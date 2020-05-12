2020-05-12T19:14:49+03:00
Общество

Положение о публичном конкурсе

«ПОРА в Арктику! Не выходя из дома»
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1. ОБЩЕЕ

1.1. Организаторами конкурса являются АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1; ответственный представитель конкурса – редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 (495) 665-75-31 и Автономная некоммерческая организация «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)», зарегистрированная по адресу:119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 6/2, 4/I/1/8; ответственный представитель конкурса – координатор по СМИ Горецкая М. тел., +7 (495) 7779164.

1.2. Публичный конкурс проводится организаторами самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный конкурс проводится с целью:популяризации Арктики, как региона, в котором содержится ресурсное будущее России,а также поддержания интереса к деятельности Проектного Офиса Развития Арктики (ПОРА) и медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда».

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

1.7. Участие в Конкурсе является безвозмездным. Взимание организационных и прочих взносов с участников не предусмотрено.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник конкурса обязан сообщить организаторам следующие данные: фамилию, имя, отчество и номер контактного телефона. Паспортные данные и данные свидетельства о пенсионном страховании участником конкурса сообщаются организаторам по собственному желанию. Для получения Награды участнику конкурса (победителю) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В противном случае он несет риск последствий в виде неполучения Награды. Такое решение организаторов может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организаторов.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организаторами не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организаторам конкурса.

2.7. Участник конкурса вправе направить и зарегистрировать только одну заявку на учасие.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ.

3.1. Размер и форма награды победителям конкурса:

Победитель конкурса определяется членами жюри – всего определяются 5 финалистов;

- победителем конкурса признается один автор, чья работа заслужила наибольшее количество голосов членов жюри, а также во внимание принимаются лайки пользователей в социальной сети фейсбук в группе, где проходит конкурс, а именно Изоизоляция. Победителю вручается Награда, вручает соорганизатор конкурса - ПОРА.

ПОРА вручает победителю Конкурса награду, а именно:

- планшет и теплый плед.

Обеспечение Награды оговаривается организаторами с победителем индивидуально.

3.2. Победитель конкурса вправе получить награду не позднее 31 июля 2020 года.

3.3. Награды устанавливаются и вручаются: Организатор конкурса передает Победителю конкурса, и Победитель не вправе требовать замены Награды на выплату денежных средств.

3.4. Участник конкурса, признанный организаторами победителем, обязан получить Награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить организаторам оригиналы документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организаторами конкурса.

4. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 3 мая 2020 года по 17 мая 2020 года.

- работы на конкурс принимаются до 17 мая включительно, после чего оцениваются членами жюри, в итоге жюри выбирает 5 лучших работ и определит самую лучшую – то есть, победителя.

4.2. На конкурс принимаются:коллажи, составленные из оригинала и собственной фото-интерпретации картины, иллюстрации к литературному произведению, кадра из фильма или спектакля о Крайнем севере (Арктическая зона), подписанные конкурсантами на тему самоизоляции, в которых при этом указан автор и название картины, либо название фильма или спектакля. Использование фотошопа, в том числе для надписей, запрещено.

4.3. Работы на конкурс размещаются в социальной сети фейсбук в открытой группе Изоизоляция по хэштегам #изоизоляция, #пораварктику, #самоизоляция. На этой площадке проходит сам конкурс.

4.4. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.

4.5. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на фотоинтерпретацию, присланную на конкурс от его имени, и права третьих лицне нарушены. В случае предъявления претензий к организаторам конкурса в отношении неправомерного использования материалов, предоставленных участником для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.6. Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей работы для участия в конкурсе он предоставляет все необходимые права (включая авторские права) АО «Издательский дом «Комсомольская правда» и «ПОРА» на использование в коммерческих и некоммерческих целях по своему усмотрения, в том числе (но не ограничиваясь), право на воспроизведение работы с указанием его имени и доведение до всеобщего сведения в сети Интернет на сайте www.kp.ru и в группах «Комсомольская правда» на тему «Изоизоляция по хэштегам #изоизоляция, #пораварктику, #самоизоляция» в социальных сетях, включая Facebook (www.facebook.com/onlinekpru/), без выплаты какого-либо вознаграждения, без ограничения срока и территории передачи прав. Организаторам также предоставляется право использовать (воспроизводить) работы в своей рекламной и информационной продукции, на выставках, при оформлении офисов, в рекламе в СМИ, при издании книг, каталогов, сборников, публикации в редакционных и печатных материалах.

4.7. В состав экспертного жюри конкурса входят:

Председатель жюри конкурса«ПОРА в Арктику! Не выходя из дома»: генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

Члены жюри:

Андрей Иванов – координатор программ ПОРА;

Горецкая Марина - координатор по СМИ ПОРА;

Никитина Юлия – PR-менеджер ПОРА;

Евгений Сазонов - заместитель главного редактора ИД «Комсомольская правда»;

Валерия Панина – редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5.1 На конкурс принимаются коллажи, составленные из оригинала и собственной фото-интерпретации картины, иллюстрации к литературному произведению, кадра из фильма или спектакля о Крайнем севере (Арктическая зона), подписанные конкурсантами на тему самоизоляции, в которых указан автор и название картины, либо название фильма или спектакля. Использование фотошопа, в том числе для надписей, запрещено.

5.2 Присланные на конкурс работы не будут изменены.

5.3. Присланные на конкурс работы размещаются в социальной сети фейсбук в открытой специальной группе Изоизоляция

5.4 Участник конкурса, набравший максимальное количество голосов членов жюри конкурса, получит Награду.

5.6 Организаторы конкурса оставляют за собой право не размещать присланную на конкурс работу (отказать в участии в конкурсе) без объяснения причин.

5.7. Порядок определения победителя. Победителем конкурса объявляется участник конкурса, чья работа набрала наибольшее количество голосов членов жюри конкурса, а также была поддержана большим количеством лайков пользователей социальной сети фейсбук в группе Изоизоляция.

5.8. Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте kp.ru после объявления результатов, не позднее 10 июля 2020 г.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. 1 Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

6.2 Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

6.3 Организаторы вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель конкурса, согласившийся принять участие в фото/ видеосъемке, тем самым дает согласие на безвозмездное использование своего фотоизображения в составе печатной и/или видеопродукции организаторами конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда», а также на информационных ресурсах ПОРА. Участие победителя в фото/видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

6.4 Организаторы конкурса не вступают в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

6.5 Организаторы конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.

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