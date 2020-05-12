"Трикини": Дизайнер заработала деньги на сочетании цветов бикини и маски

Дизайнер и предпринимательница из Италии выставила на продажу в своем магазине наборы из медицинских масок и купальников во время пандемии. Креативное решение и модные товары девушки моментально оценили множество покупателей.

Тициана Скарамуззо, владелица итальянского магазина бикини «Elexa», рассказала изданию Daily Mail, что ее бизнес значительно пострадал из-за введенных местными властями ограничений в связи с распространением инфекции и закрытия торговых точек по всей стране.

Изначально, она начала разрабатывать дизайн комплектов, состоящих из купальников и защитной маски с одинаковым принтом, чтобы поднять настроение себе и свои друзьям, но интересные и актуальные в начале лета наборы быстро стали скупаться клиентами. Особенно спрос на продукцию вырос после того, как предпринимательница разместила в своих социальных сетях фотографии дочери в новых вещах. Покупатели принялись скупать одежду марки, восхитившись нарядами, которые уже получили название «трикини».

Тициана полагает, что ажиотажный спрос на наборы из бикини и масок связан, в первую очередь, с желанием людей поднять себе настроение и стремиться к позитиву в это не простое время.

Креативное решение и модные товары девушки моментально оценили множество покупателей. Фото: официальная страница магазина «Elexa» в Facebook

Весной этого года защитную маску в тон костюма назвали новым пиком «коронавирусной» моды после появления на публике в таком образе президента Словакии Зузаны Чапутовой. Политик принесла присягу в розовом платье и медицинской маске такого же оттенка. В тот же день глава государства снова показалась людям в модном образе: она вышла в свет в костюме винного цвета и средстве индивидуальной защиты того же цвета.