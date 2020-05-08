Детектив по поиску «нулевого пациента»: В Европе считают, что коронавирус ходил еще в декабре

Откуда, как и когда появился коронавирус – настоящий детектив, даже если не брать во внимание конспирологические версии. Ответ на вопрос “когда” вроде бы известен: в конце декабря 2019 года в Китае, в городе Ухань. А уж потом в Европе, России, США. Но у медиков и ученых все чаще появляются сомнения.

“НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ” СО СТАРЫМИ АНАЛИЗАМИ

Возможно, в Старом Свете Covid-19 уже вовсю циркулировал в декабре, когда из Поднебесной еще не было никаких сигналов о новой болезни.

В Париже на днях объявили, что “нулевой” пациент попал во французскую клинику 27 декабря. Хотя раньше считалось, что зараза появилась во Франции лишь 24 января. Оказывается, на целый месяц раньше!

Как это выяснилось? Перепроверяли анализы больных, лечившихся от тяжелых респираторных заболеваний в конце прошлого и начале нынешнего года. И у одного нашли Covid-19. Образцы хранятся замороженными при температуре -80 градусов в течение четырех лет, так что при необходимости их можно взять и сделать контрольный анализ. В данном случае - ПЦР-тест на коронавирус. Для уверенности проводили его дважды, используя разные протоколы.

“Нулевым пациентом” оказался 42-летний безработный алжирец, много лет живущий во Франции. В Китай не ездил, на родине в Алжире был в августе, с тех пор за границу не выбирался. Так что где он подхватил заразу – непонятно. Получается, что вирус в декабре уже гулял по Франции, делают вывод медики.

Сам же больной быстро поправился, из клиники его выписали буквально через пару дней. Лечили антибиотиками, как от обычной пневмонии. Все остальные перепроверенные тесты были отрицательными.

ВОЗ ПРИЗЫВАЕТ ПЕРЕПРОВЕРИТЬ ДЕКАБРЬСКИЕ СЛУЧАИ ПНЕВМОНИИ

Всемирная организация здравоохранения призывает и власти других стран тщательно исследовать все случаи пневмонии в декабре И даже ноябрьские. А также досконально, насколько это возможно, отследить контакты первых заразившихся. Задача: понять, какими путями перемещался вирус в начале пандемии.

Логика с декабрем такая, объясняет представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Китай официально сообщил во Всемирную организацию здравоохранения о новом вирусе 31 декабря. Инкубационный период – две недели. Если в конце декабря люди в Китае уже болели, с симптомами и диагнозом, значит, в середине декабря наверняка были носители вируса, пусть и бессимптомные. И случаи передачи вполне могли быть.

КЛИМАТ, ВИРУС, КОРОЛЬ И ГРЕТА ТУНБЕРГ

В Испании тут же нашли своего “подозреваемого”: Климатический саммит ООН COP25, проходивший в Мадриде со 2 по 15 декабря. Обсудить глобальное потепление собрались тридцать тысяч человек из 190 стран, из России в том числе. Из Китая, конечно, тоже. Если кто-то из них был носителем вируса, сложно представить лучший способ развезти заразу по всему миру.

Проходил саммит в огромном выставочном центре IFEMA. Тот самом, что во время вспышки Covid-19 в Мадриде на два месяца стал временным госпиталем. Лишь 1 мая из выставочных залов начали убирать медицинское оборудование – эпидемия в Мадриде пошла на спад, теперь хватает обычных клиник. В Испании коронавирус нашли в общей сложности у 222 тысяч человек, 26 тысяч испанцевстали его жертами. Почти треть смертельных случаев – в Мадриде.

Но – вернемся в декабрь 2019-го. В Климатическом саммите участвовали политики, ученые и финансисты, король Испании Фелипе VI, генсек ООН Антониу Гуттериш, шведская экоактивистка Грета Тунберг. Грета, кстати, говорила, что чувствует симптомы коронавируса. Но если она им и заразилась, то точно не в Мадриде – потому как симптомы появились через пару месяцев после саммита.

Грета, кстати, говорила, что чувствует симптомы коронавируса.Фото: REUTERS

COVID-19 МОГЛИ ПРИВЕЗТИ И РАНЬШЕ

Вполне вероятно, что коронавирус прибыл из Китая в Европу раньше, чем китайские власти предупредили ВОЗ о новой болезни, признал эпидемиолог Фернандо Симон из Министерства здравоохранения Испании, член государственного Комитета по борьбе с распространением коронавируса (это аналог нашего Оперативного штаба).

“Есть исследования, говорящие о том, что первые инфицированные люди были в Китае уже в середине или в конце ноября”, - цитируют Симона испанские медиа.

Так что нельзя исключать, что и в Старый Свет его могли привезти. Но если и так – то это были лишь единичные случаи, иначе массовые вспышки коронавируса начались бы раньше, резонно рассуждает эпидемиолог. Сам он уже успел переболеть коронавирусом и успешно вылечился.

Официально, напомню, первый испанский случай коронавируса зафиксирован лишь 31 января – и не в Мадриде, а на Канарах, на острове Гомера, куда его привез немецкий турист. Впомнили в Испании и о Всемирных военных играх, проходивших в Ухане с 17 по 29 октября с участием 10 тысяч военных из ста с лишним стран. Это не первая попытка связать игры, Ухань и коронавирус. Но, как и в китайско-американской версии, реально подтверждения нет. Никто из 170 испанских солдат и офицеров не чувствовал недомогания ни во время турнира, ни после возвращения домой, отчитались в Министерстве обороны Испании.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ “РАСКОПКИ”

К французскому “нулевому пациенту” у ученых тоже есть вопросы. Если у него действительно был коронавирус, почему помогли антибиотики и он выздоровел так быстро? И если Covid-19 ходил по Европе уже в декабре, почему еще два месяца почти никто не заражался (к 21 февраля во всей Европе были подтверждены полсотни случаев!), а потом вдруг разразилась страшная эпидемия? Могли ли в парижской лаборатории ошибиться и получить ложноположительный результат?

Развенчать многие сомнения могла бы расшифровка генома именно этого, декабрьского французского вируса, считает британский вирусолог Джонатан Болл и Университета Ноттингема. Уже известно, что вирус мутирует, и его образцы в разных странах и в разное время отличаются генетически.

Стефан Граффин из Университета Лидса предлагает найти того самого безработного алжирца, взять анализ крови на антитела и изучить все его декабрьские контакты – возможно, тогда станет понятнее, откуда у него коронавирус.

Так что детектив с поисками и расследованиями продолжается.