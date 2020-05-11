Совещание Владимира Путина по вопросу продления нерабочих дней 11 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней в стране. Прямая онлайн-трансляция выступления начнется ориентировочно после 13:00 11 мая.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, во время совещания Владимир Путин расскажет о дальнейших мерах борьбы с пандемией коронавируса. Так, в частности, станет известно, продлят ли в России нерабочие дни.

В конце апреля президент призвал граждан по возможности оставаться дома с сохранением зарплат. Такая рекомендация была дата организациям и компаниям на срок до 11 мая, включительно. При этом правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета было поручено разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.