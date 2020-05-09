Подсчитаны потери Советской России в Великой Отечественной войне

Мы знаем, что за время Великой Отечественной войны СССР потерял 26,6 миллиона человек. В День 75-летия Победы Росстат в статистическом сборнике "Великая Отечественная война" сообщил, что в РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, а на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона. Территория исторической России, без социалистических республик, потеряла 13 миллионов человек.

Если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост населения РСФСР составил бы 6,4 миллиона человек (примерно столько сейчас на территории России работает мигрантов).

Расчеты в Росстате проводили "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года".

По подсчетам ученых-демографов детей в возрасте до четырех лет в РСФСР на начало 1941 года было более 14 миллионов, а в начале 1946-го - всего 6,8 миллиона. Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны уменьшилось на 6,1 миллиона человек, до 15,6 миллиона человек. В то же время, число женщин за эти же годы уменьшилось на 847 тысяч человек.

Кстати, на начало 1950-х годов на 100 женщин 25-29 лет в России приходилось всего 66 мужчин, тогда как в Германии - 71 мужчина на 100 женщин, в Италии - 99, а в Венгрии - 97, в Румынии - 101.

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