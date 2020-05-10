В РПЦ ответили на обвинения священника в заражении коронавирусом 35 человек

На Кубани губернатор Вениамин Кондратьев отругал местных священников. На заседании он рассказал, что один из батюшек заразил людей коронавирусом.

— В одном районе инфецировался батюшка. Так вот 66 контактных лиц. Из них 35 уже заражены коронавирусом. Вот вам результат. За какие-то трое суток. Когда мы говорили, просили наших священников: «Будьте внимательны, служите на дистанции». Но решили: «Бог милует». Но жизнь показывает обратное, - сказал глава региона.

Но в РПЦ объяснили, что обвинения неверные.

— Речь идет о священнослужителе Покровского собора в Кропоткине - в Тихорецкой епархии, которая подчиняется своему правящему архиерею - епископу Стефану Тихорецкому и Кореновскому, — сказал «КП» отец Вячеслав Клименко. Он также служит на Кубани. — Епископ также получил рекомендации митрополита Исидора, обязательные для исполнения. Но следовать им или нет - каждый управляющий епархией решает сам. В Екатеринодарской и Кубанской епархии, которая напрямую подчиняется митрополиту Исидору, механизм с правилами безопасности отточен на 100 процентов. И единственная случайность заражения священника не повлекла передачи инфекции кому-то еще.

Отец Вячеслав считает, что его коллегу могли заразить прихожане.

— Тут обвиняют напрямую священника. Но не факт, что зараза пошла от него. Возможно, его заразили прихожане. Ведь не обвиняют врачей, что они заражают пациентов. Или продавцов, что они заражают покупателей. Болезнь могли принести в храм и другие, — отметил он.