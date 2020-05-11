Молодая жена Цекало впервые показала его секси-тещу, а Лорак поздравила маму, сдавшую ее в детдом

До российского Дня матери ждать еще добрых полгода - он отмечается в последнее воскресенье ноября. Но звезды, как настоящие космополиты, отстрелялись с поздравлениями в международный праздник - 10 мая. И надо признать, некоторые поздравления получились отнюдь небанальными и даже познакомили нас с неизвестными членами семей богатых и знаменитых.

Так, четвертая жена 59-летнего Александра Цекало рассекретила его красавицу-тещу. Эпатажная художница из Казахстана Дарина Эрвин, которая на 30 лет младше мужа-продюсера, поздравила маму с праздником, опубликовав в Инстаграме сразу несколько ее фото с лаконичными подписями.

Молодая теща 59-летнего Александра Цекало.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Спасибо, что ты умудрилась пять раз заблудиться, пока мы ехали в Вегас. Я счастлива, что ты любишь искусство так же сильно, как я. Помнишь, как ты пыталась убедить меня, что шоппинг засчитывается за кардио-тренировку? Я люблю иногда быть твоим личным папарацци. Спасибо, что делаешь боулинг сексуальным занятием. Очень тебя люблю, - призналась Дарина на английском, не указав даже имени матери и не оставив ссылок на ее страницу.

Впрочем, поклонники пары заметили главное: с тещей, которая, судя по всему, моложе его, Цекало очень повезло.

Очень трогательным получилось поздравление Ани Лорак - поклонники, знающие историю ее детдомовского детства, не ожидали увидеть совместное фото певицы с матерью - 72-летней Жанной Линьковой.

anilorak Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители! С Днём Матери!

После расставания с мужем женщине пришлось одной тянуть четверых детей - Каролину (настоящее имя Ани) и троих ее братьев (один из них, Сергей, впоследствии погиб в Афганистане). Зарплаты диктора на радио в Черновцах катастрофически не хватало даже на еду, поэтому при живых родителях детей устроили в интернат: Каролина попала туда в 6 лет, а вернулась домой только в 13. Но будущая звезда никогда не обижалась на мать и отца.

- Вопрос "Почему я живу в интернате?" у меня, конечно, возникал. Но обиды, злости на родителей не было никогда! Я понимала, что так сложились обстоятельства, что не от сытой жизни мама отдала нас сюда. Я видела, что она хороший человек. И папа тоже хороший, - повзрослев, признавалась Лорак.

Поп-дива Настя Каменских похвасталась моложавой мамой-блондинкой, которую редко показывает публике. Певица украинского национального народного хора Лидия Каменских в этом году отметит 65-летний юбилей, но она все еще способна поражать цветущим видом и "фирменной" прической.

kamenskux Happy Mother s Day

- Настя, ты унаследовала не только фамилию и талант матери, но и ее очарование! - отметили подписчики. - Теперь понятно, в кого ты такая красотка!

Кстати, от фамилии любимого отца Алексея Жмура, которому 16 мая исполнится 81 год, Настя отказалась из-за ее неблагозвучности. Но с папой - экс-капитаном сборной по волейболу и бывшим директором того самого хора, где поет Лидия Каменских, у дочери прекрасные отношения. Именно из-за него в прошлом году Настя и Потап праздновали свадьбу в Киеве, так как немолодому Алексею Иосифовичу было бы тяжело лететь за границу.

Благодаря дню матери поклонники Софию Ротару смогли полюбоваться ее красавицей-невесткой, женой сына Руслана. Фото 46-летней Светланы Евдокименко опубликовала ее дочь София - любимая внучка Ротару, названная в ее честь. Вот уже 30 лет у невестки с ее знаменитой свекровью прекрасные отношения, а сын и дочь Светланы пошли по стопам бабушки: оба занимаются музыкой, выпускают песни.

Невестка Ротару Светлана Евдокименко с сыном и дочерью.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Думаю, любая девушка волнуется перед встречей с потенциальной свекровью, пусть даже и не народной артисткой трех стран. Я тоже переживала, как она ко мне отнесется, - вспоминала Светлана. - Мы встречались с Русланом три недели. Вдруг он предложил мне поехать на день рождения к его маме. Мы купили подарок, цветы, фрукты и отправились в ялтинский санаторий, где София Михайловна в тот момент отдыхала. Приняли меня очень тепло. Имя София в переводе означает "мудрая", наверное, эта мудрость и сыграла свою роль - София Михайловна поняла, что ее сын со мной будет счастлив. Единственное пожелание, которое София Михайловна тактично дала, - это чтобы ее сын всегда получал шикарный завтрак. И я это запомнила.

sofiarotaru.official София Ротару с красавицей-невесткой

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Роналду вручил маме тачку за 100 тысяч евро

Долореш Авейру, мама форварда "Ювентуса" и национальной сборной Криштиану Роналду, показала, какой презент преподнес ей сын на День матери, который в Португалии отмечается 3 мая. Футболист, который всегда балует родительницу дорогими подарками, отличился и на этот раз, вручив перевязанный ленточкой роскошный Mercedes GLC Coupe - он оценивается примерно в 100 тысяч евро.