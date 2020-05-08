2020-05-08T23:13:44+03:00
Политика

В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером

Мединский и Нарышкин жестко ответили на заявление прибалтийских лидеров об оккупации их стран Советским Союзом, а не фашистами
Иван ГРАЧЕВ
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Владимир Мединский.Владимир Мединский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совместное заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии, как специально, прозвучало 8 мая, накануне Дня Победы. То ли чтобы испортить праздник России. То ли чтобы подсластить его хозяевам на Западе. В нем приравниваются режимы Сталина и Гитлера, утверждается, что СССР оккупировал Прибалтику, а Запад никогда этой «оккупации» не признавал. И сегодня только НАТО может Прибалтику обезопасить.

Уже к вечеру из Москвы последовало ответное заявление от имени Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, которые возглавляют Сергей Нарышкин и Владимир Мединский. Они и поставили свои подписи под этим совместным заявлением.

В нем по полочкам разложены исторические неточности и даже фальсификации, которые допустили (или специально пытались ввести?) президенты стран Прибалтики.

- Рассуждая о том, что «два беспощадных диктатора – Гитлер и Сталин – поделили Европу на регионы влияния», президенты Латвии, Литвы и Эстонии отказывают своим народам в исторической субъектности. Образ безвольных «наций-жертв» позволяет закрыть глаза на действия прибалтийских добровольцев СС, чьи злодеяния получили однозначную оценку Нюрнбергского трибунала, - говорится в заявлении Нарышкина и Мединского.

Сергей Нарышкин в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сергей Нарышкин в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Прикрыть постыдные акты сотрудничества с фашизмом национально-освободительной борьбой невозможно. Сближение с Гитлером было осознанным политическим курсом прибалтийских автократий. Латвия и Эстония стали плацдармами нацистской Германии, подписав соответствующие документы еще в 1939 году, - напоминается в совместном заявлении российских исторических обществ. - В феврале 1940 года директор департамента госбезопасности Литвы Повилайтис также посетил Берлин, где по поручению своего правительства зондировал вопрос о германском протекторате.

Российские историки напомнили президентам Прибалтики, что вообще-то их страны вошли в состав СССР не по итогам Второй мировой войны (как пытаются представить в Таллине, Риге и Вильнюсе), а в 1940 году, на основании референдумов. И это позволило народам Латвии, Литвы и Эстонии вступить в борьбу под знамёнами лидера антигитлеровской коалиции! Чем вообще-то надо бы гордиться.

Гитлеровцы же проводили в Прибалтике фактически политику геноцида. В Эстонии были убиты 80 тысяч, в Литве – 205 тысяч, а в Латвии – до 300 тысяч мирных жителей, - приводятся цифры в заявлении российских историков. - В боях за освобождение Прибалтики отдали свои жизни более 60 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Их жертва послужила фундаментом последующего возрождения латвийской, литовской и эстонской государственности. Невозможно согласиться с тем, что «на смену одному тоталитарному режиму пришел другой». Глубоко безграмотно приравнивать советский строй, пусть и не лишенный недостатков, к бесчеловечному нацистскому режиму. Продвижение подобных взглядов – уже не первый шаг прибалтийских элит к «обелению» фашизма.

Напоминается в заявлении российских историков и о документальном признании Западом вхождения Литвы, Латвии и Эстонии в состав Советского Союза:

- Международное признание вхождения Прибалтийских республик в состав СССР произошло на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а затем подтверждено в 1975 году – по итогам Хельсинкского совещания.

Так что попытки представить Запад эдаким «молчаливым Робин Гудом», не признавшим Прибалтику в составе СССР, опровергаются на раз-два.

Интересно, президенты Латвии, Литвы и Эстонии действительно этого всего не знают? Или солгать ради политической целесообразности для них — не проблема. Вернее — проблема не солгать. Иначе тоталитарный режим Запада денег не даст и вообще — вызовет на ковер в Брюссельский обком или Вашингтонский ЦК? А там — президентский билет на стол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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