (1964).