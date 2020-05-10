Унитаз вместо маршала Конева может дорого стоить чехам?

Глумление над памятью маршала Ивана Конева не закончилось сносом памятника. Вчера вечером, неизвестные подонки, установили на постамент двухметровый унитаз, вырезанный из пенопласта.

Утром в Праге начался переполох. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж осудил акцию: «Выражать себя таким образом в день окончания Второй мировой можно, только если у тебя в голове фекалии». Полиция Праги уже заявила, что начала расследование. Унитаз убрали. Осадочек остался – очень далеко от Праги, в России.

Люди, обсуждающие в соц. сетях очередное глумление над Победой пытаются хоть как-то защитить память о Великой Отечественной. И отомстить, чтобы не повадно было.

Самое простое, что предлагают пользователи интернета – бойкот поездок в Чехию. С туризмом все просто. В Чехию отдыхать, в основном, ездят немцы и россияне, доход этой страны от туризма – больше 3% ВВП, в этой отрасли занят каждый 20-й чех. Стоит лишь отказаться от туров типа «Рождество в Чехии», и там бойкот очень хорошо почувствуют.

Стихийный бойкот чешских товаров может подействовать лишь отчасти. Любимое многими чешское пиво давным-давно производится в России, на выкупленных заводах. Автомобили «Шкода» тоже собираются у нас. Но, так или иначе, глумление над памятником Коневу не пойдет на пользу чешскому бизнесу.

И есть пример из недавней истории. Буквально месяц назад, в Латвии закрылся последний завод, производящий шпроты. А началось все с серии судов над ветеранами Великой отечественной. В 2005 году, «Комсомолка» провела акцию «Купил латвийские шпроты - помог ветеранам СС». Люди писали в редакцию, дословно, что отказываются от латвийских шпрот и экспорт рухнул буквально за месяц. Случайно или так совпало, но зимой 2006 года, на латвийские шпроты обратил внимание бывший главврач Геннадий Онищенко, обнаружив в них бензопирен. По нормам Евросоюза, латыши шпроты коптили с помощью «искусственного дыма». Экспорт шпрот в Россию запретили. Латвийские рыбопромышленники пытались как-то повлиять на политику своего государства, но бизнес все равно рухнул. Два отечественных шпротных завода – Калининградский и Ивангородский лишь расширили производство. Ветеранов Великой отечественной в Прибалтике не судят уже лет пятнадцать и мало кто помнит – почему? Жаль, чехи про эту «шпротную» историю не знают. Пиво у нас давным-давно свое, сортов столько, что не запомнить, машины давным-давно делаем сами – свои и ведущих мировых марок. Чехам стоило бы побеспокоиться и пересмотреть свое отношение к истории, пока не поздно. Пока мы не огорчились.

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