В черной-черной комнате: призрак из Facebook пришел в Россию

В ночь на 10 мая, когда народ высматривал из окон салют, подростки прятались под одеялами и дрожали от страха. В Россию пришел Брайан Вестбей, призрак из социальной сети Facebook. Это существо, кем бы оно ни было, триумфально прошествовало по западному миру, собрав щедрую дань ужаса, потрясло Юго-Восточную Азию, и вот – теперь у нас.

«Хочу в туалет, включил свет, все равно идти боюсь…» - «Эй, ты его уже видел, ты жив? Отвечай!!! Что ты молчишь???» - «Забралась под одеяло, зуб на зуб не попадает» - «Люди, он реально криповый (страшный – КП), он посмотрел мне в окно, один глаз красный, другой желтый, а лицо серое».

Да о чем речь вообще? Почитайте, если хотите знать, почему ваш ребенок вышел к завтраку какой-то не такой.

Три года назад на Facebook появилась ничем не примечательная страничка человека (?) по имени Брайан Вестбей (Bryan Westbay). Никакой информации нет: ни фотографии, ни где живет, ничего. Если добавиться к нему в друзья, он тут же ответит взаимностью. И начнет присылать странные сообщения. Например: «AAA-AAA-A61», «IamGoingTo-$-$2-2++-2#-+×£__¥MyFriend» («Я иду… мой друг»), «999909990099099090990009900099», и так далее. Среди этой тарабарщины навязчиво звучит рефрен: «Теперь мы друзья», «Мы друзья навсегда». Но это только начало шоу. Неожиданно вы обнаружите «Брайана» у себя во всех социальных сетях – в Вотсапе, Твиттере, в Инстаграмме, везде. А потом… Потом он пришлет аудиофайл, от которого волосы встанут дыбом. Шорохи, стоны, крики. И наконец вышлет свой «портрет». Эта ужасная картинка обладает неприятным свойством: она будет являться в темноте. Только свет потушил – материализовался, под кровать заглянул – он там.

Смех смехом, но Facebook заблокировал «Брайана» по многочисленным жалобам пользователей. «Брайан» тут же «воскрес», сразу на нескольких аккаунтах. Теперь, если вы зайдете в Facebook, там этих «Брайанов» штук десять.

Пользователи выдвинули две версии. Согласно первой, это не человек, а бот (сетевой робот), обладающий искусственным интеллектом. Его создали военные, поиграли, и бросили. А бот пошел гулять по Сети, пугая народ. Робот-призрак. Согласно второй версии, это был реальный парень, скромный только. Его не любили девушки, а Сеть засасывала все глубже. И засосала целиком. С реальным парнем случилось что-то нехорошее, но его дух остался в Интернете. Жуть, да и только.

Все эти страхи мусолили в социальной сети Reddit. Она в мире самая крупная, и там обсуждают вообще все, от президента США до монстров. Reddit заменил западным подросткам родителей: им вечно некогда, бабушку в дом престарелых сдали, поговорить не с кем, вот и тусят в Reddit ночи напролет. Но там – только английский язык, поэтому сеть в России непопулярна, как непопулярен у наших подростков и Facebook (они предпочитают ВК). Соответственно, о «Брайане» в России ничего не знали. Но вирус, хоть и сетевой, а не биологический, на то и вирус, что он рано или поздно явится. Вечером 9 мая популярный русскоязычный канал на You Tube пересказал историю «Брайана», как ее излагали в Reddit. За несколько часов видео набрало сотни тысяч просмотров. И подростки полезли под одеяла.

Все это уж очень напоминает «Пиковую даму», которую советские пионеры вызывали в лагере после отбоя. По сути так и есть. Только раньше надо было взять зеркало, посветить в него свечой, а теперь – послать запрос «в друзья». Технический прогресс поменял экстерьер, но не человеческую суть. Однако специалисты пристально следят за такими вещами. Все, что происходит в Сети, как правило, оказывается не тем, чем кажется.

