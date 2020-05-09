2020-05-09T19:16:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 9 мая 2020: США застряли на плато

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 9 мая 2020 года
Алексей ВАРЕНОВ
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Фото: REUTERS
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9 мая количество заболевших COVID-19 в мире подбирается к 4 миллионам человек. Рубеж в 3 миллиона был преодолен менее двух недель назад — 29 апреля. С того момента каждый день пополняет статистику вируса числом от 70 до 90 тысяч новых пациентов. Общее мировое число умерших от коронавирусной пневмонии на сегодняшний день превышает 275 тысяч человек. В глобальном масштабе количество смертей, к счастью, пошло на спад: пик смертности, унесший свыше 10,5 тысяч человек, прошел 16 апреля, сейчас печальный показатель примерно вдвое ниже.

США

Общее число заболевших приближается к отметке в 1,3 миллиона, ежедневный прирост колеблется в районе 25 тысяч заболевших. Схватку с коронавирусом проиграло на сегодня 77180 американцев.

Фото: REUTERS

Вопреки ожиданиям эпидемиологов, которые надеялись на более скорое снижение числа больных после пика, страна в целом застряла на затяжном плато. Ситуация улучшается в наиболее пострадавших Нью-Йорке, Нью-Джерси, Массачусетсе и в Пенсильвании — всего в 15 штатах, но каждый новый день приносит новые очаги в больших и малых городах по всей территории. Ситуация стабильна в 13 штатах, в частности, в Калифорнии, Коннектикуте, Иллинойсе, но число заболевших стабильно растет в оставшейся половине штатов. Среди них — Флорида и Техас, хуже всего ситуация в Миннесоте и в Небраске.

В 25 штатах власти начинают потихоньку оживлять экономику. На губернаторов давят избиратели, конгрессмены и лоббисты, так что эта мера во многом вынужденная. Так и зачастую неэффективная: какой смысл в открытии предприятий малого бизнеса, если многие американцы вообще боятся выйти из дома, не то, что пойти в магазин… Как оказалось, не все индустрии одинаково полезны: более 60 новых очагов по всей стране зафиксировано на предприятиях мясопереработки и на бойнях. Так что американцы рискуют остаться в этом году не только без Дня независимости 4 июля, но и без барбекю…

Германия

В Германии три федеральных земли «притормаживают» выход из карантина — виной тому новые очаги заболевания. По установленным правилам, смягчение режима в германских землях продолжается, если число новых заболевших не превышает 50 человек на 100 тысяч жителей. В земле Северный Рейн-Вестфалия новый очаг только на одной бойне дал показатель в 61 на 100000. Аналогичный случай — и тоже на предприятии мясопереработки — зафиксирован в северной земле Шлезвиг-Гольштейн. А в Тюрингии статистику испортили 6 домов для престарелых.

Фото: REUTERS

Общее число заболевших в Германии на сегодня превышает 170,6 тысяч человек, из них погибло 7510 жителей страны. Число новых заболеваний на прошедшей неделе варьировалось от 2,5 тысяч до 679 в день.

Испания

Избирательный подход в сворачивании карантина применяют и в Испании. В провинциях, где инфекция поставлена под контроль проживает 51 процент населения страны. Теперь они могут выходить на улицы, собираться группами до 10 человек, ходить в рестораны и бары с обслуживанием на улице. К сожалению, это не коснется жителей столичной провинции Мадрид и Барселоны: там ситуация еще далека от нормальной. По прогнозам властей ситуация в масштабе всей страны нормализуется не раньше конца июня. И это будет новая нормальность: жизнь в Испании, потерявшей более 26 тысяч жизней, уже не будет прежней.

Фото: REUTERS

Южная Корея

Мэр Сеула Пак Вонсун принял решение о закрытии всех баров и ночных клубов города, три из которых стали новым очагом инфекции. Один 29-летний приезжий за одну субботу посетил сразу три заведения, а в среду узнал, что болен. Южная Корея славится эффективными мерами по борьбе с инфекцией: из 1500 человек, которые теоретически могли заразиться, уже найдено более четверти. Но и эти быстро выявленные любители ночной жизни дали 40 новых случаев. Для Кореи это очень много: общее число заразившихся коронавирусной пневмонией в республике менее 11 тысяч. Вирус убил 256 жителей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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