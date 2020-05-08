В новом клипе Little Big грабят подпольные казино под гипнозом, прикрываясь обложкой «КП»

На самоизоляции питерская группа Little Big действует максимально грамотно.

Не забывает подогревать интерес к себе.

Раз за разом вкидывает в медиапространство новые инфоповоды — то музыкант группы женился, то Ильич (солист Илья Прусикин) картины начал писать, то собственный аналог «Евровидения» в Youtube запустили.

А теперь, незадолго до шоу Europe Shine a Light («Европа зажигает огни»), которое покажут в эфире Первого канала 16 мая, коллектив выпустил и клип, и песню.

Композиция Hypnodancer («Гипнотанцор») посвящена некоему магическому танцору, который вводит в состояние гипноза всех, кто увидел его пляски. По крайней мере, это следует из клипа группы, хотя слова песни как обычно никак с сюжетом видеоролика не связаны.

Музыканты Little Big сыграли банду, которая грабит подпольные казино и его посетителей при помощи гипноза.Фото: www.youtube.com

Музыканты Little Big сыграли банду, которая грабит подпольные казино и его посетителей при помощи гипноза. В состояние бесчувствия игроков вводит пламенный танец, что Илья Прусикин и Софья Таюрская пляшут прямо на столе для покера. Сразу после того, как гости казино впадают в кататоническое состояние, танцующие грабители грузят пачки денег в мешки.

Фото: www.youtube.com

Видимо, это ироничный и прозрачный намек на то, что любой выдуманный группой Little Big танец моментально становится вирусным, его все стремятся повторить, а музыканты это ловко монетизируют. Но в определенный момент все идет не по плану. Преступники натыкаются на конкурентов — Илья Музыченко вскакивает на стол, и начинает сам гипнотизировать игроков танцем. Конкуренция!

По этому номеру просят звонить тех, кто увидел гипнотанцораФото: www.youtube.com

Little Big — большие выдумщики с развитой смекалкой. И каждый клип насыщают богатой системой отсылок. Так в клипе появляется телефонный номер Бога из фильма «Брюс Всемогущий»: 5550134.

По этому номеру просят звонить тех, кто увидел гипнотанцора (портрет Ильича).

А алкоголь, табак, кокаин и амфетамин в клипе заменяют...карандаши.

А алкоголь, табак, кокаин и амфетамин в клипе заменяют...карандаши.Фото: www.youtube.com

В условиях самоизоляции клип набирает фантастическое число просмотров за кратчайшие сроки. Полмиллиона в час. В ролике снялся и любимый друг Ильи Прусикина, лидер группы The Hatters Илья Музыченко (он выступил режиссером вместе с Алиной Пязок и Ильей Прусикиным), и популярный блогер Руслан Усачев (сыграл крупье), и соведущий «Вечернего Урганта» Александр Гудков, и солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия, и комик Данила Поперечный.

В ролике снялся и любимый друг Ильи Прусикина, лидер группы The Hatters Илья Музыченко, и популярный блогер Руслан Усачев, и соведущий «Вечернего Урганта» Александр Гудков, и солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия, и комик Данила Поперечный.Фото: www.youtube.com

А вот обаятельного пухлого вогера Дмитрия Красилова в клипе нет — видимо, сидит на самоизоляции. Вдохновителем клипа, как указано, стал актер сериала «Реальные пацаны» и музыкант группы «Хлеб» Денис Кукояка.

Не исключено, что молниеносный успех видео связан с тем, что в нем показана одна из мартовских обложек «Комсомольской правды», посвященная поездке Little Big на «Евровидение-2020». Группа не очень была довольна той публикацией и даже как будто слегка обиделась. Но потом сердца интеллигентных питерских ребят растаяли, и они не смогли не взять самую популярную и тиражную газету России в свой клип. Правда, смотреть ролик было несколько тревожно: мы все ждали, что номер «КП» окажется в финале клипа где-нибудь в уборной. Но опасения оказались напрасными: музыкантам хватило такта, воспитания и вкуса не опошлять святое. Как гласит древний девиз редакции, где «Комсомолка» — там победа!

Фото: www.youtube.com

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video).

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