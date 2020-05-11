Юрий Грымов о проекте «Культурный код» на радио «КП»: «Если бескультурный человек займется бизнесом, скоро это превратится в бандитизм»

«ТОЛЬКО ВЕСОМЫЕ МНЕНИЯ»

- Юрий, первая ассоциация со словосочетанием «Культурный код» - это литература, театр, живопись. Темы, скажем так, изученные вдоль и поперек… Чем будете удивлять слушателей?

- Ни в коем случае нельзя считать, что культурный код – только то, что связано с литературой, театром, кино, музыкой и живописью! Культурный код - это мы, это вся наша жизнь, потому что человек живет только культурой. Могу привести пример: если человек занимается бизнесом и при этом бескультурен, весь его бизнес быстро превращается в бандитизм. А культурный человек - одновременно человек законопослушный, образованный, корректный…

- По каким критериям вы будете выбирать гостей?

- Ключевой для меня вопрос - вопрос компетенции. Вы, наверное, помните, как много в начале пандемии спорили о том, надо носить маски или не надо. Одни говорили, что они помогают, другие - что не помогают. Одни утверждали, что они обязательны, другие - что не нужны… Это говорит только об отсутствии компетенции. Поэтому мы будем приглашать к разговору не просто моих знакомых, хотя и они будут тоже, но людей, в компетентности которых я уверен на все сто процентов, людей авторитетных, серьезных, по-настоящему разбирающихся в том, о чем они говорят. Я обещаю слушателям, что мнения, которые прозвучат в эфире, будут очень весомыми. Мы же видели десятки примеров, когда люди рассуждали об экономике и ценах на нефть, строили прогнозы, а потом все вместе с этими прогнозами просто рухнуло! Я ставлю таких экспертов под сомнение. И точно так же я не очень доверяю людям, которые высказываются на темы, от них далекие: например, когда актер, пусть даже очень хороший, пускается в рассуждения об экономике… Мне - человеку, который руководит театром - все-таки хотелось бы услышать мнение человека, заработавшего себе в этой сфере авторитет.

Афиша программы Юрия Грымова "Культурный код".

- В каждой программе по одному гостю?

- Нет. По ходу диалога я решу, кого мне еще хочется привлечь. Если мне не будет хватать какого-то другого мнения, мы просто резко будем набирать номер еще одного гостя, который вступит в разговор. В общем, я собираюсь приглашать гостей, с которыми можно поговорить о культуре, о том, что будет после пандемии и вообще о том, что будет дальше. Вы заметили, что мы очень редко стали фантазировать, рассуждать о будущем, философствовать? А ценность этих фантазий, философствований и рассуждений зависит как раз от качества экспертов.

- А политики, например, у вас в программе появятся? Не хотелось бы поговорить, скажем, с министром культуры?

- На первую передачу я пригласил министра культуры Москвы Александра Кибовского, человека, который очень хорошо знает, что происходит в московском культурном хозяйстве. Ну, и я частично это знаю, потому что руковожу московским драматическим театром «Модерн», мне будет с ним очень интересно поговорить.

«МИР ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ»

- Давайте и правда пофантазируем. Каким вам самому представляется мир после пандемии коронавируса? Допустим, в октябре все ограничения окончательно отменят - и в каком мире мы окажемся?

- Я считаю, что мы окажемся в том же мире, в котором были до пандемии. Человеку свойственно забывать плохое. Это защитная функция организма. Мы не хотим говорить про тяжелое, про сложности. Поэтому все очень быстро откатится назад. Я уверен, что те, кого коронавирус впрямую не коснулся и не обернулся для их семей трагедией, даже будут в конце концов с улыбкой вспоминать эту паузу, которая возникла в их жизни.

Единственное - если все это правда продлится до октября, для малого и среднего бизнеса, к сожалению, последствия будут очень болезненными. И многие будут вынуждены менять профессию. А так все откатится на свои места. Люди опять пойдут в театры, в кинотеатры, в музеи, на спортивные соревнования. Я думаю, в течение полутора-двух месяцев все вернется на круги своя.

«ШАШЛЫЧНИКИ ВОЗМУЩАЮТ»

- Как вы вообще сейчас живете в условиях пандемии? Соблюдаете карантин?

