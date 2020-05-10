Врач назвал четыре главных принципа успешного лечения больных с коронавирусом

Медицинский научно-образовательный центр (МНОЦ) МГУ имени М.В. Ломоносова был перепрофилирован под лечение больных COVID-19 и начал принимать пациентов с 21 апреля. Но врачи и ученые Университетской клиники занялись изучением ключевых вопросов, связанных с лечением коронавирусной инфекции, гораздо раньше. Специалисты внимательно следили за опытом зарубежных коллег и результатами научных исследований по всему миру. Сейчас в Медицинском центре МГУ появился уже собственный опыт.

О важных наблюдениях рассказал в эфире соцсети Facebook врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора МНОЦ МГУ по научной работе Симон Мацкеплишвили.

- Не соглашусь с мнениями коллег, утверждающих, что вирус SARS-CoV-2 и вызываемое им заболевание являются чем-то загадочным, таинственным и «коварным». Нам известно довольно много о том, как и какие именно «удары» коронавирусная инфекция наносит по организму человека, - говорит эксперт. – И уже можно выделить основные направления.

Во-первых, вирус, как и большинство инфекционных агентов, вызывает ответную реакцию организма, проявляющуюся воспалением. Прежде всего, это воспаление легких, или вирусная пневмония.

Во-вторых, COVID-19 сопровождается значительным повреждением кровеносных сосудов, в первую очередь, их внутренней выстилки – эндотелия. Из-за этого развивается воспаление сосудов среднего и мелкого калибра (васкулит). Оно, в свою очередь, сопровождается значительной активацией системы свертывания крови (подробнее о процессах, которые происходят в организме при заражении коронавирусом — в видеотрансляции).

- Исходя из этих знаний, мы понимаем, что лечение больных должно строиться на четырех главных подходах. Мы используем их при лечении пациентов с COVID-19 в Медицинском центре МГУ, - поясняет профессор Симон Мацкеплишвили.

1. Снизить интенсивность воспаления.

Парацетамол, который больные с коронавирусной инфекцией принимают при лихорадке, позволяет «сбить» высокую температуру относительно ненадолго, отмечает врач. При этом противовоспалительный эффект у парацетамола выражен очень слабо.

- Если у больного долго держится высокая температура, и он жалуется на боли в мышцах, ломоту в суставах - «у меня все тело болит», то более оправданным можно считать назначение нестероидных противовоспалительных препаратов. - рассказывает доктор Мацкеплишвили. - Первое время было много споров о применении этого класса лекарств при COVID-19, в первую очередь, ибупрофена. Однако дальнейшая практика показала необоснованность отказа от этих препаратов и, наоборот, целесообразность их назначения в ряде случаев.

Существуют и другие группы препаратов, обладающие выраженной противовоспалительной активностью, мы их также активно изучаем и применяем в клинической практике.

2. Предотвратить развитие фибротических изменений в легких.

- Фиброз развивается как из-за тяжелого и длительного воспаления, так и в силу некоторых других причин. Мы определили ряд препаратов, которые могут назначаться пациентам в стационаре с целью предотвращения таких неблагоприятных последствий, - говорит врач.

3. Обеспечить оптимальное состояние свертывающей системы крови.

Для этого назначаются специальные препараты, в первую очередь, из группы антикоагулянтов. При этом, учитывая высокий риск тромботических осложнений, дозировки антикоагулянтов при лечении CIVOD-19 должны быть выше, чем стандартные.

- Кстати, важно понимать, что нестероидные противовоспалительные препараты также снижают свертываемость крови, - напоминает кардиолог. - Поэтому, чтобы избежать кровотечений, особенно в желудочно-кишечном тракте, применяются препараты из группы ингибиторов протонной помпы (омепразол, рабепразол и другие).

4. Защитить и восстановить кровеносные сосуды.

- С этой целью назначаются соответствующие препараты – ангиопротекторы, но только те, которые обладают доказанным положительным эффектом. Здесь большие надежды подает дипиридамол, - отмечает профессор. - Он оказывает положительное влияние на состояние сосудистой стенки и микроциркуляцию. И в то же время у дипиридамола замечена способностью блокировать ключевой фермент вируса SARS-CoV-2 – главную вирусную протеазу, без которой невозможна репликация его генома (то есть размножение вируса в организме. - Ред.).

ВАЖНО

Все перечисленные группы препаратов должны применяться только после консультации конкретного пациента с врачом, чтобы избежать опасных осложнений и побочных эффектов, подчеркивают специалисты. Сегодня можно получить онлайн-консультации с помощью различных медицинских сервисов, а также по телефону: Скорой, специализированных колл-центров и «горячих линий» по коронавирусу (координаты легко найти по поиску в Интернете).

В ТЕМУ

А как же противовирусные?

- На сегодняшний день не существует препаратов с доказанной противовирусной активностью против SARS-CoV-2, - подчеркивает профессор Симон Мацкеплишвили. - Тестируются разные лекарства, но пока нет подтвержденных данных, полученных на больших группах пациентов, и доказывающих ощутимый противовирусный эффект.

- В то же время я как врач-клиницист уверен, что главное – не уничтожить вирус, а вылечить пациента, помочь ему без потерь перенести вирусную инфекцию, - продолжает эксперт. – И это важное отличие. Существует масса подтверждений правильности этого тезиса. Так, для успешного лечения большинства вирусных инфекционных заболеваний мы обходимся без воздействия непосредственно на вирус – кори, краснухи, ветряной оспы и так далее. Обычно мы не ставим задачу уничтожить именно сам вирус.

А антибиотики?

- Все давно знают, что на вирусы антибиотики не действуют. Но без них нельзя обойтись в случае присоединении к вирусной пневмонии бактериальных возбудителей. Правильно выбрать антибиотик или сочетание нескольких антибактериальных препаратов может только врач. Самостоятельный выбор и прием антибиотиков пациентами сужает арсенал врача в критический момент (поскольку может развиваться антибиотикорезистентность, то есть лекарства попросту перестанут помогать в дальнейшем. - Ред.).

В целом, безусловно, важно продолжать исследования, поиск новых лекарств для борьбы с коронавирусом, считает врач. Но сейчас гораздо важнее эффективно использовать существующие методы лечения, которые позволяют успешно справляться с последствиями вторжения вируса в организм. Эти методы уже во многом хорошо известны и должны ежедневно отрабатываться в клинической практике.