2020-05-10T09:58:02+03:00
Звезды

"Это Юля поет!": поклонники Началовой разрыдались от голоса ее дочери

13-летняя Вера Алдонина спела в честь Дня Победы и покорила соцсети [видео]
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юная Вера невероятно похожа на свою маму. Фото: https://instagram.com/taisianachalovaЮная Вера невероятно похожа на свою маму. Фото: https://instagram.com/taisianachalovaФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дочь Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте прошлого года совсем молодой, едва отметив 38-летие, растет очень разносторонним ребенком. 13-летняя Вера Алдонина, заботу о которой разделили родители певицы и ее бывший муж, играет на фортепиано, участвует в мюзиклах и конкурсах чтецов. А главное - девочка прекрасно поет, в том числе и на английском: видимо, гены дают о себе знать. Плюс голос внучки, также как и дочери, ставил композитор и аранжировщик Виктор Началов. Неудивительно, что от пения Верочки поклонников ее матери пробирает до мурашек.

Так, на 9 мая экс-супруг звезды, футболист Евгений Алдонин опубликовал в Инстаграме видео, на котором Вера исполняет песню "Письмо с фронта". Этот ролик в первые же часы набрал 15 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.

evgeny_aldoninevgeny_aldonin
"Письмо с фронта" исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семёновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим!
4596 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"До слез, до мурашек! Голос у Верочки точь-в-точь, как у мамы", "Весь мамин талант передался дочери", "Юлечкин голос, правда! Необыкновенное сходство", "Словно Юля поет, плачу", "Какая талантливая девочка - вылитая мама", - пишут поклонники.

То, что 13-летняя Вера пошла по маминым стопам, вполне ожидаемо. Она с детства занимается в музыкальной школе, а Виктор Началов, который написал все песни Юлии, давно разглядел во внучке талант. И теперь, когда дочери не стало, он мечтает сделать звездой Веру.

Между тем, сама девочка признавалась, что не думает о карьере певицы и тем более, месте под солнцем в шоу-бизнесе - ей интереснее попробовать себя в актерской профессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Началова еще споет: после похорон семья певицы нашла в студии записанный хит

16 сентября будет ровно полгода со дня смерти артистки (подробности).

Семья Юлии Началовой лишилась самого дорогого

Вещи, которые хранят память о певице, теперь станут музейными экспонатами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Юлия Началова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России от коонавируса умерли еще 88 человек на 10 мая
Путин заявил, что "квасный и затхлый" патриотизм не может быть национальной идей России
Масочный и перчаточный режим могут изменить сроки пандемии коронавируса в России
Украинский посол считает звонки Меркель Путину "залогом спокойного сна"
Россиян ждут в этом году еще одни длинные выходные
В России под наблюдением из-за подозрения коронавируса находятся 243 тысяч человек
В МВД отказались от идеи ужесточать наказание за побои
Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов
Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке
Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в Белом доме
В Ухане впервые за месяц выявили новый случай коронавируса
В МВД заявили о снижении случаев домашнего насилия за время самоизоляции
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Боец UFC завершил карьеру из-за того, что нашел красивую девушку
Уже трое детей в Нью-Йорке умерли от нового синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Последние новости на утро 10 мая 2020: определены сроки открытия магазинов одежды в России
Названы самые грязные места в салоне самолета