Евровидение 12 мая 2020: прямая онлайн-трансляция концерта

Ежегодный песенный конкурс «Евровидение» в этом году из-за эпидемиологической ситуации состоится в формате онлайн-концертов. Сегодня, 12 мая, и в четверг, 14 мая, пройдут трансляции двух специальных шоу в "неконкурентном формате". Организаторы конкурса раскрыли некоторые подробности этих выступлений.

Трансляции сегодня и в четверг начнутся в 22:00 по московском времени на официальном YouTube-канале Евровидения. Для того чтобы во время просмотра трансляции было больше волнения и драйва, все участники исполнят свои песни в том же порядке, в каком это было установлено продюсерами Евровидения в этом году.

Во вторник зрители смогут услышать композицию нидерландского певца Жангю Макроя, хит "Uno" российской рейв-группы Little big и конкурсные песни музыкантов из Германии, Италии и некоторых других стран. В четверг, 14 мая, выступят остальные участники шоу, в том числе певцы из Великобритании, Испании и Франции.

Организаторы конкурса заявили, что во время перерывов зрителей удивят захватывающими сюрпризами и интересными развлечениями. Так, например, рок-групп из Литвы The Roop исполнит композицию On fire" в стиле Элвиса Пресли, а питерские Little big продемонстрируют свой хит в акустической версии.

Кроме того, 16 мая, в субботу в 22:00 по московскому времени на телевидении покажут специальное шоу «Евровидение: Европа зажигает свет»: в этот вечер ведущие и зрители будут поддерживать участников конкурса, которые не смогли представить свою страну в Роттердаме.

Евровидение 2020: онлайн-концерт. Часть первая.