- Конечно. Полтора месяца назад я приехал из Японии, где провел много времени. Естественно, потом две недели был на жестком карантине, как и все вернувшиеся из путешествий. И сейчас считаю, что единственный наш с вами путь – соблюдать те требования, которые нам предписаны врачами, профессионалами. То есть сидеть дома. Меня, как человека, возмущает, когда я вижу по телевизору людей, гуляющих с семьями или жарящих в парке шашлык. Для меня это дикость. Во-первых, хочется сказать: ребята, мы же не в окопе, мы в своих квартирах. Да, это сложно, это тяжело, но это можно вытерпеть. Сейчас вдруг пошли рассуждения о том, что все устали от своих семей. Хочется спросить: что же это за семья такая, если вы устали от нее? Мне кажется, надо быть максимально стойким и соблюдать этот карантин. Другого способа остановить заразу пока не придумано. Еще нет вакцины, так что давайте сидеть дома. Программу «Культурный код» я буду вести, естественно, по Zoom, соединяясь со студией радио «Комсомольская правда», гости будут выходить на связь из своих квартир. Кстати, это очень удобно. И я не исключаю: после пандемии многие поймут, что не нужно тратить деньги на аренду офисов или студий. Зачем проводить в дороге туда и обратно по полтора часа, когда в личном присутствии зачастую нет прямой надобности?

Кстати, кино вернется в оффлайн, в кинотеатры уже далеко не столь широко. Люди все больше привыкают смотреть кино онлайн. К этому все и шло. Сериалы, цифровой формат, не предусматривают большого экрана.

«МОЕ КИНО СМОТРИТЕ БЕСПЛАТНО!»

- Как сложилась судьба двух ваших последних фильмов? «Три сестры» по Чехову были показаны на «Кинотавре», но, честно говоря, я не знаю, что у него потом было с прокатом. И еще был фильм «Интимный дневник Анны Карениной»…

- «Интимный дневник» я показывал только у себя в театре «Модерн», в малом зале. И после пандемии он там будет идти. Это осознанное решение. А все остальные свои картины я, когда начался карантин, выложил в свободный доступ на YouTube-канале «Кинотеатр Юрия Грымова» - люди могут смотреть их бесплатно. Это важно. Мы должны понимать, что мы - зрители и режиссеры, вообще авторы произведений - вместе. Есть такое выражение: «театр - это семья», и когда эту фразу произносят, я всегда туда еще добавляю «зрители». Но «Интимный дневник Анны Карениной» идет только у меня в театре.

- Она же, наверное, не окупится, если идет в одном зале… А при этом процесс производства картины был отнюдь не дешевым: несколько лет назад вы рассказывали на радио «Комсомольская правда», что снимали ее в семи странах.

- Не хотелось бы рассказывать, какую идею я вложил в «Анну Каренину», тем людям, которые этот фильм еще не видели. Но те, кто его уже посмотрели - кстати, он получил много хороших отзывов, - понимают, что экономически проект все равно получился выгодным. Просто надо увидеть саму задумку и то, как идея была воплощена.

А если говорить про «Трех сестер», у них был очень маленький прокат в кинотеатрах - все-таки там в основном идет развлекательное кино. Но были неплохие продажи в интернете, мы получили несколько наград на разных кинофестивалях, композитор Владимир Дашкевич получил «Нику». И я очень горд этой картиной. Знаете, я с детства занимаюсь живописью. И скажу такую вещь: раньше, изначально, художники писали только картины во славу Бога, только о любви — Творца к человеку, о любви человеческой. Так вот, я считаю, что кино снимать без любви невозможно. Кино вообще снимается только о любви. О желании любить, о воспоминаниях любви, о мечтах о любви. Об этом и «Три сестры». Я изменил возраст героинь: если у Чехова девушкам по 20-25, то у меня 60 плюс. И это только для того, чтобы подчеркнуть их желание любить, желание быть кому-то нужным. Чеховские персонажи, даже помещенные в современную обстановку, по-прежнему напоминают нам о главном: о том, что целью и смыслом жизни может быть только что-то по-настоящему высокое — сострадание, самопожертвование, любовь. Кстати, сейчас, когда у многих из нас жизнь меняется не в лучшую сторону, герои Чехова могут стать примером того, как правильно относиться к житейским проблемам: «ну, проживем как-нибудь», — говорят они. И они так говорят не потому, что они сдались, не потому что они «слабаки», но потому что внешние обстоятельства для них — не главное. В главном они остаются верны себе. Они остаются людьми.

О многом, уверен интересном, поговорим в моей программе “Культурный код” на радио Комсомольская правда , каждый вторник в 16-00.