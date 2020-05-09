Немецкую военную машину разобрали советские женщины, старики на винтики и подростки

Лишь относительно недавно исследователи стали обращать внимание на экономическую составляющую войны. По мнению многих экспертов, советская мобилизационная экономика оказалась на голову выше, чем у фашистской Германии.

- Экономика СССР смогла быстрее мобилизоваться и превзойти германскую не только по количественным показателям, но и по производительности труда в военной промышленности, - отмечает ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Ирина Быстрова.

И это несмотря на то, что в первые месяцы войны экономике страны был нанесен огромный ущерб. «У западных границ СССР было сосредоточено 70 - 80% общего запаса горючего, боеприпасов, продовольствия, вещевого и обозно-хозяйственного имущества, - писал в своих воспоминаниях член Совета по эвакуации Анастас Микоян. - Многое досталось противнику».

Масштабность (было задействовано более половины всех вагонов страны) и быстрота эвакуации предприятий с оборудованием и работниками поражают исследователей.

ПЛАН СОЗРЕЛ ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ

Еще в 1930-е годы была создана и воплощена стратегия дублирования ключевых производств. Например, Челябинский тракторный завод до войны стал второй производственной площадкой ленинградского Кировского завода. И не по тракторам, а по танкам.

Создание предприятий-дублеров на Урале и в Сибири было обоснованно - откуда бы враг ни напал, ему до них сразу недотянуться. Урал и Сибирь богаты рудами, здесь расположены крупнейшие металлургические комбинаты, сюда по зову первых пятилеток устремились мощные кадровые ресурсы. Так что плацдарм для быстрой переброски промышленных предприятий на восток был заложен еще в 30-е.

А уже начиная с 1942 года эвакуированные предприятия стали возвращаться на место прежней прописки. Но там, на востоке, где они дали старт новому производству, мощности не сворачивались. В результате после войны на Урале и в Сибири осталась группа мощнейших предприятий, да еще и с сильной научно-производственной базой.

ВОЙНА МОТОРОВ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

Одной из причин нападения Германии на СССР называют желание Гитлера нарастить запасы нефти. Вторую мировую недаром называют войной моторов. Надо бы добавить: и топливных баков. Потому что залогом Победы стали не только успехи конструкторов, но и размер нефтяной подушки безопасности.

Перед войной Германия располагала вместе с румынской нефтью 3,6 млн тонн. Крупные поставки, более 5 млн тонн, приходили из США и Британии, но с началом войны Гитлер их лишился. А у СССР к 1940 году было 31,1 млн тонн нефти.

Немцы рвались на Кавказ, к месторождениям Грозного и Баку, чтобы затем двинуть к нефтеносному Ближнему Востоку. На случай если пришлось бы отдать кавказские месторождения, на Урале в окрестностях Краснокаменска в 1943 году были вырыты огромные ямы-резервуары.

Запас нефти позволял нашей стране создавать более мощные моторы, требовавшие большего расхода топлива. Например, у Т-34 выпуска 1941 года расход составлял 140 литров на 100 км, а у модификации 1943 года - уже 155 литров. А значит, у такого танка больше брони, снарядов, выше скорость и запас хода.

Узким местом у нас было производство авиационного высокооктанового бензина. Пришлось закупать его у союзников - по разным оценкам, 1,2 - 1,5 млн тонн. Это примерно 30% того, что расходовала авиация Красной армии.

1944 г. Обед советских танкистов во время привала. Фото: Ольга ИГНАТОВИЧ/waralbum.ru

ОБЕД - ПО РАСПИСАНИЮ

В годы войны на государственном продовольственном обеспечении находилось более 80 миллионов человек в тыловых и прифронтовых районах плюс 10 миллионов военнослужащих. При этом из 10 400 предприятий пищевой промышленности почти половина оказалась на оккупированной территории. Особенно катастрофическим было положение с сахаром: за линией фронта оказалось 196 свекловичных заводов (90% всего сахара СССР).

На востоке страны экстренно начали создавать пищевую промышленность. За годы войны там были построены 9 сахарных заводов, 15 маслобойно-жировых, 12 консервных, 2 стеклотарных, 15 кондитерских, 12 хлебозаводов, не считая расширения действовавших предприятий. Значительно увеличились посевные площади.

А наиболее заметным был рывок в рыбной промышленности. В Сибири были созданы новые рыбные тресты, моторно-рыболовецкие станции, 70 рыболовецких колхозов, осваивались новые районы добычи рыбы на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. К 1943 году в Сибири, на Камчатке и Крайнем Севере довоенный уровень улова был превышен в 2 - 3 раза.

