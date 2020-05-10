2020-05-10T19:43:47+03:00
Политика

Унитаз вместо маршала Конева может дорого стоить чехам?

Пользователи Рунета обсуждают, как они, лично, могут повлиять на Чехию и ее граждан. Оказывается, способы есть и они работают
Дмитрий СТЕШИН
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На месте памятника Маршалу Коневу в Праге появился унитаз. Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС + TwitterНа месте памятника Маршалу Коневу в Праге появился унитаз. Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС + Twitter
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Глумление над памятью маршала Ивана Конева не закончилось сносом памятника. Вчера вечером, неизвестные подонки, установили на постамент двухметровый унитаз, вырезанный из пенопласта.

Утром в Праге начался переполох. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж осудил акцию: «Выражать себя таким образом в день окончания Второй мировой можно, только если у тебя в голове фекалии». Полиция Праги уже заявила, что начала расследование. Унитаз убрали. Осадочек остался – очень далеко от Праги, в России.

Люди, обсуждающие в соц. сетях очередное глумление над Победой пытаются хоть как-то защитить память о Великой Отечественной. И отомстить, чтобы не повадно было.

Самое простое, что предлагают пользователи интернета – бойкот поездок в Чехию. С туризмом все просто. В Чехию отдыхать, в основном, ездят немцы и россияне, доход этой страны от туризма – больше 3% ВВП, в этой отрасли занят каждый 20-й чех. Стоит лишь отказаться от туров типа «Рождество в Чехии», и там бойкот очень хорошо почувствуют.

Стихийный бойкот чешских товаров может подействовать лишь отчасти. Любимое многими чешское пиво давным-давно производится в России, на выкупленных заводах. Автомобили «Шкода» тоже собираются у нас. Но, так или иначе, глумление над памятником Коневу не пойдет на пользу чешскому бизнесу.

И есть пример из недавней истории. Буквально месяц назад, в Латвии закрылся последний завод, производящий шпроты. А началось все с серии судов над ветеранами Великой отечественной. В 2005 году, «Комсомолка» провела акцию «Купил латвийские шпроты - помог ветеранам СС». Люди писали в редакцию, дословно, что отказываются от латвийских шпрот и экспорт рухнул буквально за месяц. Случайно или так совпало, но зимой 2006 года, на латвийские шпроты обратил внимание бывший главврач Геннадий Онищенко, обнаружив в них бензопирен. По нормам Евросоюза, латыши шпроты коптили с помощью «искусственного дыма». Экспорт шпрот в Россию запретили. Латвийские рыбопромышленники пытались как-то повлиять на политику своего государства, но бизнес все равно рухнул. Два отечественных шпротных завода – Калининградский и Ивангородский лишь расширили производство. Ветеранов Великой отечественной в Прибалтике не судят уже лет пятнадцать и мало кто помнит – почему? Жаль, чехи про эту «шпротную» историю не знают. Пиво у нас давным-давно свое, сортов столько, что не запомнить, машины давным-давно делаем сами – свои и ведущих мировых марок. Чехам стоило бы побеспокоиться и пересмотреть свое отношение к истории, пока не поздно. Пока мы не огорчились.

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Я увидел две эти фотографии, слитые воедино, глубокой ночью. На первом снимке, маршала Ивана Конева встречает толпа чехов в только что освобожденной Праге. На втором снимке, бронзовый маршал, в той же самой шинели с высоким воротником, лежит на траве, сброшенный с постамента. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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