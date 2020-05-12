В Москве мошенники обворовали 68-летнюю пенсионерку с коронавирусом

68-летняя жительница Останкинского района столицы столкнулась сразу с двумя напастями. Недавно у Татьяны Афанасьевны (имя изменено) врачи подтвердили диагноз COVID-19.

С тех пор выходить из дома пенсионерке строго запретили, для неё начался самый настоящий карантин, за нарушение которого женщине грозил бы серьёзный штраф. Поэтому оставаться дома было самым безопасным для Татьяны Афанасьевны и её соседей решением. Но, как оказалось, не для кошелька женщины. Ведь одновременно с коронавирусом, особенную активность и изобретательность стали проявлять и различные мошенники. И хоть о подобных схемах обмана добропорядочных граждан рассказано не один раз, доверчивые пенсионеры продолжают верить телефонным преступникам.

Утром в квартире Татьяны Афанасьевны раздался телефонный звонок, женщина чувствовала себя неважно, но всё-таки сняла трубку, могли звонить из больницы. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником одного известного банка, и напугал пенсионерку тем, что кто-то покушается на её сбережения. По его словам, с карты пытались снять деньги. Конечно же Татьяна Афанасьевна этого не хотела и сообщила звонившему все необходимые сведения для спасения денег на счете, ведь самостоятельно отправиться в отделение банка у неё возможности не было.

- Гражданка назвала звонившему номер своей банковской карты, а так же код из смс-сообщения, поступившего на её мобильный телефон, после чего с её карты карты списали 80 000 рублей, - сообщил источник kp.ru

Поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина позвонила в полицию. Теперь по этому факту проводится проверка.