Особенности весеннего призыва-2020: Тест на вирус для призывника - за 15 минут

Какие только слухи не гуляют сегодня о весеннем призыве-2020. То его вообще отменят, то перенесут, то совместят с осенним. А что на самом деле? Об этом «КП» спросила человека, знающего о призыве все, - начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, генерал-полковника Евгения Бурдинского.

- Товарищ генерал, как коронавирус повлиял на сроки призыва?

- По закону весенний призыв должен проводиться с 1 апреля по 15 июля. И эти сроки никто не отменял! Все призывные комиссии в республиках, краях и областях страны возглавляются главами регионов.

- Ну а что тогда изменилось в работе призывного механизма?

- Коррективы есть. Военкоматы перестроили работу так, чтобы в апреле и начале мая можно было обойтись без вызова новобранцев. Для подготовки личных дел из вузов и проф-училищ заранее запросили характеристики, а в МФЦ - справки о составе семьи новобранцев. Были получены и обработаны списки состоящих на учете в наркологических и психиатрических диспансерах. Медисследования прошли 134 тысячи призывников. Включая снятие электрокардиограммы, исследования на ВИЧ, гепатиты В и С.

- И что показали эти исследования?

- Они помогли определить тех, кто не имеет права на освобождение или отсрочку от призыва. Тех, кого можно в первую очередь вызвать на призывные комиссии. Таких набралось 140 тысяч человек.

- Сейчас пока не ясно, когда в институтах, школах, колледжах пройдут выпускные экзамены. Как во время призыва это будет учитываться?

- Учли и этот момент. Военкоматы работают в плотном контакте с региональными органами образования. Сроки сдачи выпускных экзаменов увязываются со сроками вызова на призывные комиссии.

- А как еще пандемия повлияла на работу военкоматов?

- Они переведены на усиленный противоэпидемический режим. Но с 12 мая начнут работу, приближенную к обычной. Разница лишь в максимальном обеспечении безопасности призывников, прибывающих в военкомат: маски, социальная дистанция, проверка температуры, обработка рук антисептиком.

- Но после военкоматов призывники попадают на призывные пункты. А там большая плотность народа - сотни парней. И - вирусная опасность…

- На входе призывных пунктов установлен барьерный контроль бесконтактными термометрами. А во всех помещениях предусмотрена дезинфекция. Медицинскими масками все сотрудники военкоматов и призывники обеспечены.

Каждый призывник на сборном пункте пройдет экспресс-тестирование на коронавирус. Время проведения теста - не более 15 минут. И лишь после отрицательного результата теста призывник будет направлен на медосмотр и профессиональный психологический отбор. И уж потом - облачение в военную форму и в дорогу… Отправка призывников в войска начнется с 20 мая.

А кроме того, уже в воинских частях для всех новобранцев будет обязательный двухнедельный карантин.