Основной упор в заготовке продуктов и в снабжении ими действующей армии делался на концентраты - они сохраняли свои питательные свойства, долго не портились, меньше весили. Так, во второй половине 1941 года производство консервов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 1940 годом. Всего же за время войны было выпущено 506 тысяч тонн всех видов концентратов - супы из круп, борщи, каши, овощные смеси.

В СССР существовал даже план по выработке витамина С. Основным его источником был шиповник. Однако этого продукта тогда не хватало. И тогда Союзвитаминпром организовал производство витаминизированного напитка из хвои.

ФАКТ

Рабочие на военных заводах получали 600 - 700 рублей в месяц. Врачи в больнице - 600 - 800, технички - 100 рублей. Машинисты на железной дороге зарабатывали до 1000. Оклад профессора был 1080 рублей.

На фронте тоже были оклады. И, конечно, премии. Оклады в пехоте - от 140 до 300 рублей. Комвзвода получал 625 рублей, комроты -750. У партизан оклады - до 750 рублей. Самые большие оклады были на флоте: командир подлодки - 2100 руб., командир дивизиона катеров - 1500 руб. Премии были хорошими. В авиации за сбитого истребителя - 1000 руб., за 5 боевых вылетов получи 1500 рублей, а потопил морскую цель - держи от 1 до 10 тысяч! Пехоте и танкистам за подбитый танк давали 500 - 1000 руб. Денежное довольствие бойцам начислялись на счета именных вкладных книжек.

ЧТО ПОЧЕМ

Цены на колхозных рынках к 1943 году выросли с 1940 года в 12 - 15 раз. В июне 1941 года на Урале дойная корова стоила 2 - 2,5 тысячи руб., в 1942-м - уже 40 - 50 тысяч. На эти деньги можно было купить танк Т-34, а за трех коров - штурмовик Ил-2.

На рынках Горького (сейчас г. Нижний Новгород) килограмм картофеля в январе 1941 года стоил 1,6 руб., в 1942-м - 12, а в январе 1943 года - уже 40 рублей. Стакан табака стоил 30 - 50, а литр водки - 450 рублей.

В Москве цены были ниже, чем в регионах.

ЦИФРА

42% доходов бюджета СССР в 1944 году шло на войну, а в 1942-м - 60%. Германия же еще до войны 80% своего бюджета направляла на войну, и эта цифра мало менялась до 1945-го. СССР формировал тыл, делал задел - тогда как германская экономика сжигала на фронтах ресурсы, работала на износ.

Оборотная сторона медали

В 1945-м на кремлевском банкете в честь Победы Сталин сказал: «А теперь тост за подлинного полководца и великого труженика войны, без которого и не было бы этой Победы, - выпьем за товарища Хрулева».

Поднимая свой тост за командующего тылом генерала Хрулева, Верховный главнокомандующий, ни капли не лукавя, чествовал в его лице всех тех, кто в войну без сна и отдыха, на полуголодном пайке бесперебойно трудился в заводских цехах, производил танки, истребители, автоматы, патроны и снаряды, шил обмундирование, добывал нефть и уголь. Недаром на обороте медали, носящей имя Андрея Хрулева, высечены слова: «Без тыла нет победы».

«Комсомолка» объясняет, почему советский рубль победил гитлеровскую рейхсмарку.

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Цифры статистики

910 000 000 000 000 (910 триллионов рублей)

Составил ущерб от действий противника, а также военные расходы, включая расходы на армию, производство оружия, эвакуацию промышленности и т. д. В переводе на современные деньги, из расчета курса доллара 70 рублей за 1 доллар США.

18 213 200 000 000 (18,213 триллиона рублей)

Расходы бюджета России за 2019 год (по данным Минфина РФ).

Цены 1941 года (к началу войны):

1 кг ржаного хлеба стоил 1 руб.

1 кг говядины 1-го сорта - 12 руб.

1 кг свинины 1-го сорта - 17 руб.

1 кг масла сливочного высшего сорта - 25 руб.

1 бутылка водки - 11 руб. 50 коп.

1 десяток яиц - 6 рублей 50 копеек.

Шапка-ушанка - 14 руб.

Демисезонное мужское пальто - 377 руб.

Мужской костюм - 367 руб.

Зарплаты 1941 года:

Начинающий токарь (слесарь) получал в месяц примерно 200 рублей.

Квалифицированный специалист - 400 - 500 руб.

Небольшой слой «стахановской элиты» - до 700 - 800 руб.

Крупный партийный руководитель - 1400 руб.

Достоверно

В повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению» герой говорит, что кило картошки на рынке стоит 90 рублей, водка (в Москве) - 30 рублей за пол-литра (до войны цена бутылки была 11,5 рубля).

Зарплата лейтенанта в Великую Отечественную войну - около 600 рублей.