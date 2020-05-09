В Роспотребнадзоре рассказали подробности: как мы будем выходить из карантина

Роспотребнадзор опубликовал документ, определяющий принципы снятия связанных с COVID-19 ограничительных мер в России. Какие места и на каком этапе станут открытыми для посещения. Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объясняет, как будет происходить поэтапное снятие ограничительных мер.

- Как будут внедряться новые рекомендации?

- Документ направлен главам регионов, и они будут принимать решения, насколько готов регион к ослаблению изоляции. Разумеется, во взаимодействии с санитарными врачами регионов. Мы, в свою очередь, будем проводить мониторинг и следить, не увеличилось ли количество заболевших в том или ином субъекте. Если цифра будет расти, то это станет основанием снова вернуться к изначальным ограничениям.

Важно отметить, что на всех трех этапах остается обязательным ношение защитных масок при выходе из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение социальной дистанции не меньше полутора метров.

- На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Можно ли гулять с детьми?

- Да, можно выходить на прогулку с ребенком. Важное условие – соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых. Возможными станут и занятия физкультурой и спортом на улице.

- В рекомендациях также прописано, что на первом этапе возобновить работу смогут «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг, исключающие одномоментный контакт большого числа людей». Можете привести примеры таких объектов?

- Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров.

- Роспотребнадзор также сообщает, что «вновь откроются предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями», о чем идет речь?

- Здесь имеются в виду объекты торговли и услуг, чья работа необходима для обеспечения процесса жизнедеятельности, но не является первоочередной. Сюда можно отнести салоны красоты, ателье, услуги быта, торговлю непродовольственными товарами.

Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число людей при этом сохранится.

- Что будет с образовательными учреждениями?

- На втором этапе может быть ослаблен режим для детских садов. На третьем этапе начнут открываться школы и вузы. Повторюсь, окончательное решение остаётся за главами субъектов и региональными санитарными врачами, так как важно учитывать специфику распространения инфекции в каждом регионе.

- В документе не указаны сроки открытия культурных заведений: театров. выставок и т. п., а также нет информации про спортзалы и бассейны. Когда можно начать посещать эти места?

- Вышеперечисленные объекты из-за значительного скопления людей в них могут представлять определенные риски, поэтому по методическим рекомендациям их открытие предполагается на третьем этапе.

- На лето запланировано много гастролей звезд в Россию. Если ли смысл ждать их приезда?

- Все очень сильно будет зависеть от динамики заболеваемости, но, на мой взгляд, такие мероприятия будут перенесены.