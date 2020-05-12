2020-05-12T19:45:31+03:00
Экономика

ПСБ первым из банков начал удаленно выдавать кредиты под 0% на выплату зарплат

Теперь его клиенты могут сами дистанционно открыть для этого счет
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиентаПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента
Изменить размер текста:

«Промсвязьбанк» стал первым российским банком, клиенты которого имеют возможность дистанционно открыть счет и получить кредит под 0% на выплату заработной платы. Для этого владельцам бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - не нужно приходить в отделение ПСБ, чтобы идентифицироваться и заполнить необходимые документы. Дистанционное получение кредита для выплаты зарплаты, во-первых, экономит время работодателей, а во-вторых, позволяет не нарушать режим самоизоляции. Ранее о новых мерах поддержки предпринимателей, в том числе о льготных беспроцентных кредитах на выплату заработной платы, объявил президент РФ Владимир Путин.

- ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента. Сейчас, когда нужно соблюдать все правила самоизоляции и свести к минимуму посещение общественных мест, это как никогда актуально, - комментирует старший вице-президент, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

По словам представителей ПСБ, процедура выдачи беспроцентного кредита максимально упрощена и занимает не больше десяти минут. Чтобы открыть счет, предпринимателям нужно заполнить заявку на сайте банка. Затем представители ПСБ связываются с клиентом по видеосвязи, чтобы подтвердить его личность. Предпринимателю остается только подписать договор в интернет-банке с помощью электронной подписи. Окончательная идентификация личности заемщика будет проведена уже после снятия режима самоизоляции, когда к клиенту приедет менеджер банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В США признали, что Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии
ВЦИОМ: В акциях в честь Дня Победы приняли участие 50% россиян
В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой
Суд арестовал организатора сгоревшего в Красногорске хосписа
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON
В Следственный комитет направят данные провокаторов, пытавшихся сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В Москве начали работать призывные комиссии
«Дезинформационная пандемия»: Захарова отреагировала на статью FT о смертности от коронавируса в России
Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Швеции посреди поля открыли ресторан для одного посетителя без стен и официантов
Билли Айлиш подала в суд на фаната, который пытался проникнуть к ней в дом
Нашли аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте зараженных коронавирусом
Суд в Киеве заочно арестовал Януковича
В мае регулятор Германии вынесет решение по «Северному потоку - 2»
Тренер по фигурному катанию прокомментировал новую систему оценки прыжков у спортсменов
Эксперт рассказал, от чего зависит восстановление экономики после коронавируса
Глава Архангельской области - о мерах поддержки, объявленных президентом РФ: « Мы должны максимально быстро довести их до каждого человека»
Попова: неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу
Попова рассказала об основаниях для ужесточения режима ограничений
Генпрокурор поручил следить за обеспечением выплат медикам во время пандемии