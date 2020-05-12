Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень

Мы уже сообщали, что вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован в одну из московских больниц из-за заражения коронавирусной инфекцией - это произошло ещё на прошлой неделе. Все эти дни бизнесмен не отвечал на телефонные звонки. А во вторник, 12 мая, наконец поднял трубку...

- Алло, Леонид Арнольдович! Мы - не про госпитализацию, а про футбол. Чемпионат России…

Леонид Федун - из больницы, где лечится от коронавируса 00:00 00:00

- Я как раз на госпитализации. Поэтому, пардон, я сейчас на лечении нахожусь.

- Скажите, а по футболу можно вопрос?

- Я оторван от информации.

- Тогда скажите - как вы себя чувствуете? Мы переживаем.

- Честно – не очень.

- Что можно вашим фанатам, "спартаковцам" передать?

- Да ничего не надо. Скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь.

- Что вам нужно от спортивных журналистов "Комсомольской правды»? Вы нам очень помогаете.

- И дальше поддерживайте «Спартак».

- Извините, но - только один вопрос по футболу. Чемпионат России, как вы и советовали, собираются завершить. Но никого не выгонять из Премьер-лиги, а просто добавить туда две команды - "Ротор" и "Химки". Они могут войти? Или 18 команд - это многовато будет для нашего высшего дивизиона?

- Да. Я против этого.

- Выздоравливайте! И - удачи!