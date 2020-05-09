2020-05-09T03:07:46+03:00
75 лет Великой Победы

Немецкую военную машину разобрали советские женщины, старики на винтики и подростки

В войне экономик СССР разгромила Германию еще убедительнее, чем на полях сражений
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Поделиться:
Москва. Производство артиллерийских снарядов на одном из оборонных заводов.Москва. Производство артиллерийских снарядов на одном из оборонных заводов.Фото: ТАСС
Изменить размер текста:

Лишь относительно недавно исследователи стали обращать внимание на экономическую составляющую войны. По мнению многих экспертов, советская мобилизационная экономика оказалась на голову выше, чем у фашистской Германии.

- Экономика СССР смогла быстрее мобилизоваться и превзойти германскую не только по количественным показателям, но и по производительности труда в военной промышленности, - отмечает ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Ирина Быстрова.

И это несмотря на то, что в первые месяцы войны экономике страны был нанесен огромный ущерб. «У западных границ СССР было сосредоточено 70 - 80% общего запаса горючего, боеприпасов, продовольствия, вещевого и обозно-хозяйственного имущества, - писал в своих воспоминаниях член Совета по эвакуации Анастас Микоян. - Многое досталось противнику».

Масштабность (было задействовано более половины всех вагонов страны) и быстрота эвакуации предприятий с оборудованием и работниками поражают исследователей.

ПЛАН СОЗРЕЛ ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ

Еще в 1930-е годы была создана и воплощена стратегия дублирования ключевых производств. Например, Челябинский тракторный завод до войны стал второй производственной площадкой ленинградского Кировского завода. И не по тракторам, а по танкам.

Создание предприятий-дублеров на Урале и в Сибири было обоснованно - откуда бы враг ни напал, ему до них сразу недотянуться. Урал и Сибирь богаты рудами, здесь расположены крупнейшие металлургические комбинаты, сюда по зову первых пятилеток устремились мощные кадровые ресурсы. Так что плацдарм для быстрой переброски промышленных предприятий на восток был заложен еще в 30-е.

А уже начиная с 1942 года эвакуированные предприятия стали возвращаться на место прежней прописки. Но там, на востоке, где они дали старт новому производству, мощности не сворачивались. В результате после войны на Урале и в Сибири осталась группа мощнейших предприятий, да еще и с сильной научно-производственной базой.

ВОЙНА МОТОРОВ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

Одной из причин нападения Германии на СССР называют желание Гитлера нарастить запасы нефти. Вторую мировую недаром называют войной моторов. Надо бы добавить: и топливных баков. Потому что залогом Победы стали не только успехи конструкторов, но и размер нефтяной подушки безопасности.

Перед войной Германия располагала вместе с румынской нефтью 3,6 млн тонн. Крупные поставки, более 5 млн тонн, приходили из США и Британии, но с началом войны Гитлер их лишился. А у СССР к 1940 году было 31,1 млн тонн нефти.

Немцы рвались на Кавказ, к месторождениям Грозного и Баку, чтобы затем двинуть к нефтеносному Ближнему Востоку. На случай если пришлось бы отдать кавказские месторождения, на Урале в окрестностях Краснокаменска в 1943 году были вырыты огромные ямы-резервуары.

Запас нефти позволял нашей стране создавать более мощные моторы, требовавшие большего расхода топлива. Например, у Т-34 выпуска 1941 года расход составлял 140 литров на 100 км, а у модификации 1943 года - уже 155 литров. А значит, у такого танка больше брони, снарядов, выше скорость и запас хода.

Узким местом у нас было производство авиационного высокооктанового бензина. Пришлось закупать его у союзников - по разным оценкам, 1,2 - 1,5 млн тонн. Это примерно 30% того, что расходовала авиация Красной армии.

