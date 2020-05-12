«Миллион за «три строчки»: звезда 80-х Наталия Гулькина попала в судебный переплет

В гуще судебного скандала невольно оказалась певица Наталия Гулькина. Преступать букву закона певица не планировала. Наталия всего лишь подпела заведённой публике на празднике Дня города в Салавате, после чего и угодила в неприятный переплет.

— После выступления Наталии разгоряченные люди на городской площади начали скандировать строчки из хитов «Миража». Что оставалось Гулькиной? Прочитать народу лекцию об авторском праве? Игнорировать поклонников было бы некрасиво. Поэтому Наталия напела несколько строчек из трёх хитов «Миража», желая просто сделать приятное людям, которые ее любят, — рассказывает звездный адвокат Майя Сандлер. — А через несколько месяцев в адрес Гулькиной приходит претензия с требованием компенсации огромной суммы от поэта Владимира Соколова.

Звездный адвокат Майя Сандлер.

- Мол, вы спели три моих песни без разрешения, и каждую песню я оцениваю в 300 тысяч рублей. И еще 300 тысяч за причиненный мне моральный вред. Так что в общей сложности вы мне должны 1 миллион 200 тысяч рублей! Тут не надо быть математиком, чтобы понимать, что Наталия получила за выступление на этом мероприятии («сборной солянке»), мягко говоря, более скромный гонорар. И просто нелепо требовать с певицы такие суммы за три строчки, — удивляется звездный защитник.

Как объяснила «КП» адвокат Майя Сандлер, сама Наталия Гулькина видит в предстоящих судебных баталиях последствия своей личной ссоры с певицей Маргаритой Суханкиной.

Напомним: был длительный период, когда две блондинки вместе пели в «Мираже», но потом без предупреждения, по словам Гулькиной, ее «вынудили» уйти в сольное плавание. Певица в своих интервью объясняла, что она не сошлась характерами с коллегой.

— Насколько я знаю, раньше поэт Владимир Соколов дружил с Наталией, приходил на концерты и поддерживал ее даже после ее ухода из «Миража». Но когда Маргарита Суханкина тоже покинула коллектив, Владимира Соколова позвали стать ее худруком. Видимо, поэтому он теперь решил «дружить» против Наталии, — предположила Майя Сандлер.

— Да, поэт может отстаивать свои авторские права, когда посчитает это необходимым, но все-таки есть человеческие отношения, и за плечами у них более десяти лет дружбы, которые он просто перечеркнул этим иском, — резюмирует звездный адвокат.

В то же время нужно понимать, что закон строго регламентировал размер компенсации по авторским правам. Она составляет от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Так что в любом случае размер компенсации будет решать суд, не автор.