В социальных сетях время от времени происходят «глупости», которые на первый взгляд никому не выгодны, они просто есть, говорит Дмитрий Сидорин, руководитель Reputation House. Скажем, недавно до России добрался «очень больной мальчик», которому надо срочно помочь. Не деньгами, никакого мошенничества. Просто поставьте лайк. А еще лучше сделайте репост. Казалось бы, кому выгодно? Тем не менее, «мальчик» очень живуч и обошел уже практически все страны мира. Деньги в таких историях, впрочем, иногда присутствуют, но точно не как самоцель. Недавно в Сети появилось приложение для телефонов «I am rich» («Я богат»), которое не делало ничего, но стоило тысячу долларов. Разработчики не собирались никого обманывать и сразу предупреждали, что приложение совершенно бесполезно, рассказывает Сидорин. Тем не менее, народ принялся его покупать, и вышел такой ажиотаж, что его даже заблокировали. Правда, автор этих строк только что залез в Сеть и его обнаружил, да еще и четвертую версию. Как и «Брайан», «Богач» неубиваем.

На самом деле речь идет о серьезной исследовательской работе, говорит Сидорин. Некто изучает реакцию аудитории той или иной страны, того или иного возраста. Как будут реагировать, на что именно будут реагировать лучше? Эти сведения бесценны, и их можно использовать как угодно. Например, такая информация помогает более эффективно рекламировать товары. Или распространять слухи. Или… додумайте сами. Соответственно, организаторами таких «глупых» акций могут быть как крупные компании, так и спецслужбы. Так что версия, будто «Брайана» придумала НАТОвская военщина, не так и далека от истины!

«Брайан» может быть тренировкой какого-либо специалиста по социальным сетям, говорит разработчик, работавший в Кремниевой долине, Семен Клейман. «Брайан» в самом деле не стоил его «отцам-основателям» ни копейки. Профиль в Facebook создается бесплатно, «страшное» голосовое сообщение каждый из нас записать в состоянии, дыши зловеще в микрофон, и все дела. А создать программу, которая общается сама, для программиста вообще дело нескольких часов. Тем более, «Брайан» посылает явную околесицу, которую производит генератор случайных сообщений.

Другая версия, добавляет Клейман – чья-то шутка. В Кремниевой долине, как и в целом в IT-сообществе, шутников полно, говорит Клейман, в том числе таких, что могут потратить на шалости нехилые суммы. Такой дорогостоящей шуткой была знаменитая «Цикада». Напомним, несколько лет назад неизвестные стали подбрасывать пользователям Сети изощренно сложные загадки. Тем, кто решит, обещали работу на очень крутых дядей. Сразу пронесся слух, что таким способом «мировое правительство» вербует персонал. Движение захватило весь мир. И по Москве бегали молодые люди и искали тайные послания от «Цикады», которые обнаруживались на каком-нибудь столбе в Гольяново. Но задачи оказались в самом деле невероятно сложными, и отсев прошло всего несколько человек. Их наняли, но знать бы кто. Установили испытательный срок. Заставили делать сложную и бессмысленную работу. Потом объявили, что они «не подошли», и обрубили контакты. Это был дорогостоящий, высокоинтеллектуальный тролинг какого-нибудь скучающего миллионера из Кремниевой долины, предполагает Клейман.

Искусственность «Брайана» бросается в глаза, если вылезти из-под одеяла и немного погуглить. Ключом служит «фамилия», Вестбей. Американскому любителю ужастиков это слово сразу напомнит самую знаменитую «заброшку» в США, огромный покинутый дом на побережье озера Вестбей в штате Висконсин. В 1916 году рабочие, делавшие там ремонт, увидели привидение и выстрелили в него из револьвера. Это уже чересчур! – обозлился призрак, и пошел по беспределу. Отныне стены дома меняют форму. Собравшись на кухню, ты окажешься в прихожей. Ничего не напоминает? Да, был такой фильм ужасов, и его сюжет взяли именно из этой легенды. Про дом написаны книги, репортажи из жуткой заброшки печатали даже в респектабельном журнале «Лайф».

«Письма счастья», «Пиковая дама», а теперь еще и сетевые ужастики всегда вызывают пристальный интерес социологов. В пору распада СССР некоторые такие специалисты видели в пионерских страшилках признаки кризиса советской молодежи, которая, дескать, не удовлетворена коммунистической идеологией и ищет отдушины в мистике. Теперь мы знаем, что это была по меньшей мере серьезная натяжка. Страсть к неизвестному сидит в нашей природе, а эксплуатируют ее втемную, помимо нашей воли. Это и есть настоящий «призрак», который спрятался за монитором и достанет тебя, хочешь ты этого, или нет.