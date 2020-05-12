Как кооператив помогает купить квартиру в условиях кризиса

Валентину 55 лет, недавно он купил с помощью кооператива трехкомнатную квартиру на территории Новой Москвы: в Испанских кварталах, расположенных рядом с новой станцией метро Прокшино. Квартира 72 кв м, обошлась в 6 млн 700 тыс. Платеж он будет вносить аннуитентный по 42 тыс. рублей в месяц.

До этого он пытался купить квартиру с помощью ипотеки. В вариантах, которые он рассматривал, самый маленький ежемесячный платеж был - 68 тыс. руб. в месяц. Он, чтобы максимально сэкономить, планировал взять кредит на 25 лет. Но в одном из банков ему сказали, что его заявка может не пройти через кредитный комитет в силу его солидного возраста. А в другом оформили заявку, но в конце концов отказали - несмотря на значительный подтвержденный доход. «Теперь я рад, что мне отказали, - говорит Валентин, - квартира обошлась бы мне в два раза дороже».

Валентин внес первоначальный взнос, который он накопил и ранее планировал использовать при получения ипотеки, в качестве минимального паевого взноса в кооператив – 35% от стоимости приобретаемой квартиры. И отстояв около года в очереди на покупку квартиры, купил жилье без значительной переплаты: кооператив предоставляет деньги на беспроцентной основе, переплата связана только с платежами небольших членских взносов в фонд развития нашего кооператива.

Александр из Екатеринбурга 35 лет, успел получить одобрение заявки на ипотеку: он планировал купить однокомнатную квартиру для себя и супруги. Но, оценив затраты, он отказался от этого предложения в пользу покупки квартиры с помощью нашего кооператива. Планировал внести приготовленные средства в качестве паевого взноса, но оценив условия кооператива, нашел дополнительные источники финансирования и принял решение приобрести с помощью кооператива трехкомнатную квартиру. «Наша семья будет увеличиваться, - говорит Александр, - нужна дополнительная жилплощадь. И покупка с помощью кооператива – уникальная возможность купить квартиру «на вырост» без переплат. Тем более, что цены сейчас на рынке привлекательные».

Анастасия из города Кинешма Ивановской области недавно приобрела с помощью кооператива однокомнатную квартиру, живет в ней вместе с сыном. Первоначально она также планировала брать квартиру в ипотеку. «Но столкнулась с тем, что очень уж невыгодные условия, - рассказывает пайщица, - Значительным получался ежемесячный платеж – больше 20 тыс. руб.».

В кооперативе платеж Анастасии, соответствует ее возможностям, также аннуитетный – 11 тыс. рублей: из которых 10 тыс. идет на погашение пая кооператива в покупке квартиры и 1 тыс. руб. – членские взносы, идущие в фонд развития кооператива.

Наш кооператив помог Анастасии приобрести 45-метровую квартиру стоимостью 1 млн. 232 тыс. рублей, 50-процентный первоначальный взнос, составил 616 тыс. рублей. Анастасия ожидала своей очереди на покупку квартиры полгода.

Валерий из Нижнекамска также внес в качестве первоначального паевого взноса 50% от стоимости приобретаемой трехкомнатной квартиры, чтобы быстрее использовать свои финансовые ресурсы на покупку квартиры, и купил квартиру с помощью кооператива, отстояв очередь чуть меньше года. Квартира при покупке стоила 4 млн 250 тыс., Валерий заплатил в качестве первоначального паевого взноса 2 млн 125 тыс. руб.

При этом ежемесячный платеж – 37 тыс. рублей. «Я в прошлые годы покупал квартиру с помощью ипотеки, -- рассказывает он, - И платеж за двухкомнатную квартиру составлял 60 тыс.»

Привлекательность покупки квартиры с помощью кооператива связана с тем, что кооператив дает возможность их существенно сэкономить, при этом создавая условия для решения жилищной проблемы, давая возможность не откладывать покупку квартиры на завтра, воспользовавшись благоприятной ценовой ситуацией на рынке недвижимости.

Люди не могут поставить свою жизнь на паузу на время пандемии коронавируса и падения темпов экономического роста. Сотрудничество с жилищными кооперативами – наилучшее антикризисное решение.