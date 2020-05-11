2020-05-11T00:20:48+03:00
Звезды

У Волочковой неадекватная самооценка, а Красько угнетена: что говорит нам цвет букетов звезд на их страницах в соцсетях

Мы проанализировали характер и психологическое состояние звезд по тесту Люшера
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Анастасия ВолочковаАнастасия ВолочковаФото: Личный архив
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Знаменитости разного калибра и призвания любят фотографироваться с букетами. И после размещать эти красивые картинки - красные, синие, фиолетовые - в соцсетях. Этой слабостью особенно грешат женщины. Мы попробовали с помощью популярного теста Люшера (по выбору предпочтительного цвета можно интерпретировать психологическое состояние человека) определить характер и эмоциональное состояние хозяйки букета. Тест, надо признать, довольно сложный и многослойный, но мы взяли самый поверхностный слой: что видим, то и анализируем. Наша логика такова: если бы звездам не нравились эти цветы (или цвета – как хотите), наверное, они не стали бы их постить в Инстаграме.

Актриса Виктория Исакова недавно выставила у себя в Инсте букет белой сирени. В комментарии к посту Вика призналась, что «ужасно любит, когда дома цветы». До кучи Исакова зачем-то вспомнила про желтые нарциссы. Они ей тоже нравятся. И всех запутала. Во-первых, своих подписчиков, которые стали гадать, откуда взялась сирень, когда "еще черемуха не зацвела"? То ли это ранний сорт, то ли - покупная голландская. Во-вторых, запутала нас. Белого цвета у Люшера нет. Белый – это чистый лист бумаги, на котором история еще не написана. А вот желтый (нарциссы же в основном желтые) говорит о потребности в перспективе, в надежде на успех, ориентации на будущую работу. Что и подтверждает Виктория. Она пишет: «если ты взрослый, тебя не могут не мучить мысли о завтрашнем дне». Оно и понятно, сейчас многих мучают те же мысли. И глаза в основном останавливаются на желтых нарциссах.

v_isakovav_isakova
Заказываете ли вы цветы?
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Телеведущая Екатерина Стриженова держит охапку фиолетовых тюльпанов. По Люшеру - это свидетельство нетерпения, эмоционального возбуждения, но и самоконтроля одновременно. Так и есть. Екатерина пишет под фотографией: «Живём надеждой, что карантин закончится. Если бы я руководила этим процессом, то уже через неделю начала бы потихоньку выпускать на работу людей, все майские выходные объявила бы рабочими (чтобы без шашлыков ).... Но это, что называется, взгляд «с моей колокольни».... Очевидно, что Стриженову от карантина уже подташнивает. Будь ее воля, она бы всех отправила на работу, но самоконтроль не позволяет…

strizhenovaestrizhenovae
Да ,друзья ,такого Праздника у нас ещё не было...
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Анастасия Волочкова оригинальна даже в выборе букета. Он у нее фруктовый. Букет прилетел к Насте из Лобни, где она давала свой заключительный спектакль перед тем, как концертные площадки закрылись. Цвет букета – красно-зеленый. Читаем интерпретацию: состояние стресса из-за неадекватной самооценки. Тут и добавить нечего. Старик Люшер зрит в корень. Неадекватная самооценка – это и есть Волочкова.

volochkova_artvolochkova_art
В любую непогоду ...цветы и приятные сюрпризы всегда радость!
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Актриса Ольга Красько запостила в Инстаграме себя любимую с изысканным сине-белым букетом. Белый, как мы уже говорили, - это чистый лист, а вот синий цвет свидетельствует об угнетенном состоянии, тревожности, ощущении бесперспективности. Что и подтверждает Ольга Красько, хотя и пытается «панике не поддаваться и здраво оценивать ситуацию». У актрисы и ее сестры есть небольшой цветочный магазин, который в связи с карантином закрылся. Начинающие предпринимательницы пытаются принимать заказы через Интернет и работать в формате мастерской. Для них это новая практика, оттого и переживают за свой бизнес.

olga_krasko_groupolga_krasko_group
Всем привет!На связи "Цветочный этюд".
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Актриса Елена Яковлева - с классическим нежно-розово-кораллово-красным букетом. У Люшера таких тонких настроек нет, поэтому будем считать, что и розовый, и коралловый – это оттенки красного, который в тесте говорит о чувстве неудовлетворенности, направленности на рискованные действия. О чем и пишет Елена Яковлева под фотографией: «Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех, кто делает вид, что любит». Судя по всему, актриса разочаровалась в людях, которые делают вид, что любят Елену Яковлеву.

elenayakovleva_fanelenayakovleva_fan
Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех, кто делает вид, что любит.
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Кстати, выставляет букеты красных цветов и Надежда Бабкина. Но, зная ее боевой характер, чувство неудовлетворенности ей не ведомо, а вот направленность на рискованное действие в ней есть. Только что Бабкина балансировала на грани жизни и смерти. Но выкарабкалась, дай Бог ей здоровья.

ngbabkinangbabkina
Привет, Барнаул! Начинаем гастроли!
10712 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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