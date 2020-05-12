Как не нарваться на штраф из-за «масочного режима»: Обязательно ли надевать перчатки? И что делать, когда не можешь показать пропуск

Правила социального поведения во время пандемии в столице с 12 мая становятся жестче - ходить по городу, ездить в автобусах и метро, посещать магазин нужно только в масках и перчатках. А домашнюю самоизоляцию продлевают до 31 мая. Но в то же время в Москве заработают промышленные предприятия и стройки.

Чтобы не распространять коронавирусную заразу, нужно оставаться дома и соблюдать предписания властей. Но как не влететь на штраф в это непростое время? «КП» задала наивные вопросы заслуженному адвокату России Леониду ОЛЬШАНСКОМУ.

ВЫШЕЛ БЕЗ МАСКИ И БЕЗ ПЕРЧАТОК НА УЛИЦУ. ПОЛУЧУ ШТРАФ?

Ольшанский:

- Могут остановить полицейские. В лучшем случае первый раз сделают замечание. Или со второго раза составят протокол и выпишут штраф за нарушение «масочного режима».

ВЫШЕЛ В МАСКЕ, НО БЕЗ ПЕРЧАТОК. ИЛИ НАОБОРОТ. ЭТО НАРУШЕНИЕ?

Ольшанский:

- Не имеет значения, полностью без масок и перчаток. Или только в маске, но без перчаток. Или только в перчатках. Все равно в полном объеме указания не выполнены. Поэтому будет то же самое нарушение.

В МАШИНЕ ТОЖЕ ЕЗДИТЬ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ?

Ольшанский:

- Здесь борьба умов. Нам что сказано? Носить в общественном месте. Поэтому, я думаю, если человек едет один, то придирок не будет. А если человек едет с пассажиром (хотя бы с одним), то могут придраться.

ЕСЛИ МАСКА БОЛТАЕТСЯ НА ПОДБОРОДКЕ – НЕ ЗАКРЫВАЕТ РОТ ИЛИ НОС. ЭТО ТЯНЕТ НА ШТРАФ?

Ольшанский:

- Вас останавливают полицейские, вы говорите: «Мы уважаем законы, поэтому вы мне покажите детализацию его указа, где сказано, что маска должна закрывать полностью и рот, и нос, или на 2 сантиметра не доходить до краешка глаза».

Я такой пример приведу. Инспектор останавливает машину и говорит: вы и ваш пассажир были не пристегнуты. А мы отвечаем: «Товарищ лейтенант, пока вы к нам шли, мы ремень отстегнули. Докажите, что мы были не пристегнуты в момент движения машины». Все суды на эту тему водителями выигрываются.

Можно сказать так: «Извините, съехала маска на подбородок, сейчас поправлю». И при полицейском взять и подтянуть маску на нос.

КОНЧИЛИСЬ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ. ИДУ В МАГАЗИН, ЧТОБЫ ИХ КУПИТЬ. ЭТО ЗАКОННО?

Ольшанский:

- Тут могут и «повязать». Но есть такое понятие – крайняя необходимость. Отвечайте: «Простите, но у меня маски и перчатки закончились. Вот я иду, чтобы их купить. А в аптеке их нет. Не верите? Пойдемте посмотрим...» Никто не отменял, в частности, и право на защиту. Поэтому и в протоколе, если он будет составлен - «Вышел без маски», - надо писать: «Не согласен, требую адвоката».

САЙТ, КОТОРЫЙ ВЫДАЕТ ПРОПУСК, СБОИТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ольшанский:

Зафиксируйте, что вы отправляли заявку. Сфотографируйте на телефон экран. Сделайте снимки заявок. Это будет доказательство хотя бы того, что вы отсылали запрос на пропуск.

ТЕЛЕФОН, НА КОТОРОМ ЗАПИСАН ПРОПУСК, РАЗРЯДИЛСЯ. ИЛИ ЗАБЫТ ДОМА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ольшанский:

- Я официально заявляю полицейским, что пропуск у меня есть. Тут обмануть нельзя, потому что главные данные там, куда я подавал. У меня разрядился телефон, у меня разбился телефон, поэтому или вы меня извиняете, или пишете протокол. Поэтому я пишу уже более подробно в протоколе: не согласен, требую адвоката, пропуск есть, но телефон разрядился (разбился). Плюс напоминаем, что в статье 49 Конституции и в статье 1.5 КоАП – эти статьи называются «Презумпция невиновности». Доказать вину должен сотрудник, гражданин не должен оправдываться. А сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Поэтому при таком твердом и спокойном диалоге, скорее всего, вам скажут, как все сотрудники говорят: «Чтобы это было последний раз, поаккуратнее давайте».

