«Стриптиз на карантине»: Лобода засветила голую грудь в упавшем платье

Знаменитости в режиме самоизоляции стали куда откровеннее в соцсетях - делятся с поклонниками интимными секретами, показывают роскошные домашние интерьеры и, конечно, охотно раздеваются. Наталия Орейро, Анфиса Чехова, Нюша, Глюкоза, Настя Каменских, Наталья Штурм и другие звёзды регулярно публикуют обнаженные фото, демонстрируя публике соблазнительные формы. А сегодня смелым кадром порадовала свою почти 6-миллионную армию подписчиков и Светлана Лобода. Снимок, на котором звезда запечатлена крупным планом, получился действительно откровенным из-за упавших бретелей платья, оголивших грудь.

- Доброе утро, мир, - лаконично подписала Светлана, собрав в считанные часы более 40 тысяч лайков.

«Какая красавица!», «Ещё чуть-чуть, и Лобода совсем разденется», «Похоже, кто-то изголодался», «Стриптиз на карантине», - отреагировали поклонники.

Впрочем, это далеко не первый раз, когда Лобода устраивает публичный «стриптиз» и эпатирует поклонников. Так, в феврале ее «пьяные танцы в «голом» купальнике» на концерте Big Love Show 2020 произвели фурор в Сети. Шатаясь, артистка старалась танцевать на одной ноге, закинув другую за голову и извиваясь в прозрачном наряде. При этом звезда неуклюже прыгала и чуть не упала.

А недавно бывший помощник певицы, который представляется ее экс-директором, заявил, что секрет пышной пятой точки Лободы - в паралоновых накладках. Якобы артистка сильно комплексует из-за «плоских» ягодиц и использует специальное белье для придания дополнительного объема.