1944 г. Обед советских танкистов во время привала. Фото: Ольга ИГНАТОВИЧ/waralbum.ru

1944 г. Обед советских танкистов во время привала. Фото: Ольга ИГНАТОВИЧ/waralbum.ru

ОБЕД - ПО РАСПИСАНИЮ

В годы войны на государственном продовольственном обеспечении находилось более 80 миллионов человек в тыловых и прифронтовых районах плюс 10 миллионов военнослужащих. При этом из 10 400 предприятий пищевой промышленности почти половина оказалась на оккупированной территории. Особенно катастрофическим было положение с сахаром: за линией фронта оказалось 196 свекловичных заводов (90% всего сахара СССР).

На востоке страны экстренно начали создавать пищевую промышленность. За годы войны там были построены 9 сахарных заводов, 15 маслобойно-жировых, 12 консервных, 2 стеклотарных, 15 кондитерских, 12 хлебозаводов, не считая расширения действовавших предприятий. Значительно увеличились посевные площади.

А наиболее заметным был рывок в рыбной промышленности. В Сибири были созданы новые рыбные тресты, моторно-рыболовецкие станции, 70 рыболовецких колхозов, осваивались новые районы добычи рыбы на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. К 1943 году в Сибири, на Камчатке и Крайнем Севере довоенный уровень улова был превышен в 2 - 3 раза.

Основной упор в заготовке продуктов и в снабжении ими действующей армии делался на концентраты - они сохраняли свои питательные свойства, долго не портились, меньше весили. Так, во второй половине 1941 года производство консервов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 1940 годом. Всего же за время войны было выпущено 506 тысяч тонн всех видов концентратов - супы из круп, борщи, каши, овощные смеси.

В СССР существовал даже план по выработке витамина С. Основным его источником был шиповник. Однако этого продукта тогда не хватало. И тогда Союзвитаминпром организовал производство витаминизированного напитка из хвои.

ФАКТ

Рабочие на военных заводах получали 600 - 700 рублей в месяц. Врачи в больнице - 600 - 800, технички - 100 рублей. Машинисты на железной дороге зарабатывали до 1000. Оклад профессора был 1080 рублей.

На фронте тоже были оклады. И, конечно, премии. Оклады в пехоте - от 140 до 300 рублей. Комвзвода получал 625 рублей, комроты -750. У партизан оклады - до 750 рублей. Самые большие оклады были на флоте: командир подлодки - 2100 руб., командир дивизиона катеров - 1500 руб. Премии были хорошими. В авиации за сбитого истребителя - 1000 руб., за 5 боевых вылетов получи 1500 рублей, а потопил морскую цель - держи от 1 до 10 тысяч! Пехоте и танкистам за подбитый танк давали 500 - 1000 руб. Денежное довольствие бойцам начислялись на счета именных вкладных книжек.

ЧТО ПОЧЕМ

Цены на колхозных рынках к 1943 году выросли с 1940 года в 12 - 15 раз. В июне 1941 года на Урале дойная корова стоила 2 - 2,5 тысячи руб., в 1942-м - уже 40 - 50 тысяч. На эти деньги можно было купить танк Т-34, а за трех коров - штурмовик Ил-2.

На рынках Горького (сейчас г. Нижний Новгород) килограмм картофеля в январе 1941 года стоил 1,6 руб., в 1942-м - 12, а в январе 1943 года - уже 40 рублей. Стакан табака стоил 30 - 50, а литр водки - 450 рублей.

В Москве цены были ниже, чем в регионах.

ЦИФРА

42% доходов бюджета СССР в 1944 году шло на войну, а в 1942-м - 60%. Германия же еще до войны 80% своего бюджета направляла на войну, и эта цифра мало менялась до 1945-го. СССР формировал тыл, делал задел - тогда как германская экономика сжигала на фронтах ресурсы, работала на износ.

Оборотная сторона медали

В 1945-м на кремлевском банкете в честь Победы Сталин сказал: «А теперь тост за подлинного полководца и великого труженика войны, без которого и не было бы этой Победы, - выпьем за товарища Хрулева».

