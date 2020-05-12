2020-05-12T17:45:37+03:00
Звезды

Дочка Пелагеи стала поклонницей оперной дивы

Певица показала домашнее видео своей дочки Таси
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Кто знает, быть может, Тася станет маминой преемницей на сценеКто знает, быть может, Тася станет маминой преемницей на сценеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На видео трехлетняя Таисия в алом платьице, свободно усевшись на диванчике, с неподдельным удивлением и восторгом смотрит по телевизору оперную диву Хиблу Герзмаву.

- Какая песня! – восклицает Тася. Напевает, слушает, разинув рот. А в конце встает (как полагается интеллигентной, благодарной поклоннице) и хлопает в ладоши: «Хибла, браво!».

«Тасе 3 года и 3 месяца. Пора. Мама с бабушкои знакомят ее с лучшими голосами Планеты. Один из первых - Юбилеи ныи концерт в Кремле гениальнои Хиблы Герзмава… Восторг», - такой пост сопровождает новое видео на официальной странице певицы Пелагеи.

Сама Хибла Герзмава сразу же ответила на такое трогательное видео и оставила в комментариях свой отклик: «Боже, я расплакалась! Моя же ты вкусная девочка родимая! Затискать бы сейчас! Сооолнышко мое! Я ей буду отдельно петь песни разные! Тетя Хибла её обожает! Пелагеюшка, родная, спасииибо!».

Очевидно, что мама и бабушка развивают ребенка в правильном ключе. Кто знает, быть может, Тася станет маминой преемницей на сцене.

Дочка Пелагеи стала поклонницей оперной дивы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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