Инсульты, инфаркты, головная боль и хроническая усталость: коронавирус годами будет аукаться переболевшим

На сайте британского издания Daily Mail опубликована статья, в которой возможные последствия для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию COVID-19 разной степени тяжести, сравниваются с последствиями заболевания полиомиелитом. А также в статье называются новые осложнения, которые вызывает COVID-19, и среди них – серьезные неврологические последствия, хроническая усталость, осложнения для работы легких и сердца, и даже инсульты. Для некоторых пациентов, перенесших COVID-19, жизнь может осложниться долгим процессом реабилитации или даже серьезными проблемами со здоровьем, вплоть до инвалидности.

Издание приводит слова 48-летней жительницы Восточного Лондона, которая говорит о том, что почти через девять недель после того, как у нее появились «симптомы простуды», которые на проверку оказались коронавирусной инфекцией, врачи диагностировали у нее обширную кардиомиопатию. COVID-19 вызвал сильное воспаление сердечной мышцы, что затрудняло кровообращение по всему телу.

Заболевание COVID-19 также привело к появлению рубцов на обоих легких. Профессор Николас Харт, врач-пульмонолог, лечивший премьера Бориса Джонсона, утверждает, что коронавирус может стать «полиомиелитом этого поколения» и привести ко многочисленным проблемам со здоровьем для излечившихся от COVID-19 через много месяцев и даже лет после выздоровления от ковида.

Сравнение с полиомиелитом – дело серьезное. Эпидемия полиомиелита унесла тысячи жизней в Великобритании в 1950-х годах. Во многих случаях вирус поражал головной мозг, приводил к параличу одной или нескольких конечностей, истощению мышц и проблемам с суставами. От эпидемии полиомиелита страдал и СССР до тех пор, пока советскими учеными под руководством Михаила Чумакова не была разработана вакцина от этого заболевания. В результате широких научных исследований в 1958-1960 годах были доказаны ее безопасность и эффективность, после чего началась широкая иммунизация населения, которая привела к резкому снижению заболеваемости, а в отдельных районах к полной ее ликвидации.

Пациент с коронавирусом в больнице города Льеж, Бельгия.Фото: REUTERS

Британский медик, профессор Харт, специалист по реанимации и интенсивной терапии в больнице Гая и Святого Томаса, также сравнил в своем Твиттере COVID-19 и полиомиелит. Врач отмети, что многие люди, перенесшие COVID-19, столкнуться с длительными проблемами с физическим и психологическим здоровьем, а также когнитивными осложнениями, связанными с познанием, мышлением и функциями головного мозга в целом.

Daily Mail приводит слова профессора Пола Гарнера (64 года), специалиста по тропическим болезням в Ливерпульской школе тропической медицины, который отмечает, что у него развилось некое «послекоронавирусное заболевание», характеризующееся «крайней усталостью» и целым набором чередующихся симптомов: от боли в икрах, расстройства желудка, шума в ушах и боли во всем теле, до одышки, головокружения, артритных болей в суставах рук. Временами он даже с трудом может ходить.

Профессор психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте говорит о том, что, хотя статистические данные по пациентам с COVID-19 пока не проанализированы в полном объеме, есть основания для беспокойства о том, что в долгосрочной перспективе пережившие COVID-19 могут столкнуться с длительной физической, когнитивной и психологической усталостью. Причем не важно, протекало ли заболевание коронавирусной инфекцией в тяжелой или легкой форме, отложенные последствия для здоровья вполне вероятны.

Его поддерживает коллега – специалист по первой медицинской помощи в Империал колледже Лондона Азим Маджид, который настаивает на том, что люди, исцелившиеся от COVID-19, нуждаются в последующем мониторинге на предмет легочных и сердечных осложнений. По словам профессора Линн Тернер-Стокс, заведующей кафедрой реабилитации Лондонского Королевского колледжа, реабилитационные медицинские службы Великобритании готовятся к тому, чтобы, после окончания пандемии коронавируса, столкнуться со все большим числом людей, нуждающуюся в физиотерапии, психологической поддержке и сердечно-легочной реабилитации. И, вероятно, это будут не только те, кто перенес коронавирус в тяжелой форме и находился в интенсивной терапии, на ИВЛ, например.

Британское издание приводит свидетельство 49-летней Кирстин Кортни из Бата, у которой инфекция протекала в легкой форме и лечилась она дома. Кирстин говорит, что и сейчас, по окончании шести недель с того времени, как она заболела коронавирусом, у нее остается сильная усталость, головокружения, одышка и приступы паники.

