Новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 мая 2020: за сутки заболели 11 012 человек
Оперштаб опубликовал актуальную информацию про новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 мая 2020 года
Число зараженных коронавирусом в России увеличилосьФото: REUTERS
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Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 10 мая 2020 года. Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за прошедшие сутки заболели еще 11 012 человек. Общее количество людей с подтвержденным диагнозом в стране увеличилось до 209 688.
ИСТОЧНИК KP.RU
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