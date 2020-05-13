Учредитель Cozy Home Константин Волков: «Кризис - это время переосмыслений»

В дни вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие всерьез задумались об уюте собственного дома. Особенно важными стали комфорт и безопасность, которые могут обеспечить красивые, стильные и качественные вещи. Помочь создать правильное настроение для всех и каждого - призвание Cozy Home. Недаром эта сеть пронизанных европейским духом и стелем магазинов текстиля и декора для дома - одна из лидеров на российском рынке. О возможностях роста и развития в современных условиях говорим с учредителем Cozy Home Константином Волковым.

«ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ»

- Наш бренд был запущен на российском рынке еще пять лет назад, - начал разговор Константин Николаевич. - А сегодня Cozy Home - это производство на одном из крупнейших текстильных предприятий России, полный контроль качества с соблюдением мировых стандартов и собственной розничной сетью. Чтобы сделать дом красивым, уютным и облегчить нелегкий покупательский выбор, стилистика каждой коллекции прорабатывается дизайнерами и байерами бренда. Именно поэтому наш ассортимент всегда подобран так, что все вещи прекрасно сочетаются между собой.

- Некоторые компании отмечают снижение клиентского спроса. Как у Вас?

- Клиентский спрос, как и у всех, реально упал: торговые центры больше месяца закрыты. Однако мы предлагаем потребителям делать покупки в нашем собственном Интернет-магазине, который предлагает продукцию как для постоянных клиентов, так и для тех, кто находит нас в Сети. Достаточно активно идут продажи через маркетплейсы, такие как OZON и Wildberries. Поэтому мы чувствуем себя уверенно, хорошо и стабильно. Сейчас это дает возможность с одной стороны радовать покупателей, с другой - выплачивать зарплату, налоги и текущие расходы.

- Как по-Вашему, почему покупатели выбирают именно Cozy Home?

- Наше главное преимущество - качество продукции, за которым мы достаточно серьезно следим. Она сделана с любовью, хорошим дизайнами и, что называется, от души. Для текстиля собственного производства мы отдаем предпочтение натуральным тканям и изысканному дизайну. А одежда для сна и отдыха сделана из тончайшей вискозы, хлопкового трикотажа, тонкого батиста, набивного сатина. Все коллекции создаются по принципу сезонности в дизайн-студии, а в силуэтах, цветах, принтах и отделках учитываются мировые тренды. Большим спросом сейчас пользуется не только она, но и комплекты постельного белья из блестящего сатина и великолепного перкаля, мягкие махровые полотенца, уютные теплые пледы и покрывала. Также мы предлагаем огромный выбор стильных идей для декора гостиной, спальни, ванной комнаты и кухни.

«МЫ ХОТИМ БЫТЬ БЛИЖЕ К НАШЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ»

- Цена сейчас, пожалуй, особенно имеет значение?

- Несмотря на наше хорошее стабильное качество, мы делаем достаточно невысокую наценку, чтобы продукция была по карману всем желающим. Кроме того, сейчас мы снизили сумму для бесплатной доставки при заказе в Интернет-магазине до двух тысяч рублей, чтобы покупатель смог заказать любой понравившийся товар и сэкономить на его получении. И это уже дает свой результат: клиентов стало больше.

В числе других преимуществ - бесплатная примерка при любой стоимости заказа, возврат в течение 7 дней и бесплатная доставка по России при заказе от четырех тысяч рублей.

Фото: vk.com/cozyhomerus

И, конечно, важно с каким настроением делаются покупки. Поэтому мы достаточно щепетильно подбираем персонал, чтобы клиенты получали от наших продавцов только качественное и доброжелательное обслуживание.

- Сейчас товарами повышенного спроса пользуются антисептики и медицинские маски. Cozy Home предлагает и эту категорию товаров. Так было всегда, или это актуальные требования времени?

- Это забота о здоровье и комфорте покупателей. Чтобы сгладить ощущение от спиртового запаха, мы достаточно оперативно разработали собственную линейку антисептиков с разными ароматами - с нотками апельсина, мяты, лаванды. А еще предлагаем достаточно удобные маски многоразового использования российского производства из чистого хлопка, в которых можно комфортно ходить, дышать и не снимать часами, при этом не возникнет каких-то аллергических реакций. И продукция пользуется спросом.

- Многие говорят, что кризис это время возможностей. Вы тоже так считаете?

- Конечно. Кризис это не только время потерь, но и время переосмыслений, в том числе и для нашей компании. Мы для себя уже нашли новые возможности для развития. Одна из них - нынешнее увеличение продаж через Интернет-канал и маркетплейсы. Для нас это стало неким открытием, что мы можем так эффективно и много продать с помощью этих площадок. Еще хотим попробовать новый для себя формат «магазина у дома», в которых покупатели, которые не любят посещать торговые центры и гипермаркеты, наравне с покупкой продуктов питания и бытовой химии смогут поближе познакомиться и с нашим ассортиментом. Мы хотим быть ближе к нашему потребителю и готовы к этим встречам. И в этом наше главное преимущество.