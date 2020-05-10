Причина взрыва «Фрегата» на околоземной орбите очевидна: в баках оставалось топливо

Государственная корпорация по космической деятельности сообщила 10 мая 2020 года:

«На основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков (СББ) разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р». Тем самым в «Роскосмосе подтвердили, что происшествие, о котором накануне сообщили американцы, и в самом деле случилось.

Информация от «заокеанских коллег» поступила 9 мая - в виде твитта от 18-й эскадрильи по контролю космического пространства ВВС США. По американским данным, «Фрегат» разрушился на 65 фрагментов. Причиной разрушения вряд ли стало столкновение с другим космическим объектом – на это ничто пока не указывает. То есть российские баки скорее всего взорвались. Причем самостоятельно.

Твитт от американцев.

«По имеющимся данным, - уточнили в «Роскосмосе», - разрушение произошло 8 мая 2020 года в интервале времени 08:00 — 09:00 мск в акватории Индийского океана (90,2 в.д. 45,0 ю.ш.)»

В момент разрушения СББ находился на орбите, верхняя точка которой (апогей) располагалась на высоте 3606 километров, нижняя (перигей) на высоте 422 километра. Наклонение орбиты составляло 51, 45 градусов.

Здравомыслящие эксперты, как с нашей, так и с американской стороны, не исключают, что баки, нагретые солнечными лучами до критической температуры, и в самом деле могли взорваться, если в них оставалось хоть сколько-то топлива. Конспирологи – опять же «разносторонние» - подозревают все-таки некое внешнее воздействие – вплоть до лазерной атаки. В целях испытания космического оружия. Уфологи пока молчат. Видимо не видят причин в нападении инопланетян на «Фрегат».

В «Роскосмосе» сейчас ведут «детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, а также анализ их достоверности».

Запус той самой ракеты с тем самым "Фрегатом" в 2011 году.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Базовый разгонный блок «Фрегат» создан ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» на основе двигательной установки для космических аппаратов серии «Фобос», разработанной дочерним предприятием НПО — Научно-исследовательским центром им. Г. Н. Бабакина.

«Фрегат» используют в последних ступенях ракет-носителей для выведения космических аппаратов на орбиты разной высоты .

Сбрасываемый блок баков «Фрегата» - тот самый СББ – отделяется, израсходовав топливо. И сам надолго остается на орбите. К примеру, тот, с которым произошло нынешнее ЧП, вращался вокруг Земли уже 9 лет.

Так выглядят разгонные блоки.

Начиная с 2000 года и по август 2016 года было запущено 58 разгонных блоков «Фрегат». Выведены на расчётные орбиты более 100 космических аппаратов российского и зарубежного производства.