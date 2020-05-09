Коронавирус в США, последние новости на 9 мая 2020: вылечились почти 200 тысяч человек

США находится на первом месте по распространению коронавируса в мире. Каждый день в стране выявляются тысячи новых случаев заражения. Президент Дональд Трамп считает, что это связано с хорошей системой тестирования. Во всех штатах введен режим ЧС и ограничительные меры. Последние новости о коронавирусе в США на 9 мая 2020 года таковы: с начала эпидемии выявлено 1 283 929 случаев заболевания, 77 180 человек скончались, 198 993 человека - выздоровели.

Одна из самых тяжелых ситуаций сейчас в Нью-Йорке, где скончались от инфекции тысячи человек. Больницы переполнены, не хватает защитных средств, пациентов размещают уже в кафедральном соборе и в полевых госпиталях в Центральном парке. Группа местных жителей даже подала в суд на Всемирную организацию здравоохранения, считая, что если бы в стране ввели ограничительные меры раньше, такой ситуации не сложилось бы. А мэр города предложил горожанам сообщать о нарушителях карантинных мер. Их можно сфотографировать и отправить снимок вместе с адресом на специальный номер. На место выедет полиция. Кроме того, все жители Нью-Йорка обязаны находиться в общественных местах в масках и соблюдать социальную дистанцию. Всех нарушителей штрафуют.

Но постепенно страна будет выходить из карантина. Уже миллионы американцев потеряли работу из-за коронакризиса. Вместо группы по борьбе с вирусом при Белом доме появится другая группа, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики страны.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 9 мая 2020 года, инфекция была выявлена у второго сотрудника офиса вице-президента США Майка Пенса. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что сейчас предприняты особые меры и распоряжения, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса среди сотрудников администрации.