- Спустя 40 дней этот вирус все еще атакует меня волнами ужаса, - говорит Кирстин, консультант по кадрам, которая считает, что ее муж Джеймс и дочери, Тилли (11 лет) и Олив (14 лет), тоже переболели коронавирусом в легкой форме. - По утрам у меня уходит по два часа на то, чтобы встать, собраться и спуститься вниз по лестнице утром, - добавляет Кирстин.

В докладе, подготовленном профессором Тернером-Стоксом в соавторстве с другими учеными для британского Общества восстановительной медицины, указывается на то, что система здравоохранения Великобритании столкнется с дополнительной нагрузкой по реабилитации людей, переживших COVID-19. Для сбора информации об осложнениях, вызванных коронавирусом, в Британии разработано и запущено мобильное приложение COVID-19 Symptom Study, данные с которого отслеживает группа исследователей из Лондонского Королевского колледжа.

Профессор Маджид, врач-терапевт в Клэпхеме, Южный Лондон, говорит о том, что он отмечает проблемы с реабилитацией среди тех, кто переболел COVID-19:

- Некоторые люди могут выздоравливать в течение нескольких дней, но затем у них снова поднимается температура и развивается кашель. Такие рецидивы встречаются нередко. Вирус часто поражает легкие, а также вызывает вирусную пневмонию – воспаление и накопление жидкости в легких, что является результатом реакции иммунной системы на инфекцию. Поэтому у выздоровевших от COVID-19 вероятны последующие проблемы с легкими, - говорит профессор Маджид, приводя в пример своих посткоронавирусных пациентов, страдающих от одышки. - Изменения на рентгенограммах легких пациентов, перенесших COVID-19, совершенно уникальны, - говорит врач, - и гораздо более серьезны, чем при гриппе. Поэтому есть опасения, что через несколько лет у этих людей все еще будет снижена функция легких. С подобными последствиями медикам уже приходилось сталкиваться после эпидемии SARS, еще одного коронавируса, которым в 2002 и 2003 годах было заражено около 8000 человек.

Исследование, проведенное Китайским университетом Гонконга через пять лет после вспышки атипичной пневмонии (SARS), показало, что более четверти из 110 наблюдавшихся выживших имели поражения функции легких спустя год после выздоровления. Их общее состояние здоровья и способность к физическим нагрузкам «заметно ухудшились» по сравнению с населением в целом, особенно среди тех, кто был принят в отделение интенсивной терапии. Также отмечается, что четверть пациентов в отделениях интенсивной терапии при COVID-19 нуждаются в диализе при почечной недостаточности. У других есть проблемы с функцией печени.

Данные из Китая и Италии показывают, что около трети пациентов с COVID-19 имеют неврологические симптомы, которые могут быть весьма разрушительными: от воспаления мозга и повреждения нервов до бреда, невралгии и головных болей.

Профессор Парианте из Королевского колледжа Лондона говорит, что даже пациенты с легким и умеренным коронавирусом сообщают о некоторых формах неврологических симптомов, связанных с деятельностью головного мозга, таких как головокружение или головные боли. Признанным симптомом COVID-19, о котором часто сообщают те, кто переносит инфекцию в легкой форме, является потеря обоняния и вкуса – два неврологические симптомы, – которые, по словам профессора Париенте, могут указывать на некоторое повреждение клеток головного мозга. Однако наиболее серьезный неврологический риск, связанный с коронавирусом, по-видимому, связан с инсультом. И более того, врачи по всему миру фиксируют случаи, когда инсульт и нарушение кровоснабжения головного мозга - могут быть даже одними из первых признаков вируса у пациентов без каких-либо других симптомов.

В докладе врачей из США говорится, что пострадавшие от инсультов при коронавирусе в среднем на 15 лет моложе, чем жертвы нековидного инсульта. Сообщается также, что у пациентов, находящихся в больнице с коронавирусом, чаще развиваются тромбы, поскольку иммунная система реагирует на инфекцию, сгущая кровь. Учитывая все вышеизложенное, честное слово, значительно проще соблюдать режим самоизоляции, несмотря на его послабления с 12 мая. Помните, самые главные принципы профилактики (пока не разработана действенная вакцина) это: соблюдение безопасной социальной дистанции и тщательное и частое мытье рук. Ношение масок в общественных местах предотвратит заражение окружающих, если вы болеете бессимптомно и не знаете об этом.

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