Правнук, обнимающий ветерана: В честь 75-летия Победы многоэтажку в Архангельске украсят патриотическим граффити

Необычный подарок решила сделать команда художников «Таврида» всем ветеранам и жителям города: на стене многоэтажки по улице Суфтина в Архангельске появится граффити в честь 75-летия Победы. Рисунок размером в 9 этажей изображает ветерана Великой Отечественной войны в парадном кителе с наградам. Рядом – малыш в пилотке, нежно обнимающий прадеда. Связь поколений, историческая память, передающаяся от старших к младшим – рисунок станет благодарностью за Победу всем ветеранам и напомнит о том, как важно успеть побыть с ними рядом, пока еще есть такая возможность.

Многоэтажка, на которой появится картина, - необычная: это специальный дом для пожилых граждан. Фото: кадр видео.

Идею арт-проекта «Герои Великой Победы» поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. На ее осуществление глава региона выделил из резервного бюджетного фонда более 1,1 млн рублей. Накануне 9 мая он встретился с художникам-граффитистами и посмотрел, как продвигается работа.

- Это очень хорошая инициатива, и нужно ее чаще использовать, считает Александр Цыбульский. - Такие рисунки нужно создавать не только ко Дню Победы, но и в принципе для украшения городских стен. Я уверен, что жителям этот проект понравится, поэтому необходимо продолжить создание таких «живых картин». Необходимо еще будет установить подсветку, в этом вопросе мы вам окажем содействие. Зимой, когда на улицах довольно темно, такие рисунки будут радовать горожан.

Художники работают без выходных и надеются закончить граффити к 17-18 мая. Фото: кадр видео.

На стене пока видны только контуры будущего граффити, но уже по ним можно оценить, насколько теплой и душевной получится эта работа. Краску на стену наносят два художника - Артем Хазанов и Андрей Птицын, в помощь им подогнали кран. Граффитисты рисуют каждый день, несмотря на выходные и праздники, и собираются закончить свое творение к 17-18 мая. По их словам, многое зависит от погоды, но ребята надеются, что она не помешает им завершить все в намеченный срок.

Для того, чтобы нарисовать изображение размером в 9 этажей, понадобился кран. Фото: кадр видео.

Многоэтажка, на которой появится картина, - необычная: это специальный дом для пожилых граждан, здесь живут шесть тружеников тыла и один узник концлагерей. В этом же здании расположился Архангельский городской совет ветеранов. Жильцам идея молодых художников тоже пришлась по душе.

Организационную помощь граффитистам «Тавриды» оказала архангельская региональная молодежная общественная организация «Студия творческих инициатив "Солнце Маори"», поддерживающая проекты в сфере уличной культуры и экстремальных видов спорта.

Граффисты наносят краску из баллончиков. Фото: кадр видео.

- Картина символизирует последнее поколение детей, которые имеют возможность пообщаться с ветеранами, - рассказала ее руководитель Наталья Щукина. - Это первый мурал в Архангельске, и мы надеемся, что этим летом их станет больше.

Сейчас архангелогородцы разрабатывают еще один арт-проект: на здании местного медицинского колледжа появится новое граффити - изображение медсестры, уроженки Архангельска.