Продажи новых машин упали в России на три четверти

Продажи новых автомобилей в апреле упали на 72,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такую неутешительную статистику приводит Ассоциация европейского бизнеса в России. Объем продаж упал более чем на 100 тысяч машин.

- После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года, в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность, - заявил Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

По его словам, российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных.

- «Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по отрасли. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае, - пояснил Штэрцель.

Падение продаж автомобилей было вполне ожидаемым. «Комсомолка» писала об этом еще месяц назад. Такой итог карантина прогнозировали многие эксперты. В частности, консалтинговая компания PwC оценивала возможное снижение на 30% по итогам года.

Для сравнения, в Италии в апреле продажи упали почти до нуля (минус 98%). А вот в Китае, наоборот, наметился рост. В апреле там удалось продать почти на 5% машин больше, чем за тот же период прошлого года. Но это отложенный спрос, то есть те покупки, которые китайцы хотели сделать в первые три месяца, но отложили из-за карантина (спрос в январе-марте там упал на треть).

КСТАТИ

Какие машины меньше всего покупали

Бренд Падение (в % к апрелю прошлого года)

Hyundai -84%

KIA -78%

Renault -75%

УАЗ -75%

Lada -71%

Toyota -70%

Volkswagen -68%

Mazda -67%

SKODA -59%

Nissan -59%

* Для сравнения взяты бренды из Топ-10 по продажам легковых автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России.