2020-05-10T13:41:58+03:00
Политика

На украинском ТВ «декоммунизировали» Парад Победы: журналисты решили продемонстрировать «идиотизм дебильных законов»

Привычный акт глумления над нашей общей историей оказался с «двойным смыслом» и дал неожиданный эффект
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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За демонстрацию советской символикина Украине предусмотрено суровое наказание.За демонстрацию советской символикина Украине предусмотрено суровое наказание.Фото: принтскрин видео.
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Кадры с трансляции минского парада были почти полностью перекрыты плашками «зображення цензурованно» - слишком много там было советской символики, которая на Украине запрещена. Под цензуру попало все – изображение Ордена Победы, медали ветеранов, красные флаги и даже георгиевские ленточки. Смотрелась такая трансляция дико. Этого и добивались коллеги.

Журналист украинского канала КРТ («Киевская Русь Телевидение – прим. корр.) Дмитрий Василец, чуть позже, объяснил в соц. сетях произошедшее. Творческая группа журналистов с телеканала КТР таким образом продемонстрировала «идиотизм дебильных украинских законов». А в официальном комментарии, представитель канала назвал произошедшее троллингом и попыткой противостоять цензуре и показать «театр абсурда». Удалось, несмотря на легкий осадочек горечи.

«Декоммунизационный закон» был принят еще в 2015 году и с тех пор успешно действует. Отменять его никто не собирается, не смотря на критику западных правозащитников. Благодаря Закону на Украине были снесены все памятники Ленину, переименованы сотни улиц и десятки городов, «имеющих названия, связанные с тоталитарным советским режимом»: такой критерий прописан законодательно.

Кстати, за демонстрацию советской символики законом предусмотрено суровое наказание – до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проблема лишь в том, что невозможно каким-то «пакетом законов» вырезать часть истории – она линейна и непрерывна. Смелым украинским коллегам удалось это показать.

Несколько лет назад, Дмитрий Василец сидел в тюрьме – его обвиняли в организации канала «Новороссия ТВ». Сам журналист эти обвинения отрицал и во время выступления в суде, заявил, что всего лишь хотел объективно освещать конфликт на Донбассе, с обеих сторон. Журналисты канала КРТ действительно работали на территории ЛДНР и снимали достаточно объективные репортажи. Но, за такую объективность на Украине сажают. Будем надеяться, что силовикам Украины будет нечего предъявить каналу КРТ по итогам скандала с цензурой Парада Победы.

Кадры с трансляции минского парада были почти полностью перекрыты плашками зображення цензуровано .

ИСТОЧНИК KP.RU

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