Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень
Мы уже сообщали, что вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован в одну из московских больниц из-за заражения коронавирусной инфекцией - это произошло ещё на прошлой неделе. Все эти дни бизнесмен не отвечал на телефонные звонки. А во вторник, 12 мая, наконец поднял трубку...
- Алло, Леонид Арнольдович! Мы - не про госпитализацию, а про футбол. Чемпионат России…
Леонид Федун - из больницы, где лечится от коронавируса
- Я как раз на госпитализации. Поэтому, пардон, я сейчас на лечении нахожусь.
- Скажите, а по футболу можно вопрос?
- Я оторван от информации.
- Тогда скажите - как вы себя чувствуете? Мы переживаем.
- Честно – не очень.
- Что можно вашим фанатам, "спартаковцам" передать?
- Да ничего не надо. Скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь.
- Что вам нужно от спортивных журналистов "Комсомольской правды»? Вы нам очень помогаете.
- И дальше поддерживайте «Спартак».
- Извините, но - только один вопрос по футболу. Чемпионат России, как вы и советовали, собираются завершить. Но никого не выгонять из Премьер-лиги, а просто добавить туда две команды - "Ротор" и "Химки". Они могут войти? Или 18 команд - это многовато будет для нашего высшего дивизиона?
- Да. Я против этого.
- Выздоравливайте! И - удачи!
ИСТОЧНИК KP.RU
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