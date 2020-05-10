Как наши полководцы показывали семьям развалины Берлина

Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны – весной 1945 года. Многие показывают широкой публике впервые: проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы», который собрал снимки полководцев из семейных архивов их потомков.

На сайте военного ведомства в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы» мы может увидеть его фотодокументальную часть «Полководцы Победы. Весна 1945 года». На снимках выдающиеся советские военачальники, которые фотографируются с семьями на фоне развалин Берлина. И тут же очереди немцев к полевым кухням в центре Берлина, где бесплатно раздавали русскую кашу.

Лица советских военачальников, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром «коричневой чумы» – фашистской Германии – в ее логове, выглядят усталыми, но сосредоточенными.

- На снимках той знаковой весны 1945 года запечатлены как мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом, так и минуты триумфа победителей – маршалов и генералов, танкистов и летчиков – тех, кто привел свои героические войска к единственно возможному завершению великой войны – нашей полной Победе, - анонсирует проект Минобороны России.