ПСБ первым из банков начал удаленно выдавать кредиты под 0% на выплату зарплат

«Промсвязьбанк» стал первым российским банком, клиенты которого имеют возможность дистанционно открыть счет и получить кредит под 0% на выплату заработной платы. Для этого владельцам бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - не нужно приходить в отделение ПСБ, чтобы идентифицироваться и заполнить необходимые документы. Дистанционное получение кредита для выплаты зарплаты, во-первых, экономит время работодателей, а во-вторых, позволяет не нарушать режим самоизоляции. Ранее о новых мерах поддержки предпринимателей, в том числе о льготных беспроцентных кредитах на выплату заработной платы, объявил президент РФ Владимир Путин.

- ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента. Сейчас, когда нужно соблюдать все правила самоизоляции и свести к минимуму посещение общественных мест, это как никогда актуально, - комментирует старший вице-президент, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

По словам представителей ПСБ, процедура выдачи беспроцентного кредита максимально упрощена и занимает не больше десяти минут. Чтобы открыть счет, предпринимателям нужно заполнить заявку на сайте банка. Затем представители ПСБ связываются с клиентом по видеосвязи, чтобы подтвердить его личность. Предпринимателю остается только подписать договор в интернет-банке с помощью электронной подписи. Окончательная идентификация личности заемщика будет проведена уже после снятия режима самоизоляции, когда к клиенту приедет менеджер банка.