Система цифровых пропусков, введенная из-за эпидемии коронавируса, работает в Москве с 15 апреля. А с 22-го все автомобилисты обязаны вносить при оформлении пропуска не только личные данные, но и регистрационный номер своей машины (уличные видеокамеры за езду на автомобилях, не внесенных в базу, рассылают штрафы по 5 тысяч рублей). Прочие обладатели цифровых разрешений на перемещение по городу должны вбить номера своих электронных карт («Тройка», «Стрелка», соцкарта), которыми они оплачивают проезд на общественном транспорте, - иначе проехать в метро или на автобусе будет просто невозможно.

Тем не менее некоторые москвичи жалуются, что через какое-то время после оформления их пропуск оказывается аннулирован. Итак, давайте разберемся, почему могут аннулировать цифровой пропуск в Москве и как проверить, работает ли он.

Почему могут аннулировать пропуск?

Для начала давайте еще раз напомним алгоритм. Цифровые пропуска оформляются на сайте nedoma.mos.ru. Там есть специальная кнопка «Получить цифровой пропуск». Далее нужно авторизоваться через портал госуслуг, ID Сбербанка, соцсети или электронную подпись. Далее вносите данные, которые требует система при оформлении рабочего (долгосрочного) или разового пропуска для поездок по личным нуждам или в медучреждение.

1. После оформления вы получаете свой пропуск и код мгновенно. И он будет действующим. Однако проверка внесенных занимает какое-то время.

2. Аннулировать пропуск могут только если при регистрации вы ввели какие-либо некорректные данные.

3. Поэтому нужно вернуться на сайт nedoma.mos.ru и еще раз ввести свои данные, тщательно проверим, чтобы в них не было ошибки.

Почему еще могут аннулировать цифровой пропуск для поездок на работу?

Напомним, что все ранее полученные цифровые пропуска изначально действовали до 30 апреля, однако затем их автоматически продлили до 4 мая. Так вот до 4 мая - если пропуск вам нужен и в дальнейшем - вы должны его продлить. Для этого на сайте nedoma.mos.ru есть кнопка «Продлить цифровой пропуск». Это займет не больше минуты. Пропуск будет продлен до 11 мая.

Как проверить, работает ли мой цифровой пропуск?

1. «Если ваш пропуск будет аннулирован, вы получите сообщение об этом на электронную почту или номер телефона, указанные при подаче заявки», - объясняют на портале мэра mos.ru.

2. Впрочем, проверить, активен ли ваш пропуск, можно и самостоятельно. Для этого нужно зайти на все тот же сайт nedoma.mos.ru и кликнуть на кнопку «Проверить цифровой пропуск».

Вы не нашли ответы на свои вопросы?

1. Различные ситуации и самые популярные вопросы по цифровым пропускам подробно разбирают на портале столичной мэрии.

2. Также для консультаций по вопросам получения пропусков можно позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

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