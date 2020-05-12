2020-05-12T14:21:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 12 мая 2020: количество заболевших перевалило за 70 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 12 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Индии зафиксировано 3607 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших к 12 мая 2020 года в стране составляет 70827 человек. Еще 82 скончались от пневмонии, вызванной COVID-19, количество жертв вируса достигло 2294 человека. Выздоровели и отправились домой 1580 пациентов, всего за время борьбы с панэпидемией от коронавируса излечились 22549 человек.

ИНДИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ АНАЛИЗ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К КОРОНАВИРУСУ

Ученые из Индийского национального института вирусологии разработали иммуноферментный анализ, который позволяет выявить у переболевшего коронавирусом человека антитела к возбудителю инфекции. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Харша Вардхана.

Обычно иммуноферментный анализ используется для выявления ВИЧ-инфекции, но исследования показали, что и в случае с коронавирусом он покажет точные результаты.

- Эта система тестирования обладает высокой чувствительностью и точностью, можно проверить 90 образцов за 2,5 часа, а значит, медицинские работники смогут быстро разделить пациентов, - заявил Харш Вардхан.

Напомним, что ранее Индия отказалась от подобных тест-систем, произведенных в Китае, ссылаясь на то, что они не показывают точные результаты. Массовое производство собственных тестов в стране запускают в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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