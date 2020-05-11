Операция «Расхламление»: пять способов очистить квартиру от ненужных вещей

Помните шутку про то, почему россияне, в отличие от итальянцев, не аплодируют на балконах? Да-да, потому что на них мы обычно храним весь наш самый любимый хлам. В нашей семье все точно так же. Лоджий - две штуки. И чтобы на них пробраться, нужно проявить чудеса ловкости. На майских праздниках мы наконец созрели и начали генеральную уборку. Вот что из этого вышло и какие советы нам помогли.

«ОНИ ДОРОГИ МНЕ КАК ПАМЯТЬ»

У нас был гениальный план. Разобрать все вещи в квартире за один раз. Собрались с духом, утром вытащили все вещи из шкафов и стали сортировать: нужное/ненужное. Процесс затянулся, вечерело. Оказывается, выкидывать вещи сложно психологически…

- Как я могу это выкинуть? Это же почти новые вещи. Я работала, зарабатывала деньги, кучу денег на них потратила. И что, теперь просто отнести это на мусорку?! Нет, я так не могу, - сопротивлялась жена.

- Я, между прочим, четыре пары ботинок выкинул. Бери пример! И вообще, зачем ты хранишь свое свадебное платье? Второй раз его хочешь использовать? - настаивал я.

- Когда свои старые треники выкинешь, тогда и поговорим, - отрезала супруга, достав наш семейный джокер. Треники мне дороги как память. Их я включу даже в завещание. Психологи говорят, что старые вещи мы храним не потому, что хотим их использовать в будущем. А потому, что они напоминают о тех временах, когда мы были молодыми и здоровыми. С другой стороны, любители психологии скажут, что старые вещи тянут назад. Чтобы пустить поток энергии в свою жизнь, надо очистить пространство. Мы решили найти компромисс. Почитали книги и статьи на тему расхламления, посмотрели видео-инструкции в интернете. Вот что помогло больше всего.

Совет № 1

Как будто переезжаете

На уборку и выкидывание вещей надо правильно настроиться. Мало мыслить позитивно, нужно еще и представлять главную цель. И здесь есть хороший лайфхак. Можно представить, что вы через месяц будете переезжать в новую квартиру в другом городе. Явно вам не захочется тащить с собой весь хлам и заказывать для этого фуру. Посмотрите на все вещи через эту призму. И станет легче с ними расстаться.

Совет № 2

Сначала выкинуть, потом рассортировать

Как бы вы ни утрамбовывали свои шкафы, они все равно не резиновые. Поэтому сначала нужно избавиться от явно ненужных вещей. И только после этого распределять оставшееся по квартире. В каких-то случаях можно дать вещам второй шанс. К примеру, завести специальную коробку для них. Просмотреть ее содержимое через неделю или месяц. И вынести вердикт.

Совет № 3

Разбирайте по одному месту за раз

Чтобы не превращать всю квартиру в свалку, разделите наведение порядка на части. Сначала одна комната, потом другая. Сначала один шкаф, потом другой. Во-первых, это займет меньше времени. Во-вторых, получится разобрать вещи тщательнее. Вещи делите на три категории. Одни выкидываете сразу. Другим даете второй шанс (складываете во временную коробку). А третьи занимают освободившиеся места на полке.

Совет № 4

Если жалко выкидывать - продайте

В крупных городах огромный вторичный рынок. Больше всего спросом пользуется бытовая техника, детские вещи, спортивный инвентарь. Есть коллекционеры всего и вся, у которых на подобные объявления установлены оповещения. Соберите в отдельную коробку все, что можно продать. Сфотографируйте и выложите на сайте бесплатных объявлений. Заодно и дополнительный доход в кризис будет. Есть доставка курьером. Раз в неделю на оставшиеся вещи снижайте цены. В конце можно предложить друзьям и знакомым забрать их бесплатно. Если через месяц новый хозяин не найдется, смело несите на помойку. Значит, этот хлам никому не нужен даже даром.

Совет № 5

Прислушайтесь к своему сердцу

Это совет от самого известного эксперта в области уборки - японской писательницы Мари Кондо. Ее книга «Магическая уборка» стала бестселлером. Берите каждую вещь в руки, закрывайте глаза и следите за своими чувствами. Если что-то откликается в груди, значит вещь нужно оставить и найти ей правильное место. Если нет - мысленно поблагодарите вещь за то, что когда-то дарила вам радость и избавьтесь от нее (выкиньте, отдайте или продайте).

