2020-05-11T12:51:56+03:00
Политика

Совещание Владимира Путина по вопросу продления нерабочих дней 11 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России в понедельник, 11 мая, расскажет о дальнейших мерах борьбы с коронавирусом. Прямую трансляцию совещания Владимира Путина смотрите на сайте kp.ru. Начало после 13:00
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин проведет совещаниеПрезидент России Владимир Путин проведет совещаниеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней в стране. Прямая онлайн-трансляция выступления начнется ориентировочно после 13:00 11 мая.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, во время совещания Владимир Путин расскажет о дальнейших мерах борьбы с пандемией коронавируса. Так, в частности, станет известно, продлят ли в России нерабочие дни.

В конце апреля президент призвал граждан по возможности оставаться дома с сохранением зарплат. Такая рекомендация была дата организациям и компаниям на срок до 11 мая, включительно. При этом правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета было поручено разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.

Совещание Владимира Путина по вопросу продления нерабочих дней 11 мая 2020: прямая онлайн-трансляция.На совещании правительства по ситуации с коронавирусом, президент Владимир Путин рассматривает вопрос о продлении нерабочих дней в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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