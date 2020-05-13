Тест «КП»: Дали вблизи

Тест «КП»: Куда вы отправитесь после самоизоляции - разводиться или на романтический ужин в ресторан??

Уже нашлись горе-психологи, которые прогнозируют рост числа разводов после завершения карантина. Дескать, супруги не в состоянии так долго без перерыва видеть друг друга