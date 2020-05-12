2020-05-12T14:18:27+03:00
Авто

В Москве заработала система "Карантин", которая в режиме онлайн сообщает о движении автомобилей без пропусков

Информация о нарушителях сразу поступает на планшеты гаишников
Анастасия ВАРДАНЯН
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Информация о нарушителях сразу поступает на планшеты гаишниковИнформация о нарушителях сразу поступает на планшеты гаишниковФото: Иван МАКЕЕВ
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Уже почти месяц Москва движется по новым правилам. С 15 апреля заработала система цифровых пропусков, которые необходимы для передвижения на любом виде транспорта, в том числе и личных авто. За отсутствие QR-кода штраф - 5000 рублей. Нарушителей ловят автоматические приборы. Но с 12 мая, систему "Карантин" усовершенствовали.

- В Москве заработала автоматическая система, позволяющая в режиме реального времени выявлять на дороге автомобили, которые движутся без пропусков, и сообщает об этом на ближайшие посты ГИБДД. Камеры сканируют автомобильный поток, считывают государственные регистрационные знаки, которые затем сверяются с базой номеров, привязанных к цифровым пропускам. Все это происходит автоматически и в режиме реального времени. При обнаружении нарушителя, данные об автомобиле передаются на ближайшие посты ДПС, - сообщил "Комсомольской правде" руководитель Дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения правительства Москвы Евгений Леглер.

В систему включены более двух тысяч приборов. Так что проскочить вряд ли получится. В столичном ГИБДД уверены, что камеры значительно снизят нагрузку на инспекторов.

- Новая система позволяет существенно экономить время и ресурсы сотрудников полиции и позволяет эффективнее работать с теми, кто игнорирует требования режима повышенной готовности. Мы сразу видим, когда подъезжает автомобиль без пропуска, и останавливаем его. Тут же на месте мы объясняем человеку, что если он поедет дальше, то получит штраф с камеры и раздаём листовки, объясняем где и как оформить пропуск. Новая система нам также позволяет экономить время и тех, кто не нарушает - не останавливать тех, у кого есть пропуска, - отметил Заместитель Начальника Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г Москве Алексей Диокин.

Напомним, режим цифровых пропусков будет действовать в Москве, как минимум до 31 мая. Тем временем в Дептрансе Москвы сообщили, что чаще всего без пропуска по Москве гоняют владельцы авто с госномерами Ярославской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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