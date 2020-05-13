Тест «КП»: Дали вблизи
11 мая - день рождения художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Хороший повод вспомнить интересные факты из его богатой биографии
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сальвадор прожил 84 года. За это время успел написать множество картин, создать немало скульптур, а также совершить немало экстравагантных поступков. Итак, хорошо ли вы знаете биографию маэстро? Сейчас и проверим!
Итак, начинаем!
1Сальвадор обожал яркие вещи. К примеру, в его гардеробе был пиджак из кожи жирафа и фиолетовые носки, которые ему подарил:
Правильный ответ:Элвис Пресли. Случилось это, после того как Дали переехал в Америку. Там у художника началась активная творческая жизнь. Он оформляет балеты, занимается живописью и сотрудничает с Уолтом Диснеем и встречается с самыми крутыми знаменитостями США, среди которых был и король рок-н-ролла.
2Женившись на Гале, художник радовался, что она:
Правильный ответ:Не может родить. Дали писал: «Один из сыновей Пикассо бегает по Парижу полуголый и полубезумный. Если уж у Пикассо такой сумасшедший сын, представьте, кто родился бы у меня!».
3В 1968 году Дали купил для Галы замок Пуболь. Там он мог появляться только:
Правильный ответ:С письменного разрешения жены.
4Не так давно «ясновидящая» из Жироны Мария Пилар Абель Мартинес заявила, что она незаконнорожденная дочь Дали. Судебные тяжбы длились более 10 лет! В итоге власти Каталонии решили сделать тест ДНК, и ради этого им пришлось сделать это:
Правильный ответ:Вскрыть могилу. Что и было сделано. Процедура проходила поздно ночью, а над местом работ натянули купол, дабы исключить съемку с воздуха. Тест был проведен, однако родства между «ясновидящей» и сюрреалистом выявлено не было.
523 января 1989 года Сальвадор Дали умер в больнице Барселоны. Маэстро оставил завещание с необычной просьбой:
Правильный ответ:Сальвадор просил похоронить себя так, чтобы по его могиле ходили люди. Волю в точности исполнили: гроб замурован под полом театра-музея в Фигерасе. Ежедневно по его могиле ходят сотни людей, поклонников творчества Дали.
6Сальвадор Дали придумал логотип к одной знаменитой на весь мир сладости. Назовите это лакомство:
Правильный ответ:Чупа-чупс. Это было в 1969 году. Гонорар за работу - круглая сумма и коробка леденцов ежедневно! Говорят, Дали придумал новый дизайн всего-то за час. А еще посоветовал размещать его сверху, чтобы тот всегда был хорошо виден.
7Художник утверждал, что весь мир состоит:
Правильный ответ:Из кубов или цилиндров. «На всех моих картинах неземной красотою блистают Мадонна и младенец Иисус, - писал художник. - Здесь тоже все подчиняется строжайшим математическим законам - математике архикуба».
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы явно предпочитаете реализм. Но биография Дали и вас не оставит равнодушной. Кстати, интересные заметки о художнике можно найти на сайте kp.ru .
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Браво! Вы отлично знаете жизнь и творчество знаменитого каталонца. Приятно иметь дело с культурным человеком.
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ИСТОЧНИК KP.RU