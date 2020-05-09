2020-05-09T11:15:34+03:00
75 лет Великой Победы

Подсчитаны потери Советской России в Великой Отечественной войне

Если бы не было тех боев, прирост населения РСФСР составил бы 6,4 миллиона человек
Александр ВОСТРОВ
Поделиться:
Если бы не было той войны, прирост населения РСФСР составил бы 6,4 миллиона человекЕсли бы не было той войны, прирост населения РСФСР составил бы 6,4 миллиона человекФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Мы знаем, что за время Великой Отечественной войны СССР потерял 26,6 миллиона человек. В День 75-летия Победы Росстат в статистическом сборнике "Великая Отечественная война" сообщил, что в РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, а на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона. Территория исторической России, без социалистических республик, потеряла 13 миллионов человек.

Если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост населения РСФСР составил бы 6,4 миллиона человек (примерно столько сейчас на территории России работает мигрантов).

Расчеты в Росстате проводили "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года".

По подсчетам ученых-демографов детей в возрасте до четырех лет в РСФСР на начало 1941 года было более 14 миллионов, а в начале 1946-го - всего 6,8 миллиона. Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны уменьшилось на 6,1 миллиона человек, до 15,6 миллиона человек. В то же время, число женщин за эти же годы уменьшилось на 847 тысяч человек.

Кстати, на начало 1950-х годов на 100 женщин 25-29 лет в России приходилось всего 66 мужчин, тогда как в Германии - 71 мужчина на 100 женщин, в Италии - 99, а в Венгрии - 97, в Румынии - 101.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как бывшие республики СССР, вместе боровшиеся против фашизма, отмечают 9 мая

9 мая в Молдавии – День Европы, в Узбекистане – День почестей, в Туркмении и Белоруссии – парад, в Прибалтике - траур (подробности)

В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером

Мединский и Нарышкин жестко ответили на заявление прибалтийских лидеров об оккупации их стран Советским Союзом, а не фашистами (подробности)

Путин поздравил с Днем Победы Трампа, Макрона и Меркель и обратился по телевидению к жителям Австрии

Президент Украины не дождался телеграммы из Кремля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Начало войны глазами журналистов и фотокоров «Комсомольской правды»
В 20-х числах июня 1941-го по мобилизации и добровольно на фронт ушли 33 сотрудника нашей газеты. Еще 14 были откомандированы во фронтовые и армейские газеты. 15 сотрудников стали военными корреспондентами «Комсомольской правды»
Пример для миллионов
Среди удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны были представители всех родов и видов войск в званиях от рядового до маршала. И каждый род войск гордится первыми сослуживцами, получившими высшее почетное звание
Новости 24
Генсек ООН собирается приехать на Парад Победы в Москву после окончания пандемии
Губернатор Александр Дрозденко: «Призываю брать пример с наших ветеранов - они не пали духом и верили даже в самые страшные дни войны»
Коэффициент распространения коронавиурса в России снизился до минимального значения
В России за сутки умерли 104 человека с коронавирусом
Жителей Приволжского федерального округа объединил песенный марафон «День Победы»
Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы
Российский аппарат установил вымпел к 75-летию Победы на дне Марианской впадины
Владимир Путин объявил минуту молчания в День Победы
Владимир Путин обратился к ветеранам войны и всем россиянам
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: « Одна из наших приоритетных задач - повышение качества жизни старшего поколения»
В Роспотребнадзоре оценили риски заражения коронавирусом при выносе мусора
В Грузии отозвали своего посла из Украины, чтобы "защитить отношения от авантюристов"
Сергей Собянин поздравил москвичей с 75-летием Победы
Под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом находятся 242 тысячи человек
Вратарь испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заражён коронавирусом
Доктор Мясников предупредил об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Генсек ООН призвал вспомнить об уроках 1945 года
Королева Елизавета II сравнила реакцию общественности на пандемию коронавируса с усилиями солдат во время Второй мировой войны
У личной помощницы Иванки Трамп нашли коронавирус
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом
Последние новости на утро 9 мая 2020: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Российский посол в США заявил, что попытка принизить роль СССР в победе над фашизмом неприемлема
Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Ученые нашли древнейшее европейское пиво
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 1010 человек