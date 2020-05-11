Новые случаи заражения коронавирусом в России на 11 мая 2020: за сутки заболели 11 656 человек

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 распространил данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 11 мая 2020 года. Оказалось, что за минувшие сутки заболели еще 11 656 человек. Всего в стране зарегистрировано 221 344 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

- Из них (новых пациентов - прим. ред.) 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Больше всего заболевших в Москве – 6169 человек, в Московской области - 1079, в Санкт-Петербурге – 307, в Нижегородской области – 291, Смоленской области – 164, Республике Дагестан – 119, Свердловской области – 108, Калужской области – 98, Краснодарском крае – 98.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 221 344 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 5495 человека. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39801 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.