Поднимая свой тост за командующего тылом генерала Хрулева, Верховный главнокомандующий, ни капли не лукавя, чествовал в его лице всех тех, кто в войну без сна и отдыха, на полуголодном пайке бесперебойно трудился в заводских цехах, производил танки, истребители, автоматы, патроны и снаряды, шил обмундирование, добывал нефть и уголь. Недаром на обороте медали, носящей имя Андрея Хрулева, высечены слова: «Без тыла нет победы».

«Комсомолка» объясняет, почему советский рубль победил гитлеровскую рейхсмарку.

Отсканируйте QR-код с помощью приложения на смартфоне и перейдите к материалу на kp.ru.

Цифры статистики

910 000 000 000 000 (910 триллионов рублей)

Составил ущерб от действий противника, а также военные расходы, включая расходы на армию, производство оружия, эвакуацию промышленности и т. д. В переводе на современные деньги, из расчета курса доллара 70 рублей за 1 доллар США.

18 213 200 000 000 (18,213 триллиона рублей)

Расходы бюджета России за 2019 год (по данным Минфина РФ).

Цены 1941 года (к началу войны):

1 кг ржаного хлеба стоил 1 руб.

1 кг говядины 1-го сорта - 12 руб.

1 кг свинины 1-го сорта - 17 руб.

1 кг масла сливочного высшего сорта - 25 руб.

1 бутылка водки - 11 руб. 50 коп.

1 десяток яиц - 6 рублей 50 копеек.

Шапка-ушанка - 14 руб.

Демисезонное мужское пальто - 377 руб.

Мужской костюм - 367 руб.

Зарплаты 1941 года:

Начинающий токарь (слесарь) получал в месяц примерно 200 рублей.

Квалифицированный специалист - 400 - 500 руб.

Небольшой слой «стахановской элиты» - до 700 - 800 руб.

Крупный партийный руководитель - 1400 руб.

Достоверно

В повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению» герой говорит, что кило картошки на рынке стоит 90 рублей, водка (в Москве) - 30 рублей за пол-литра (до войны цена бутылки была 11,5 рубля).

Зарплата лейтенанта в Великую Отечественную войну - около 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Подвиг народа в войне»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Начало войны глазами журналистов и фотокоров «Комсомольской правды»
В 20-х числах июня 1941-го по мобилизации и добровольно на фронт ушли 33 сотрудника нашей газеты. Еще 14 были откомандированы во фронтовые и армейские газеты. 15 сотрудников стали военными корреспондентами «Комсомольской правды»
Пример для миллионов
Среди удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны были представители всех родов и видов войск в званиях от рядового до маршала. И каждый род войск гордится первыми сослуживцами, получившими высшее почетное звание
Новости 24
Жителей Приволжского федерального округа объединил песенный марафон «День Победы»
Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы
Российский аппарат установил вымпел к 75-летию Победы на дне Марианской впадины
Владимир Путин объявил минуту молчания в День Победы
Владимир Путин обратился к ветеранам войны и всем россиянам
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: « Одна из наших приоритетных задач - повышение качества жизни старшего поколения»
В Роспотребнадзоре оценили риски заражения коронавирусом при выносе мусора
В Грузии отозвали своего посла из Украины, чтобы "защитить отношения от авантюристов"
Сергей Собянин поздравил москвичей с 75-летием Победы
Под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом находятся 242 тысячи человек
Вратарь испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заражён коронавирусом
Доктор Мясников предупредил об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Генсек ООН призвал вспомнить об уроках 1945 года
Королева Елизавета II сравнила реакцию общественности на пандемию коронавируса с усилиями солдат во время Второй мировой войны
У личной помощницы Иванки Трамп нашли коронавирус
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом
Последние новости на утро 9 мая 2020: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Российский посол в США заявил, что попытка принизить роль СССР в победе над фашизмом неприемлема
Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Ученые нашли древнейшее европейское пиво
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 1010 человек