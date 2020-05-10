Как повезло Юрию Стоянову: артист нашел работу на самоизоляции и получает надбавку к пенсии

Юрий Стоянов самоизолировался на даче с супругой и дочкой, которая усиленно готовится к ЕГЭ. Выпускница Екатерина Стоянова прилежно штудирует предметы пока ее родители заняты творчеством.

Пока съемки в сериалах приостановлены Юрий Стоянов не стал скучать без дела, а запустил в социальных сетях мини-сериал «Стоянов в изоляции» - уже вышел 39-й день. Пока его более молодые коллеги жалуются на отсутствие работы на карантине, артист сам себе режиссер – короткие ролики получаются забавные, смешные и на злобу дня. Стоянов рассказал kp.ru: «Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже ее. Впервые идея мини-сериала про разных людей на изоляции появилась, когда нашел здесь на даче на чердаке пакет с париками, оставшимися после съемок «Городка». Монтирует ролики монтажер из «Городка» Паша Медведев: мы воссоединились для работы над этим форматом». Съемки проходят в доме, в бане, на приусадебном участке семьи Стояновых неподалеку от Москвы. Раньше Юрий Николаевич редко выезжали в свой загородный дом из столичной квартиры, а вот теперь самоизолировался с пользой. Стоянов рассказал нам, что не монетизирует данный вид работы. Во всяком случае пока. Артист не зарабатывает деньги на «карантинных» роликах: «Это способ душевного и профессионального выживания».

У 62-летнего Юрия Стоянова сейчас вторая волна популярности: свой проект на канале «Россия1» с говорящим названием «100Янов», съемки сразу в нескольких значимых сериалах. Кроме того, отменены из-за пандемии гастроли Стоянова по российским городам и заграницей – залы со своей публикой этот артист на творческие вечера собирает всегда.

stoyanovshow 39 день изоляции. Ну почему женщины так долго принимают решения? Всем хорошего дня и настроения, ваш Юрии Стоянов! #коронавирус #пандемия #дача #соседи #смешныевидео #юмор

Кстати, артист получает приличную пенсию, благодаря надбавке за звание Народный артист и ордена, выходит около 60 тысяч рублей в месяц. Третий год московские пенсионеры, которым присвоены звания народные артисты (СССР, РСФСР, РФ) и заслуженные артисты к пенсии получают ежемесячную компенсацию - 30 тысяч рублей. Но, несмотря на надбавку к пенсии, Стоянов много работает: для артистов счастье быть востребованным в профессии.

Юрий Стоянов надеется, что после снятия режима самоизоляции, возобновятся съемки в сериалах. Вот только Юрий Николаевич не знает, как режиссер будет решать на площадке самоизоляционные вопросы – вряд ли кто из актеров решится в ближайшее время, к примеру, целоваться. Но вероятно новые условия заставят творческих людей найти новые решения. К примеру, пробы актерские режиссеры сейчас проводят в видеоформате.