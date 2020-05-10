2020-05-10T15:41:54+03:00
Звезды

Little Big рассказали, выступят ли в 2021 году на «Евровидении»

Участники группы пообщались с голландской блогершей Никки де Ягер
Константин ГЛЫБА
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Сразу после выпуска нового клипа Hypnodancer музыканты питерской рейв-группы Little Big продолжили общение с миром.Сразу после выпуска нового клипа Hypnodancer музыканты питерской рейв-группы Little Big продолжили общение с миром.Фото: www.youtube.com
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Сразу после выпуска нового клипа Hypnodancer музыканты питерской рейв-группы Little Big продолжили общение с миром. И в рамках рубрики Eurovisioncalls провели zoom-интервью с косметологом Никки Де Ягер — голландским «связным» от шоу «Евровидение-2020». В том числе Илья Прусикин ответил и на главный вопрос — ждать ли группу на песенном конкурсе в следующей году. Вместе с лидером Little Big в конференции участвовала и солистка Софья Таюрская.

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- Как ваши дела на изоляции?

- Отлично! Занимаемся музыкой и спортом.

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- Чем вы вдохновляетесь?

- Много чем. Кинематограф, музыка, поп-культура. В клипах у нас очень много отсылок к культурным явлениям, музыкальным группам, фильмам. Мы — люди, выращенные поп-культурой.

- Кто придумывает ваши необычные танцы?

- (Софья Таюрская) Хореограф нашего коллектива — Илья. Он придумывает абсолютно все танцы, поэтому для нас это такая боль. Мы все танцуем его танцы.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

- Какие у вас были чувства, когда вы узнали, что «Евровидение» в привычном формате в этом году отменили?

- Это можно назвать разочарованием. Потому что «Евровидение» - действительно мировое событие. Это шоу, породившее таких звезд, как ABBA. И мы как люди, выращенные поп-культурой, люди, которые должны были участвовать в конкурсе, очень разочарованы. Было прям обидно.

- Что вы думаете о возвращении в 2021 году?

- Мы пока еще ничего не знаем. Выводы делать рано. Скажу так: если нас позовут, если дадут нам еще один шанс поучаствовать, это будет хорошо. Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс организован не для побед или чтобы доказать себе что-то. А чтобы всем вместе показать крутое шоу. В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру. Наверно, это даже важнее, чем победа. Так что если не позовут, не обидимся и поймем.

- Кто ваш фаворит в нынешнем конкурсе?

- Исландия. Очень понравились ребята из группы Daði og Gagnamagnið. Считаю, что эти парни должны были победить.

Участники группы пообщались с голландской блогершей Никки де Ягер

Участники группы пообщались с голландской блогершей Никки де Ягер

Da i & Gagnamagni (Исландия) Евровидение 2020.

- И ваши 12 очков уходят...?

- Исландии!

Напомним, 16 мая в эфире Первого канала в 22.00 пройдет альтернативный вариант «Евровидения-2020». Все участники несостоявшегося шоу предоставили клипы конкурсных песен для эфира, которые и покажут под комментарии продюсера Юрия Аксюты и ведущей Яны Чуриковой в ходе концерта Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).

Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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