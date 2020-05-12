2020-05-12T11:54:04+03:00
Происшествия

Сооснователя и коммерческого директора "Black Star" обокрали на 265 000 рублей

Камерунец Вальтер Чассем хотел получить синий значок верификации в инстаграме, но наткнулся на мошенников
Иван РУНЕВ
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Вальтер ЧассемВальтер ЧассемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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9 мая в полицию обратился 38-летний Вальтер Чассем, сооснователь и коммерческий директор Black Star. Мужчина рассказал полицейским, что стал жертвой интернет-ограбления. Несколькими месяцами ранее Вальтеру написал неизвестный парень, который предложил бизнесмену заполучить себе в социальной сети инстаграм синий значок верификации, подтверждающий, что ты известная личность. Вальтер идею оценил и, загоревшись желанием, стал выполнять условия, которые писал ему неизвестный ранее человек.

«Одним из условий получения этого значка верификации, озвученных мошенником, был перевод денежных средств - якобы оплата за услугу. Вальтер не заподозрил подвоха и перевел неизвестному 265 000 рублей. Шло время, однако заветный значок так и не появился на страничке бизнесмена. Вальтер понял, что его обманули и обратился в полицию,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного, обманувшего соучредителя Black Star Вальтера Чассема.

walterlerussewalterlerusse
@blackstarburger
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По информации из открытых источников, 38-летний Вальтер Чассем стоял у истоков создания Black Star. В 2006 году он вместе со знакомыми со школы рэпером Тимати и Павлом Курьяновым основал холдинг Black Star, в котором сегодня заведует финансами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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