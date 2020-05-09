Лица «Бессмертного полка»: В Ленинградской области составили уникальное панно из 1200 фотографий фронтовиков

В Ленинградской области к 75-летию Победы появилось уникальное панно: жители Гатчины составили его из 1200 фотографий своих родных и близких, когда-то ушедших из этого города на фронт. Маленькие черно-белые снимки, тысячи лиц складываются в одну общую художественную картину, изображающую героев-фронтовиков и орден Великой Отечественной войны. Фотографии не безымянные: рядом с панно есть QR-код, с помощью которого можно прочитать информацию о каждом человеке, чье фото было использовано при составлении изображения. Фотокартина стала новым элементом панно «Бессмертный полк», установленного в городе два года назад.

Поздравить гатчинцев с Днем Победы 9 мая приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В Инстаграме глава региона рассказал об уникальном фотопроекте.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об уникальном фотопроекте. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

- Сегодня отметил День Победы вместе с Гатчиной. Маленькими группами, в масках, с болью и великой радостью в сердце к военным мемориалам идут люди. У кинотеатра «Победа» открыли новое панно с орденом Отечественной войны, выполненное из тысяч фотографий родных горожан военного времени. Предложил развивать этот проект в каждом городе Ленобласть и онлайн - чтобы фотографии не были безымянными, и о каждом человеке родные могли написать главное, - рассказал глава региона на своей странице.

drozdenko_au Сегодня отметил День Победы вместе с #гатчина

Новое панно стало частью фотопроекта "Бессмертный полк", установленного в Гатчине два года назад. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области.

Вместе с земляками Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы» – мемориал посвящен павшим в Великой Отечественной войне защитникам Гатчины. Губернатор почтил их память минутой молчания и поздравил ленинградцев с Днем Победы.

- Для нас самое главное, самое ценное — это память. Память о наших уважаемых ветеранах, которые не дожили до этого светлого дня, 75-летия Победы. Память о тех солдатах, которые погибли, защищая Ленинградскую землю, Советский Союз, освобождая Европу от фашистской чумы. Память о тех, кто погиб в тылу, в Блокаде Ленинграда, кто замучен в фашистских застенках, - отметил Александр Дрозденко. - Мы сегодня поздравляем и всех, кто был детьми в годы тяжелейшей войны.

Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы» – мемориал посвящен павшим в Великой Отечественной войне защитникам Гатчины. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

Хотя в Ленинградской области отменены массовые мероприятия, во всех районах, городах и поселках жители несут цветы к местам захоронений солдат, мемориальным памятникам и обелискам. Как подчеркнул губернатор, особенностью сегодняшнего праздника является то, что люди отдают дань памяти советским воинам небольшим группами, так как того требует санитарный режим. Если нет возможности поздравить ветеранов лично, письма и подарки им передают через волонтеров и сотрудников социальных служб.

Ленинградцы 9 мая несут цветы к памятникам и мемориалам павшим. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области.

- Я за эти дни обзвонил более десятка ветеранов, которых я знаю лично. Большинство из них - люди, которые непосредственно воевали на Ленинградской земле, на европейском театре боевых действий, многие были ранены, - рассказал Александр Дрозденко. - Я имел счастье их поздравить и со всеми поговорить. И со всеми договорился, что обязательно, когда снимут режим ограничений, я приеду и лично их поздравлю. И все они передавали огромные слова благодарности всем жителям Ленинградской области, особенно молодежи, за то, что мы храним память.

Губернатор передал жителям области привет и слова благодарности от ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

Снимки для панно "Бессмертный полк" собирали жители Гатчины. На фото - их родные и близкие, ушедшие на фронт. Фото: Инстаграм.