2020-05-10T10:46:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 мая 2020: за сутки заболели 11 012 человек

Оперштаб опубликовал актуальную информацию про новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 мая 2020 года
Поделиться:
Число зараженных коронавирусом в России увеличилосьЧисло зараженных коронавирусом в России увеличилосьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 10 мая 2020 года. Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за прошедшие сутки заболели еще 11 012 человек. Общее количество людей с подтвержденным диагнозом в стране увеличилось до 209 688.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России от коонавируса умерли еще 88 человек на 10 мая
Путин заявил, что "квасный и затхлый" патриотизм не может быть национальной идей России
Масочный и перчаточный режим могут изменить сроки пандемии коронавируса в России
Украинский посол считает звонки Меркель Путину "залогом спокойного сна"
Россиян ждут в этом году еще одни длинные выходные
В России под наблюдением из-за подозрения коронавируса находятся 243 тысяч человек
В МВД отказались от идеи ужесточать наказание за побои
Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов
Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке
Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в Белом доме
В Ухане впервые за месяц выявили новый случай коронавируса
В МВД заявили о снижении случаев домашнего насилия за время самоизоляции
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Боец UFC завершил карьеру из-за того, что нашел красивую девушку
Уже трое детей в Нью-Йорке умерли от нового синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Последние новости на утро 10 мая 2020: определены сроки открытия магазинов одежды в России
Названы самые грязные места в салоне самолета