ПРАКТИКУМ

От каких вещей можно легко избавиться

Когда речь идет об абстрактных предметах, все просто. Но если речь заходит о наших личных, принять решение сложнее: «Это же та самая кружка»… Вот какие рациональные доводы могут вам помочь.

Старые коробки

Если истек срок гарантии бытовой техники, нет смысла хранить коробку. Если захотите продать б/у вещь, то ее купят и без коробки. А если храните коробку на случай переезда, в этом нет смысла, если точной даты переезда вы не знаете. Коробки можно купить в любом строительном магазине. Как и любая упаковка, они стоят недорого. Единственное исключение - если вы что-то храните внутри этой коробки. Например, убираете туда на лето зимние вещи.

Одежда и обувь

Порванные вещи, испорченная собакой обувь, футболка с пятном. Или попробуйте их отремонтировать/отстирать, или выкидывайте. В современном мире вряд ли наступит день, когда вы поймете, что вам в буквальном смысле нечего надеть, чтобы выйти на улицу. Исключение - если вскоре предстоит ремонт, который вы будете делать своими руками.

Старые кассеты и диски

Скажите честно, у вас еще остался рабочий видеомагнитофон или DVD-проигрыватель? Нет? Тогда зачем вы храните VHS-кассеты и DVD-диски? Любой фильм можно найти в интернете, а личные записи лучше оцифровать и сохранить на жестком диске или в «облаке».

Стройматериалы

Осталась краска и куски обоев после ремонта? И вы уже пять лет их храните? Наверное, вряд ли они пригодятся. Выбрасывайте все без сожаления. Дефицита стройматериалов сейчас точно нет, а место в квартире ограничено.

Книги

У тех, кто родился в Советском Союзе, очень трепетное отношение к книгам. Нам с детства вбивали в голову, что их нужно беречь. Но давайте по-честному. Если вы прочитали книгу, какова вероятность, что вы захотите ее перечитать? Она стремится к нулю. Книги можно продать, отнести в библиотеку или в любимую кофейню, устроить шкаф для бук-кроссинга в подъезде. А если хотите сохранить в памяти важные детали, заведите хорошую привычку - делать мини-конспект.

Посуда

Оставьте только то, чем вы пользуетесь каждый день. Или чуть больше. «А вдруг придут гости?» - есть такой аргумент. Тогда так. Сколько гостей максимум может разместиться за вашим столом? Вот такое количество тарелок пусть и останется. Если гостей придет больше, можно устроить фуршет в виде шведского стола. Или использовать одноразовую посуду. Она не так дорого стоит, а день рожденья, как известно, только раз в году.

Спортивный инвентарь

Если за год вы так и не встали на велодорожку или степпер, значит он вам не нужен. Если даже самоизоляция не вынудила вас разложить на полу давно купленный коврик для йоги, тогда дело точно не в нехватке времени. Освободите пространство.

Приветы из прошлого

Воспоминания важны. Но не в таком количестве. Если вы бережно храните на балконе велик, на котором ездили в семь лет («А что? Внук будет кататься!»), это явно перебор. Эксперты советуют ограничить объем сентиментальных вещей одной коробкой. Тогда вы оставите только то, что вам действительно важно и греет душу, а не все подряд, к чему вы когда-либо прикасались.

СОВЕТЫ «КП»

Как не допустить захламления вновь

- Антишопинг. Попробуйте не покупать новые вещи какое-то время. Используйте то, что есть. Заодно и сэкономите.

- Перечень желаний. Заранее составляйте списки того, что вы хотите купить. И если увидите выгодную акцию на нужную вещь, тогда и покупайте. Не наоборот.

- Статус-кво. Если покупаете одну вещь, то аналогичную надо выбросить. Как говорят американцы, «One in - one out» (один внутрь - другой наружу).

- Согласование подарков. Попросите друзей и родственников не дарить вам безделушки из отпусков или игрушки для ребенка. А то будет неудобно их выкидывать.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Один раз и навсегда

Главное - не просто навести порядок. Но и сделать так, чтобы подобную процедуру не надо было проводить каждый месяц или раз в квартал. А для этого вещи должны быть расположены так, чтобы их легко можно было найти. Бардак возникает тогда, когда мы полчаса ищем ту самую футболку и переворачиваем весь шкаф с одеждой. Или налобный фонарик, который «был где-то здесь». Организация пространства - это тема для отдельного материала. И мы к этой части задачи только начали подходить. Надеюсь, до конца мая справимся.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

Книги

Мари Кондо, «Магическая уборка»

Клеа Шеарер, Джоанна Теплин, «Дома все в порядке»

Видео

Ютуб-канал «Живи легко» (короткие ролики - по 3 - 5 минут)