МОЖНО ЛИ С РАБОЧИМ ПРОПУСКОМ ПОЕХАТЬ В МАГАЗИН НА ДРУГОЙ КОНЕЦ ГОРОДА?

Ольшанский:

- Если выдан пропуск для выезда на работу, то с ним можно ездить по всей Москве, потому что к нему не приложен график работы.

НУЖНО ПОЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД ЗА ЛЕКАРСТВОМ. НО ТАМ МОСКВИЧЕЙ ОТПРАВЛЯЮТ НА КАРАНТИН. КАК БЫТЬ?

Ольшанский:

- Не получается. Если город (например, Тула) ввел специфический карантин на своей территории, то в лучшем случае вас завернут и не пустят, а в худшем случае – отведут на изоляцию. А если нужно в Симферополь - сел в самолет, вышел и поехал в какой-то мелкий пансионат в карантин. Поэтому тут никак не получается сгонять в такой город.

КИНУЛ В ПОРТФЕЛЬ КОЛБАСУ И ХЛЕБ. ПОЛИЦЕЙСКИМ ГОВОРЮ, ЧТО БЫЛ В МАГАЗИНЕ. ПРОЙДЕТ НОМЕР?

Ольшанский:

- Скорее всего, победа будет за вами. Мы видели по телевизору сюжет. Женщина-полицейский останавливает молодых людей, и они говорят: «Мы в магазин за продуктами». Она говорит: «Ваш паспорт?» Смотрит и говорит: «Господа, вы находитесь в самом центре Москвы, а прописка у вас в Дегунино. Поэтому первый раз я вас предупреждаю, следующий раз будет штраф».

Если вы живете недалеко – номер пройдет. А если из одного конца Москвы в другой, можете «влететь»…

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОГУЛЯТЬ. А СОБАКИ НЕТ. МОЖНО ПОЙТИ С КОТОМ НА ПОВОДКЕ?

Ольшанский:

- Однозначно в указе сказано, что гулять можно с животными. Поэтому даже если это не кошка, а котенок, можно умело привязать: «Минуточку, пожалуйста. Разве сказано, что с догом можно, а с болонкой нельзя?» Термин у нас широкий – животные и птицы. Значит, и орла можно на руке нести, и кошку, и суслика, и морскую свинку. Главное, чтобы было животное. Кстати, разве сказано, что животных выгуливают на поводке? Сказано: для прогулок с животными. Вот я взял хомяка в руки и иду с ним вокруг дома.

С РАБОЧИМ ПРОПУСКОМ МОГУ ОТВЕЗТИ РЕБЕНКА В БОЛЬНИЦУ?

Ольшанский:

- Если буквоедски отвечать на этот вопрос, то нельзя. В больницу требуется пропуск. Но сказать нужно грамотно: «Командир, вот пропуск». Будет ответ: «Минутку». Пороется в своем телефоне и скажет: «У вас рабочий пропуск». Отвечаете: «Командир, я же не должен заказывать два пропуска. Раз рабочий есть, я передвигаюсь по городу, войди в положение - я же ребенка везу в детскую поликлинику». В 90 случаях из 100 он с такой аргументацией согласится и отпустит.

ВО ДВОРЕ ГУЛЯЮТ ДЕТИ 14-16 ЛЕТ. ГРОЗИТ НАКАЗАНИЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ?

Ольшанский:

- Административная ответственность наступает с 16 лет. Хотя и от 16 до 18 лет часто дела рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних.

Если ребенку меньше 16 лет, то могут к ответственности призвать родителей. По-человечески это, конечно, безобразие. Можете попробовать сказать: «Я наблюдаю за ребенком из окна. Если мы будем гулять вместе - это путь к заражению». Но скорее всего это не прокатит. Ведь проступок в том, что вы вообще отпустили ребенка гулять во время карантина. Не имеет значения - один он или вместе с вами вышел из дома.

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