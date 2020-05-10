"Это Юля поет!": поклонники Началовой разрыдались от голоса ее дочери

Дочь Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте прошлого года совсем молодой, едва отметив 38-летие, растет очень разносторонним ребенком. 13-летняя Вера Алдонина, заботу о которой разделили родители певицы и ее бывший муж, играет на фортепиано, участвует в мюзиклах и конкурсах чтецов. А главное - девочка прекрасно поет, в том числе и на английском: видимо, гены дают о себе знать. Плюс голос внучки, также как и дочери, ставил композитор и аранжировщик Виктор Началов. Неудивительно, что от пения Верочки поклонников ее матери пробирает до мурашек.

Так, на 9 мая экс-супруг звезды, футболист Евгений Алдонин опубликовал в Инстаграме видео, на котором Вера исполняет песню "Письмо с фронта". Этот ролик в первые же часы набрал 15 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.

evgeny_aldonin "Письмо с фронта" исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семёновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим!

"До слез, до мурашек! Голос у Верочки точь-в-точь, как у мамы", "Весь мамин талант передался дочери", "Юлечкин голос, правда! Необыкновенное сходство", "Словно Юля поет, плачу", "Какая талантливая девочка - вылитая мама", - пишут поклонники.

То, что 13-летняя Вера пошла по маминым стопам, вполне ожидаемо. Она с детства занимается в музыкальной школе, а Виктор Началов, который написал все песни Юлии, давно разглядел во внучке талант. И теперь, когда дочери не стало, он мечтает сделать звездой Веру.

Между тем, сама девочка признавалась, что не думает о карьере певицы и тем более, месте под солнцем в шоу-бизнесе - ей интереснее попробовать себя в актерской профессии.

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